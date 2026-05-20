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Diablo 4 bringt ein Problem zurück, das schon vor 3 Jahren gelöst wurde, die neue Klasse ist schuld

frautrallafitti Nicole Wakulczyk Lesezeit 2 Minuten
warlock nervige effekte bildschirm diablo 4 titelbild

In Diablo 4 füllt sich der Bildschirm schnell mit unzähligen Effekten. Blizzard hatte hier bereits nachgebessert, aber mit dem Warlock ist das Problem zurückgekehrt. Und das kostet vielen Spielercharakteren das Leben.

Diablo 4
Diablo 4
Action-RPGHack & Slay

Womit erledigt Diablo 4 die Spieler? Visuelle Effekte anderer Spieler führen dazu, dass man feindliche AoE-Angriffe nicht mehr sieht und der eigene Charakter dadurch das Zeitliche segnet:

Mit dem Warlock aus Lord of Hatred feiert das visuelle Chaos nun sein Comeback.

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Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred

Warlocks sind dazu gezwungen, andere Spieler „zu griefen“

Das ist das Problem mit dem Warlock: Auf Reddit tauchen regelmäßig Threads auf, in denen sich Spieler über ihre Hexenmeister-Kollegen ärgern. Ein Meme spielt etwa darauf an, dass Gruppenmitglieder sterben, sobald ein Warlock beitritt (Quelle: Reddit). Schuld daran sind die visuellen Effekte der Skills.

Ein Nutzer untermauert das Problem mit einem Screenshot und erklärt, dass reihenweise Charaktere sterben, weil man absolut nichts mehr erkennt. Dass zum Season-Start viele die neue Klasse ausprobieren würden, war abzusehen. Die Community fordert daher, dass Blizzard das grafische Chaos nur noch für den Warlock-Spieler selbst sichtbar macht.

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Das sagen die Spieler: Manche nehmen das Thema mit Humor, andere ärgern sich in den Kommentaren. pbmm1 scherzt, dass sich die Hexenmeister wohl mit den Dämonen verbündet haben, um die Spieler auszuschalten. Und sharkcohen berichtet, dass er die Gefahr oft erst bemerkt, wenn seine Lebenspunkte bereits in den Keller rauschen. Andere fragen sich, wie Hardcore-Spieler dabei nicht völlig die Fassung verlieren.

Ob Blizzard auch hier nachbessert, ist bisher unklar. Da die Effektflut des Warlocks aber die der „Leichenfürze“ des Necros sogar noch übertrifft, ist ein Patch seitens Blizzard durchaus denkbar.

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Nerven euch die visuellen Effekte in Diablo 4 auch? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.
Vor dem Release von Lord of Hatred vermuteten viele, dass der Warlock extrem stark werden würde, da neue Klassen in Diablo 4 oft völlig übermächtig starten. Das Gegenteil ist jedoch der Fall: Viele Spieler finden, dass der Warlock gegen die altbewährten Klassen abstinkt, und kehren bereits wieder zu ihnen zurück.

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Goldmember
#1258107

Erste mal Butchi, als er noch schwerer war. Dachte ich nur: Ist nicht euer Ernst.
Spielen halt ihre eigene Spiele nicht…

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