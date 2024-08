Diablo 4: Spieler meckert, weil Effekte seinen Bildschirm fluten – „Das ist unspielbar“

In Diablo 4 wird der Bildschirm schnell von Schadenszahlen und optischen Effekten überflutet, vor allem, wenn andere Spieler in der Nähe sind. Für manch einen wird das ARPG dadurch „unspielbar.“

Sobald ihr in Diablo 4 gegen Monster kämpft, fliegen euch Kampftexte um die Ohren. Hinzu kommen verschiedene sichtbare Effekte, etwa durch Flächenangriffe. Das hat zur Folge, dass euer Bildschirm von bunten Zahlen, Texten und Flächen geflutet wird.

Angriffe von Gegnern sind dadurch manchmal schwer zu erkennen. Und wenn dann noch andere Spieler ins Bild kommen, wird’s noch chaotischer. Seit Season 5 könnt ihr zwar die Kampftexte ausblenden, aber die optischen Effekte bleiben. Ein Spieler findet es „absurd“, dass das Ausblenden hier weiterhin nicht möglich ist.

Welche Effekte nerven den Spieler? Auf Reddit meint „fullmetalretard666“, dass Diablo 4 für ihn „unspielbar“ ist. Er hält es für absurd, dass es immer noch keine Option gibt, die Effekte anderer Spieler auszublenden. Skills verwandeln sich in „bildschirmfüllende AoE-Effekte“ und besonders die Feuer-Angriffe der Zauberer sehen viel zu ähnlich aus wie die Flächenschaden-Effekte – etwa der Feuerregen in der Höllenflut, so der genervte Spieler.

In seinem Beitrag hängt er einen Screenshot an, auf dem Feuer-Effekte und auch der Feuerregen sichtbar sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

„Das ist wie ein Wimmelbuch“

Was sagen andere Spieler dazu? In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag diskutiert die Community über die optischen Effekte in Diablo 4. Einige Nutzerinnen und Nutzer stimmen „fullmetalretard666“ zu. „Matitjes“ scherzt: „Was, der kleine, dünne rote Kreis auf dem dunkelroten Boden, der einen Angriff von Monstern anzeigt, ist nicht sichtbar genug für dich?“

Im Kommentar schreibt „AggravatingType9012“: „Es ist noch schlimmer in den Höllenhorden, wenn jemand den Höllenfeuerregen auswählt.“ Und „Nggalai“ erklärt, dass sein Spielercharakter gestorben ist, weil er ihn nicht mehr sehen konnte. Für ihn sind die Höllenhorden wie das Wimmelbuch „Wo ist Walter.“

Die „Höllenhorden“ ist eine neue Endgame-Aktivität in Diablo 4. Ihr kämpft dort gegen Monster-Wellen und wählt zwischendurch „Fluch und Segen“ aus – etwa den Feuerregen. Alle Infos zu den Höllenhorden findet ihr hier.

„Sartura“ schreibt, er würde am liebsten die anderen Spieler einfach komplett ausblenden. Dazu meint „No_Obligation_1500“: „Und unsere eigenen Effekte. Ich will meine eigenen Frostkugeln oder Feuerbälle nicht mehr sehen.“

Gibt es da eine Lösung für? Für die optischen Auswirkungen von Skills nicht – sobald andere Spieler in eurer Nähe sind, werdet ihr deren Effekte also weiterhin sehen. Aber „JulezCHen“ hat einen hilfreichen Tipp für die genervten Spielerinnen und Spieler: „Schaltet die Charakter-Sichtbarkeit in den Einstellungen ein.“ Dadurch werden zwar die Effekte nicht weniger, aber euer Spielercharakter immerhin sichtbarer.

Mit der Einstellung wird euer Spielercharakter farblich hervorgehoben.

In Diablo 4 können manchmal schon kleine „Quality of Life“-Verbesserungen den Spielspaß steigern. Bis Season 4 musstet ihr Dungeons verlassen und resetten, wenn ihr die Bosse erneut angehen wolltet. Das war nicht nur nervig, sondern hat auch Zeit gekostet, vor allem beim Farmen von Uniques. Mit Season 5 hat sich das geändert: Blizzard ändert in Season 5 von Diablo 4 eine nervige Mechanik, Spieler sagen: „Das ist ein großer Win“