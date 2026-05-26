„Sammler“ entwendet Pokémon-Karten im Wert von über 10.000 €, nutzt dafür ungewöhnliches Werkzeug

Die Jagd nach Pokémon-Karten kennt heutzutage kaum Grenzen. Auch Verbrecher sind inzwischen auf die Karten als Diebesgut aufmerksam geworden, teils mit grotesken Mitteln.

Für Sammler von Pokémon-Karten ist es heutzutage mitunter sehr schwer geworden, an die begehrten Karten zu gelangen. Begrenzte Druckzahlen und Scalper sorgen dafür, dass eigentliche Sammler oft leer ausgehen oder abstruse Preise für die Produkte zahlen müssen.

Auch Kriminellen sind der Hype und die hohen Werte vereinzelter Karten nicht entgangen. Dies beweist auch ein Verbrecher aus Florida, der für seinen Diebeszug auf ein ungewöhnliches Werkzeug zurückgriff.

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Ein Laden, ein Werkzeug, eine Verhaftung

Wie ist der Dieb vorgegangen? Der 33-jährige Kriminelle hat sich in der Nacht zu Collection Realm, einem Kartenladen in Florida, begeben. Dort versuchte er zunächst, die Scheiben des Ladens einzuschlagen. Da dieser Versuch nicht von Erfolg gekrönt war, wählte er einen anderen Versuch: eine Kettensäge.

Damit zerstörte er die Fensterscheiben und gelangte in das Geschäft. Hier bediente er sich großzügig an verschiedenen Karten und füllte sich die Taschen damit. Der Wert der entwendeten Karten betrug um die 12.000 US-Dollar, was in etwa 10.322 Euro entspricht.

Der Diebstahl blieb jedoch nicht erfolgreich. Mithilfe des Kennzeichens des Fluchtwagens konnte die Polizei den Täter ermitteln und ihn in seinem Zuhause stellen. Den Täter erwartet nun eine Anzeige wegen des Einbruchs und Diebstahls von Waren im Wert von 10.000 – 20.000 US-Dollar.

Der Besitzer des Shops bedankte sich auf Instagram für den Support und die freundlichen Worte, die er im Internet erhielt. Gleichzeitig schreibt er, dass zum Glück niemand zu der Zeit im Geschäft anwesend war und es somit zu keinen Verletzungen gekommen ist.

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