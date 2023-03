Diablo 4: Schnell leveln in der Beta

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wann die Open-Beta von Diablo 4 beginnt und was ihr erwarten könnt.

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Hier gibts weitere Tipps zur Beta: Diablo-Experte verrät, was ihr euch in der Beta von Diablo 4 nicht entgehen lassen solltet

In der zweiten Woche kann jeder interessierte Spieler auf allen verfügbaren Plattformen testen. Der Preload dürfte am Mittwoch starten – zieht das Spiel rechtzeitig, der Download kann ziemlich groß werden.

Was gibt es für Belohnungen? Ihr braucht sogar nur Level 20 für die Belohnungen. Insgesamt gibt es 3 Boni , die euch dann auch zum vollen Release am 06. Juni zur Verfügung stehen:

Was sollte ich noch wissen? Hier noch ein paar weitere Infos über die XP-Mechaniken in Diablo 4:

Dungeons reihen sich aktuell noch hinten an und bringen euch am wenigsten XP. Wichtig ist aktuell, schnell viele Monster in der Open World zu erledigen.

Welche Aktivitäten bringen die meisten XP? Die ersten Erfahrungen haben gezeigt, dass Diablo 4 sehr offen mit Gruppen-XP umgeht. Ihr erhaltet XP Zonen-weit, könnt euch also trennen und mit maximal 4 Spielern in einer Zone leveln. Alle erhalten die XP für erledigte Monster.

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Sucht ihr zudem nach einer kompletten Übersicht zu Diablo 4, prüft unseren Hub zum Spiel: Diablo 4: Infos zu Release, Klassen, Gameplay und Vorbestellung in der Übersicht . Mehr zum Multiplayer könnt ihr in unserem Video herausfinden:

Insert

You are going to send email to