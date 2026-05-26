Trick in Diablo 4 sorgt für mehr Loot, als ihr aufheben könnt, Blizzard schiebt einen Riegel vor

Über die Kriegspläne konntet ihr in Diablo 4 endlos viele Loot-Goblins farmen. Mit dem neusten Patch entfernt Blizzard die Farm-Methode – zumal sie zu seltsamen Fehlern führte.

Ein Spieler hat 2.401 Loot-Goblins in einem einzigen Dungeon getötet und damit mehr Loot produziert, als Diablo 4 verarbeiten kann. Der Trick war dabei recht simpel, wenn auch mit viel Glück verbunden.

Mit den Kriegsplänen, dem neuen Feature aus Lord of Hatred, konntet ihr durch den Perk „Herausforderung“ durch Aktivierung eines Schreins die Seelen von Gegnern „speichern“, um sie nach Ablauf des Buffs erneut zu beschwören.

Durch Aneinanderreihung der Buffs in Dungeons, in denen viele Schreine stehen, und dem Töten des extrem seltenen Goblins „Syrus von Gallert“ ließ sich so eine Kettenreaktion auslösen, erforderte aber viele Stunden Geduld oder enorm viel Glück für diese Konstellation.

Im neusten Patch vom 26. Mai 2026 hat Blizzard diese Farm-Methode jedoch entfernt. In den offiziellen Patch Notes heißt es: „Es wurde ein Fehler behoben, durch den ein bestimmter Kriegsplanknoten dazu führen konnte, dass unendlich viele Goblins erscheinen.“

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„Hätten sie drin lassen sollen, das hat viel Arbeit erfordert“

Auf Reddit unterhalten sich einige Spieler über den Fix und meinen: „Blizzard hätte das drin lassen sollen. Es hat einiges an Arbeit und viel Glück erfordert, das zu schaffen.“ Lediglich, dass in (der Theorie) buchstäblich endlose Mengen an Goblins möglich waren, sei wohl nicht so geplant.

Dazu komme, dass das Spiel sämtliche Gegner mit dem Namen „Syrus von Gellert“ – der sich 2-Mal in 2 kleinere Versionen aufteilt – als der „große“ Goblin behandelt wurden. Das sei offenbar nicht so beabsichtigt gewesen.

Zusätzlich bringt der Patch Fehlerbehebungen für andere Kriegsplanknoten, Quests, Dungeons und mehr. Ihr findet die vollständigen Patch Notes bei Blizzard direkt.

Selbst ohne die endlosen Goblins bleiben Kriegspläne im Allgemeinen und die Alptraum-Dungeons im Besonderen weiterhin eine der besten Quellen, um Loot und Level zu farmen. Ihr findet in unserer Liste die besten Aktivitäten, die ihr mit dem neuen Feature abschließen könnt: Der beste Kriegsplan-Content in Diablo 4 im Power-Ranking – Und welchen ihr vermeiden solltet