Diablo 4 Season 14 – Start, Release Date und PTR

Season 14 startet voraussichtlich Ende Juni in Diablo 4 und bringt frischen Content sowie einige Änderungen ins ARPG. Welche neuen Features euch erwarten, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Lange müssen Fans nicht mehr auf den Release von Season 14 in Diablo 4 warten, denn diese startet bereits in einem Monat. In einem Blogpost haben die Entwickler ein paar Details zu den Inhalten der neuen Season und dem kommenden PTR verraten.

Wir fassen hier für euch alle wichtigen Infos zusammen und aktualisieren den Artikel regelmäßig, sobald es neue Entwicklungen gibt.

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den einzelnen Punkten springen:

Season 14: Start, PTR und Patch-Notes

Wann startet Season 14? Laut Angabe im Reliquiar in Diablo 4 startet Season 14 am 30. Juni 2026, da dort das Ende von Season 13 angesetzt ist. Wir rechnen damit, dass es gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit ein Update geben wird.

Wann endet Season 14? Jede normalgroße Season durchläuft einen 90-tägigen Zyklus, bis Blizzard sie durch eine neue ersetzt. Noch existiert kein konkretes Datum für das Ende, aber wenn man dem Kreislauf treu bleibt, könnt ihr damit rechnen, dass Season 14 bis Ende September laufen wird.

Gibt es einen PTR zu Season 14? Ja, und der startet bereits nächste Woche. Ihr könnt die geplanten Änderungen und neuen Inhalte auf dem PTR (Test-Server) via Battle.net zu Season 14 vom 2. Juni bis zum 9. Juni 2026 (19 Uhr MESZ) ausprobieren. Dort habt ihr Zugriff auf den SSF-Modus, die saisonalen Features, die überarbeiteten Mythics und neue Belohnungen für den Turm.

Gibt es Patch-Notes zu Season 14? Die ausführlichen Patch Notes zum PTR findet ihr auf der Blizzard-Website.

Season 14 ist die zweite Season der Erweiterung „Lord of Hatred“:

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

Season 14: Thema und neue Features

Was ist das Thema von Season 14? Bisher ist das Thema der neuen Season noch nicht bekannt. Im Blogpost hat Blizzard aber bereits einen Einblick in die saisonalen Inhalte und Änderungen am Basisspiel geboten.

Das steckt in Season 14:

Risse in den Ebenen des Wahnsinns: In Sanktuario öffnen sich Risse, die neue Monster und Rissgoblins ins Spiel bringen. Die saisonale Mechanik bringt außerdem die Reichwandler zurück, die Portale zu Blutzollkammern öffnen. Dabei handelt es sich um Ein-Raum-Mini-Dungeons mit Belohnungen, unter anderem Großen Schlüsseln für Unterschlupf-Bosse.

Saisonaler Unterschlupf-Boss: Auf den Qual-Stufen könnt ihr den Verderbten Seelenernter bekämpfen und seine Beutetruhe mit einem Großen Unterschlupf-Schlüssel öffnen. Er bietet die besten Chancen auf Mythics und auf die Währung zum Aufrüsten von Uniques.

Überarbeitete Mythics: „Mythisch“ ist mit Season 14 keine Seltenheitsstufe mehr, sondern eine veränderbare Gegenstandsqualität. Im Grunde kann nun jedes Unique mithilfe von Fragmenten des Wahnsinns am Horadrim-Würfel mythisch werden. Die Fragmente erhaltet ihr durch das Aufsteigen auf der saisonalen Ansehenstafel und durch das Besiegen des Verderbten Seelenernters.

Updates für Kriegspläne: Ihr könnt Kriegspläne nahtlos mit euren Freunden in einer Gruppe erledigen. Dafür müsst ihr eure Kriegsplan-Spielbretter mit der Gruppe synchronisieren. Ihr erhaltet ein gemeinsames Spielbrett, das einen neuen Kriegsplan für das gesamte Team generiert. Außerdem werden die EP für alle Kriegsplan-Aktivitäten ab Qual 8 sowie die Belohnungen für die Höllenhorden erhöht.

Updates für den Horadrim-Würfel: Ihr könnt Uniques im Horadrim-Würfel über die Rezepte „Fokussiertes Neuwürfeln“ und „Chaotisches Neuwürfeln“ modifizieren. Die Effekte von nicht vermachten Uniques und Unique Talisman-Zaubern lassen sich neu auswürfeln. Chromatische Abstimmungsprismen haben zudem eine geringe Chance, alle Widerstände zu gewähren.

SSF-Modus: In diesem „Solo-Selbstfinder“-Modus seid ihr als einsamer Wanderer unterwegs, der sich alleine durch Sanktuario schlägt. Ihr könnt weder in einer Gruppe spielen noch handeln oder Koop-Inhalte nutzen.

„Quality of Life“-Verbesserungen: Die Grenze für Obolusse liegt jetzt bei 25.000. Hier gab es zuletzt viel Kritik aus der Community, weil Spieler teilweise mehrfach aus Dungeons in die Stadt teleportieren mussten, um ihre Obolusse auszugeben. Für Astaroth und Bartuc werden außerdem Boss-Trophäen hinzugefügt und ihre Rezepte im Horadrim-Würfel zusammengefasst.

Season 14: Beste Klassen und Builds

Welche Klasse ist die beste Klasse in Season 14? In der aktuellen Season 13 stehen vor allem die „alten“ Klassen an der Spitze der Tier List. Die neuen Klassen, also Paladin und Hexenmeister, schneiden eher schlechter ab. Ob sich das in Season 14 so weiterziehen wird, wird sich auf dem PTR zeigen. Die aktuell stärksten Builds im Endgame von Diablo 4 findet ihr in unserer aktuellen Tier List.