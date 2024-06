Diablo 4 bringt neuen Wellen-Modus, der harte Kämpfe und tolle Belohnungen verspricht

Blizzard hat für die Season 5 in Diablo 4 einen neuen Modus angekündigt: In „Infernal Hordes“ (sowas wie „Höllische Horden“) könnt ihr Wellen an Gegnern besiegen und euch am Ende sogar die Belohnung aussuchen. Außerdem warten Bosse aus Diablo 2 auf euch.

Was ist das für ein neuer Modus? Die fünfte Season von Diablo 4 wird in zwei Wochen einen „Rogue-Lite“ Horde-Modus bringen.

Mit dem Item „Infernal Compass“, den es unter anderem von Endgame-Bossen und in Nightmare Dungeons gibt, kann man in einem gesonderten Reich, dem „Realm of Hatred“, gegen Wellen an Gegnern antreten.

Die Gegner lassen die Ressource „Burning Aether“ fallen. Mit der Ressource kann man am Ende kräftig einkaufen und sich Materialien, Gold und Rüstung holen.

Zwischen den Wellen kann man mit einem System „Boons & Banes“ (Segen und Flüche) sich selbst ein Handicap verpassen, und noch mehr „Burning Aether“ abstauben. Die Hölle macht euch 3 Angebote, wie ihr euer Spiel verändern könnt. Dadurch können sich ehrgeizige Spieler den Wellenmodus anspruchsvoller gestalten. Im Stream war etwa zu sehen, dass man als Handicap „Höllenfeuer“ auf sich herabregnen lässt, für ein bis drei Aether mehr pro Runde.

Modus kommt in 8 Tiers

Das wissen wir über den Kompass: Der „Infernal Compass“ kommt in 8 Stufen, sie skalieren mit Schwierigkeiten und World Tier.

Je höher die Stufe des Kompasses ist, desto mehr Wellen muss man in Diablo 4 bewältigen.

Ein Angebot der Hölle, den Run noch schwerer zu machen.

90-sekündige Wellen und ein Bossfight gegen 3 Gegner

Das wissen wir über die Wellen: Die Wellten dauern 90 Sekunden und werden immer schwerer.

Die letzte Welle besteht aus 3 Bossen, die aus einem Pool von 5 Mitgliedern des „Fell Council“ zufällig ausgewählt werden, das sind die Endbosse der Season. Die Bosse werden umso stärker, je weniger Lebenspunkte sie noch haben.

Die zufällig ausgewählten Bosse sind Teil des „Roguelite“-System, dadurch soll gewährleistet sein, dass es Zufalls-Elemente gibt, die jeden Run abwechslungsreich gestalten.

Bosse sind bekannt aus Diablo 2

Wer sind die Bosse? Das “Fell Council” besteht aus von Mephisto wiederbelebten Rats-Mitgliedern von Diablo 2. Dort war das ein spezieller Monster-Typ mit eigenen Boni. Es waren früher Krieger und Mitglieder des “High Council of Zakarum”, die eigentlich Mephisto bewachen sollten, aber von ihm verdorben und in Dämonen verwandelt wurden. Das Titelbild zeigt ein Mitglied des Rats.

In Diablo 2 gab es noch 7 dieser Mitglieder (via fandom).

Ismail Vilehand (Cursed)

Geleb Flamefinger (Fire Enchanted)

Toorc Icefist (Cold Enchanted)

Wyand Voidbringer (Teleportation)

Maffer Dragonhand (Extra Strong)

Bremm Sparkfist (Lightning Enchanted)

Bartuc the Bloody

Hier könnt ihr euch das entsprechende Segment im Stream anschauen:

Wann kommt der neue Modus? Der Modus startet mit Season 5 in Diablo 4 offiziell. Die Season beginnt am 6. August und dauert bis zum 8. Oktober, mit dem Release von Vessel of Harted endet sie und Season 6 beginnt.

Nächste Woche könnt ihr den Modus schon auf dem PTR testen: Diablo 4: Mit Patch 1.5.0 können viele von euch Season 5 in wenigen Tagen testen – Patch Notes