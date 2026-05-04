Diablo 4: Kuhlevel öffnen – So geht’s Schritt für Schritt

Die ersten Spieler haben das geheime Kuhlevel in Diablo 4 gefunden – oder zumindest das, was man vorerst als solches bezeichnen kann. MeinMMO erklärt euch Schritt für Schritt, wie ihr das geheime Level selbst erreicht.

Seit der Veröffentlichung von Lord of Hatred ist das Kuhlevel in Diablo 4 verfügbar, bzw. eine Kuh-Insel die mit dem Erfolg: „Es gibt kein Kuhlevel“ verknüpft ist.

Voraussetzungen: Um das Level zu öffnen, müsst ihr etliche Stunden lang grinden. Außerdem benötigt ihr Zugang zu Lord of Hatred und Vessel of Hatred (in Lord of Hatred enthalten), da ihr einige der notwendigen Items in Nahantu farmen müsst. Zudem braucht ihr:

Das Level selbst könnt ihr dann sowohl auf dem saisonalen als auch auf dem ewigen Realm und auf jeder Schwierigkeit öffnen. Was ihr braucht und wie ihr Schritt für Schritt das Level erreicht, erklären wir im Guide und geben euch auch einen „Schnellstart“, der Grind spart.

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

Kuhlevel in Diablo 4 direkt – Notwendige Items und Belohnung

Um das Kuhlevel zu betreten, müsst ihr drei Items im Horadrimwürfel kombinieren:

den Ausdauertrank

die rostige Bardike

und Neyrelles Hand

Den Trank und die Bardike konntet ihr schon in Diablo 4 bzw. Vessel of Hatred farmen und beide Items sind handelbar. Falls ihr also bereits früher nach dem Level gesucht habt, könntet ihr beides schon in der Truhe auf dem ewigen Realm haben.

Alternativ könnt ihr euch den Trank und die Waffe von anderen Spielern geben lassen, wenn ihr nicht selbst farmen wollt und jemanden kennt, der sie euch überlässt. In diesem Fall macht direkt mit Schritt 3 des Guides weiter. Andernfalls findet ihr die Farm-Anleitungen im Folgenden.

Anmerkung: Der Guide ist so weit wie möglich von uns bebildert, noch haben wir das Kuhlevel aber selbst nicht betreten. Wir stützen uns auf Informationen und Bilder aus dem „Not finding a Cow Level“-Discord (via Reddit), dem Guide von wowhead sowie den Videos von Sliver of time (Part 1 auf YouTube und Part 2 auf YouTube).

Kuhlevel-Guide Schritt für Schritt – Schritt 1: Ausdauertrank farmen

Für das erste Item in der Liste solltet ihr direkt die längste Farm-Zeit einplanen, denn ihr müsst hier hunderte Kühe töten, um den Ausdauertrank zu erhalten. Dazu müsst ihr mehreren Schritten nacheinander folgen. Zuerst benötigt ihr drei Questgegenstände. Ihr erhaltet ein solches Item garantiert, nachdem ihr 666 Kühe tötet – abhängig vom Gebiet, in dem ihr euch für den letzten Kill befindet:

den Blutigen Holzsplitter in Kehjistan oder Hawezar

den Modrigen Folianten in den Zersplitterten Gipfeln oder Scosglen

und das Komplexe metallische Fragment in den Trockensteppen

Das erste Item ist nach 666 Kills garantiert, danach hat jede Kuh die Chance, ein weiteres Questitem zu droppen. Der YouTuber Sliver of time rät jedoch, vom garantierten Drop Gebrauch zu machen. Farmt mit drei separaten Charakteren und macht den letzten Kill im jeweiligen Gebiet für das entsprechende Item.

Sliver of time empfiehlt dafür eine Farm-Route in den Trockensteppen westsüdwestlich von Farobru. Tötet hier etwa 500 Kühe, ehe ihr euch in ein anderes Gebiet begebt, um dort die letzten Kills zu farmen. Jede Runde auf dieser Route beinhaltet etwa 5 Kühe, Sliver of time nutzt ein einfaches Zähler-Tool online, um zu wissen, wann er wechseln muss. Die Farm-Route erklärt Sliver of time im hier eingebundenen Video etwa ab Minute 4:02:

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Habt ihr die Items gesammelt, müsst ihr sie zum Ochsen-Brunnen in Ked Bardu bringen. Dort ist eine der Statuen klickbar. Stellt euch in die Mitte ins Wasser und lasst die drei Questitems ins Wasser fallen. Die anderen Statuen sollten dann entsprechend kurz aufleuchten. Interagiert mit ihnen und ihr erhaltet den Seltsamen Schlüssel.

Mit dem Schlüssel reist ihr in den Osten Scosglens, dort, wo die Map aussieht wie ein Kuhschädel:

Ihr findet an der Stelle eine Tür, die normalerweise verschlossen ist. Interagiert mit ihr, der Schlüssel wird dabei verbraucht und ihr könnt die Verlassene Hütte betreten.

In diesem Keller stehen einige Kühe, die euch mit den Blicken folgen, und etliche Leichen von Dorfbewohnern. Tötet die Kühe und ihr erhaltet den Ausdauertrank.