Unscheinbares MMORPG sammelt über 2 Millionen Euro auf Kickstarter, dabei wurde es mehrfach verschoben

AdventureQuest Worlds Infinity startet heute auf Steam in die Alpha. Fans des Spiels dürfte es freuen, denn sie warten schon einige Jahre darauf.

Um welches Spiel handelt es sich? AdventureQuest Worlds Infinity ist ein Spiel vom Entwicklerstudio Artix Entertainment. Das MMORPG, das für Steam sowie mobile Plattformen erscheinen soll, ist am 26. Mai 2026 in die Alpha gestartet. Die Vollversion des Spiels ist laut Entwicklern für den Oktober 2026 geplant.

Die Alpha startet vorerst nur für Spieler, die im Vorfeld an der Kickstarter-Kampagne des Spiels teilgenommen haben und das Projekt mit Geld unterstützt haben. Und dabei kam eine gewaltige Summe zusammen.

Ein anderes MMORPG mit einer Kickstarter-Kampagne seht ihr hier:

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Eine interessante Geschichte und eine riesige Summe

Wie viel hat das Spiel eingesammelt? Insgesamt konnte das Spiel in seiner Kickstarter-Kampagne von 28.917 Unterstützern satte 2.149.404 US-Dollar einsammeln. Im Schnitt spendete jeder Unterstützer also knapp über 74 US-Dollar. Alle, die hier mindestens 25 US-Dollar gespendet haben, sind nun auch berechtigt, an der Alpha teilzunehmen.

Was ist das für ein Spiel? Dass das Spiel auf eine treue Spielerschaft schaut, überrascht bei der Geschichte des Spiels auf der einen Seite wenig, auf der anderen Seite doch etwas. Bei dem Spiel handelt es sich um eine Neuauflage von AdventureQuest Worlds. Das Spiel erschien bereits im Jahr 2008 und ist ein Browserspiel, das auf der Flash-Engine basiert. Seitdem haben die Entwickler laut eigener Aussage in jeder einzelnen Woche neue Inhalte in das Spiel gebracht.

Viele dürften die Flash-Engine noch von vielen kleinen Minigames kennen, die vor gefühlten Ewigkeiten im Browser gespielt wurden.

Seitdem gab es Pläne, das Spiel 2016 auf der Unity-Engine neu aufzubauen und auch für Android und iOS verfügbar zu machen (via aq.com) – daraus wurde erstmal nichts. Die Pläne einer Neuauflage des Spiels wurden 2023 erneut aufgegriffen und nun, 2026, wird aus diesen Plänen Realität.

Die Kickstarter-Kampagne hatte interessanterweise nicht das Ziel, Geld für die Erstellung des Spiels selbst zu sammeln, denn die Spiele-Engine ist laut Entwicklern bereits vor der Kampagne vollendet worden. Vielmehr soll das Geld genutzt werden, um all die Inhalte wie Quests, Monster und Gegenstände aus dem alten Spiel in das neue Gewand zu übertragen.

Kennt ihr den Vorgänger des MMORPGs? Habt ihr das Spiel selbst schon mal im Browser aufgehabt? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare. Eine besondere Challenge in einem MMORPG hat auch MeinMMO-Autor Cedric Holmeier am letzten Wochenende gehabt: Er musste am Wochenende in einem MMORPG Level 21 erreichen, anstatt das Wetter bei 31 Grad genießen zu können.