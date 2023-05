Diablo 4: Level-Build für Druide – So levelt ihr schnell und einfach

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Blizzard will die 1.000 taffsten Spieler in Diablo 4 ehren, bekommt heftige Kritik, muss jetzt Leute ausschließen

Das Wichtigste, was ihr wissen müsst, ist hierbei, dass ihr im Grunde zwei Builds in einem spielt. Wölfe und Raben machen guten Schaden, jedoch lohnen sie sich durch ihre fokussierten Angriffe eher gegen Bosse oder zähe Einzelkämpfer.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was kann die Klasse? Der Druide ist ein mystischer und mächtiger Magier der Natur. Mit seinen Kräften kann er Stürme heraufbeschwören, sich in einen Bären oder Werwolf verwandeln oder sogar geisterhafte Wölfe in den Kampf lotsen. Doch auch Gestein oder Pflanzen gehorchen ihm und so könnt ihr eure Umgebung zu euren Gunsten manipulieren.

Damit ihr in Diablo 4 mit eurem Druiden schnell in das Endgame kommt, zeigen wir euch ein Level-Build, mit dem ihr euren Helden schnell und einfach leveln könnt.

Insert

You are going to send email to