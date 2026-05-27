Diablo 4: Spieler motzen über Belohnungen zum neuen Event, nennen sie einen Witz

Zum 3. Jubiläum von Diablo 4 zieht ein passendes Event ins Spiel ein. Dabei können Spieler haufenweise Erfahrung farmen und Skins einheimsen. Doch gerade letztere kommen bei den Fans nicht so gut an.

Was ist das für ein Event? Auch zum dritten Jubiläum von Diablo 4 bringt Blizzard ein Event ins Spiel, das euch vom 2. – 9. Juni 2026 zeitlich begrenzte Ereignisse und Skins beschert. Dabei könnt ihr euch auf Folgendes freuen:

Segen der Mutter Ab dem 2. Juni um 19:00 Uhr MESZ gewährt der Segen der Mutter euch in saisonalen und ewigen Realms erhöhte Erfahrungspunkte.

Marsch der Goblins Mit Marsch der Goblins stellt ihr euch einer ganzen Horde gieriger Goblins entgegen und kämpft euch durch das neue Ereignis. Außerdem kehrt die Ansehenstafel zurück: Wer den höchsten Rang erreicht, erhält den Ornat des Heiligen Credos als Belohnung.

Täglich einen Waffen-Skin Ab dem 1. Juni um 21:00 Uhr MESZ bis zum 6. Juni dürft ihr euch jeden Tag ein neues Geschenk im Shop des Spiels sichern. Bis zum 9. Juni könnt ihr sie dann abholen. 1. Tag – Kralle des Blutraben (kosmetischer Gegenstand: Einhandschwert) 2. Tag – König Kanais letzter Widerstand (kosmetischer Gegenstand: Schild) 3. Tag – Nangari-Schneider (kosmetischer Gegenstand: Dolch) 4. Tag – Odium des Herrschers (kosmetischer Gegenstand: Zweihandaxt) 5. Tag – Flammenfingerklauen (kosmetischer Gegenstand: Gleve)



Auf Reddit tauschen sich die Spieler jedoch darüber aus, dass sie mit den gebotenen Belohnungen nicht zufrieden sind.

Video starten Das Eröffnungs-Cinematic zu Diablo 4: Lord of Hatred, in dem Mephisto einen wichtigen Charakter erledigt Autoplay

„Oh Gott bewahre, dass ihr zum Jubiläum ein paar coole Rüstungssets herausbringt, nicht wahr, Blizzard?“

Warum motzt die Community? Auf Reddit tauschen sich die Fans zu dem neuen Event aus. Denn die sind von dem neuen Event vor allem eines: unterwältigt. Wo andere Spiele zu ihren Jubiläen „richtig gönnen“ und mit exklusiven Rüstungen, Mounts und Begleitern aufwarten, liefert Blizzard nun lediglich Waffenskins und folgt damit aus Sicht der Spieler einem Abwärtstrend.

Wo es im ersten Jahr noch ein fesches Reittier samt Rüstung gab (siehe Blizzard), konnten Spieler im Folgejahr schon nur noch eine Pferderüstung samt Trophäen ergattern (siehe Blizzard). Dabei sehen sich die Fans vor allem nach einem coolen Rüstungsset für ihre Charaktere, insbesondere, weil Blizzard seit einiger Zeit eine teils absurd teure Preisagenda auffährt.

elggun fasst das Problem der Community gut zusammen: „Obwohl ich Goblins mag und kostenlose Waffen im Shop nett sind, kann ich mir nicht helfen, zu denken, dass es ihnen nicht so sehr schaden würde, wenn sie uns einmal im Jahr ein kostenloses Jubiläums-Transmog-Set anbieten würden.“ Dem pflichten über 450 Upvotes bei.

Auch Vorstar92 schreibt daher in den Kommentaren des Threads: „Oh Gott bewahre, dass ihr zum Jubiläum ein paar coole Rüstungssets herausbringt, nicht wahr, Blizzard? Es sind immer nur Waffenskins. Ein Witz.“ Andere schlagen vor, einfach alte Transmog-Sets aus vergangenen Seasons zurückzubringen und sie noch einmal erspielbar zu machen.

Wer in Diablo 4 besonders fancy aussehen möchte, muss also meist tief in seine Taschen greifen. Doch die Community zeigt vor allem am neuen Hexenmeister, dass es auch ohne Geld auszugeben möglich ist, modisch durch Sanktuario zu streifen: Blizzard verkauft gerade absurd teure Skins für Diablo 4, aber um richtig gut auszusehen, müsst ihr gar nichts zahlen