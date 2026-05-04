Butcher wird Homelander aus The Boys immer ähnlicher, ein Hund könnte jetzt seine Rettung sein

Die 5. Staffel von The Boys ist in vollem Gange und zeigt, wie der Charakter Butcher immer grausamer agiert. Nun könnte ein Ereignis aus der 5. Folge der Serie für ein Umdenken sorgen.

Achtung Spoiler: Wir verraten im Artikel Details zu den Folgen 1-5 der 5. Staffel von The Boys und gehen auf ein konkretes Ereignis aus der 5. Episode ein. Solltet ihr sie noch nicht gesehen haben, überspringt ihr diesen Artikel lieber.

Was ist mit Butcher los? Der Anführer der Boys sollte eigentlich gegen die bösen Superhelden antreten und ihnen das Handwerk legen. Die Ereignisse aus der fünften Staffel zeigen jedoch abermals, dass Butcher selbst einen sehr dehnbaren, moralischen Kompass besitzt.

Er agiert immer grausamer und legt Teile seiner menschlichen Ader ab. Das führt zu drastischen Schritten. So ist Butcher bereit, ein Supe-Virus einzusetzen, um Homelander zu töten. Das Problem: Das Virus erledigt ALLE Supes, also auch jene, die gut agieren, etwa Annie und Kimiko.

Es wäre also ein Massenmord, womit Butcher kaum ein Problem zu haben scheint. Auch Ryan, den Sohn von Homelander und Butchers Frau Becca, für den Butcher selbst als eine Art Stiefvater fungiert, will er nicht länger beschützen.

Insgesamt macht die Figur in den letzten Folgen keine vorbildliche Figur, was auch zu Streitereien innerhalb der Boys führt. Nun ist vor einigen Tagen die 5. Folge erschienen, die eine überraschende Wendung bringt.

Video starten The Boys zeigt im finalen Trailer zu Staffel 5, wie weit Homelander gekommen ist Autoplay

Ein Hund sorgt für den Twist

Was geschieht in Folge 5? Zentral für Butcher und seinen Sinneswandel ist sein eigener Hund. Dieser heißt Terror und frisst in der Folge Schokolade. Das ist höchst gefährlich für das Tier, und so müssen Butcher und Hughie zur Rettung eilen.

Hier wird klar, dass in Butcher doch noch so etwas wie Empathie und Menschlichkeit existiert. Er ist eben nicht der kalte, gefühllose Schurke geworden, für den ihn manche halten. Außerdem muss er mit Hughie zusammenarbeiten, mit dem es auch schon Auseinandersetzungen gab.

Am Ende kommt Butcher zu Sinnen: Er entscheidet sich, das V1-Serum zu nutzen, um damit ein Heilmittel gegen das Supe-Virus zu erschaffen. So können auch Annie und Kimiko vor dem sicheren Tod geschützt werden.

Ob sich die neugewonnene Menschlichkeit in Butcher auch außerhalb seiner Beziehung zum Hund Terror durchsetzt, ist noch offen. Folge 6 erscheint am 06. Mai, bis zum Staffelfinale am 20. Mai 2026 bleiben also nur noch 3 Folgen. In diesen wird sich zeigen, ob Butcher gegen Homelander gewinnt.

Was haltet ihr von der Entwicklung der Figur Butcher in The Boys? Mögt ihr den Charakter noch? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Eine andere Figur ist in den Comics deutlich schlimmer als in der Serie: Wer Black Noir aus The Boys nur aus der Serie kennt, unterschätzt ihn gewaltig