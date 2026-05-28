Über 14.000 Spieler warten auf ein neues Game mit Open World auf Steam, erreicht krassen Meta-Score von 92

Nach Shovel Knight wagen sich die Entwickler von Yacht Club Games mit ihrem neuen Game auf Steam. Statt einem Ritter mit Schaufel erwartet Spieler in diesem 2D-Plattformer eine Maus mit Peitsche.

Was ist das für ein Spiel? In Mina the Hollower schlüpfen wir in die Rolle der angesehenen Höhlerin Mina. Sie ist eine kleine Maus, die ihre Feinde mit einer Peitsche bekämpft. Alternativ kann sie sich, wie es für eine Feldmaus so üblich ist, durch die Erde graben, um gegen die Monster zu kämpfen oder sich in der Spielwelt zu bewegen.

Der Stil des Spiels ist inspiriert vom viktorianischen Gothic-Horror, aber als Pixel-Game designt, wie wir es vom Game Boy Color kennen. Das merkt man auch beim Level-System, denn um sich aufzuleveln, muss Mina Knochen sammeln.

Über 14.000 Spieler warten auf den Release des Games, der am 29. Mai 2026 stattfindet (zu sehen auf SteamDB). Es befindet sich aktuell auf dem 139. Platz aller heiß erwarteten Games auf Steam, wenn es um die Anzahl der Follower geht (Stand: 28.5.2026 um 9:00 Uhr). Und so wie es aussieht, haben die allen Grund zur Freude.

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Mina wühlt sich in die Herzen der Spieler

Wie kommt es an? Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich Mina the Hollower bei einem Metascore von 92 (Stand: 28.5.2026 um 9:00 Uhr). Viele der Tester haben sogar die perfekte Wertung von 100 gegeben. Bislang sind zwar erst 42 Kritiken eingegangen; doch wir können davon ausgehen, dass hier nicht mehr viel folgen wird, da es sich um ein Indie-Game handelt.

Besonders positiv werden die belohnende Erkundung und das exzellente Level-Design gelobt. Die Open World soll dicht gepackt und voll spannender Umgebungsrätsel sein. Das Entdecken soll also enorm viel Spaß machen.

Auch die Bewegungsmechaniken, wie das Graben durch den Boden und die dynamischen Kämpfe, werden positiv gelobt. Weitere Pluspunkte seien die umfangreichen Optionen und der Stil des Spiels.

Bei einem Score von 92 Punkten gibt es aber auch kritische Punkte. Vor allem die Geschichte soll eher dünn ausfallen und nur Mittel zum Zweck sein. Außerdem gäbe es durch den 8-Bit-Stil einige Probleme bei der Übersicht auf dem Bildschirm. Hinzu käme der schwankende Schwierigkeitsgrad, da er stellenweise sehr sprunghaft ansteigen könne.

Was haltet ihr von Mina the Hollower? Habt ihr Shovel Knight gespielt und wollt diesem Game auf Steam jetzt eine Chance geben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Ein anderes Game auf Steam feiert gerade so viele Spieler wie nie zuvor. Das liegt am neuen DLC, mit dem es endlich ein Feature gibt, das lange gefehlt hat: Cozy-MMO zieht auf Steam dank DLC so viele Spieler an wie nie zuvor, hat endlich ein Feature, das jedes MMO haben sollte