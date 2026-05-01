Final Fantasy XIV hat gerade seine beste Erweiterung kostenlos gemacht und ihr solltet dieses Wochenende damit starten

Final Fanasy XIV hat mittlerweile fast 13 Jahre Content zu bieten und gehört damit zu den ältesten laufenden, aber auch umfangreichsten MMORPGs der Welt. MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß ist sich im Klaren, dass das Game mit der schieren Menge an Inhalten abschreckend wirken kann. Aber sie weiß auch: Jetzt ist die beste Zeit für den Start ins Spiel.

Ich selbst bin seit 2016 in Final Fantasy XIV unterwegs. Damals haben mich noch eine Installations-CD sowie die Aussicht auf 30 Tage kostenloses Zocken angelockt. Geblieben bin ich dann wegen halbnackter tanzender Cat-Boys. Damit feiere ich im Oktober 2026 schon mein zehntes Jubiläum im Game.

Gleichzeitig ist mir aber natürlich auch klar, dass es fast 13 Jahre Content zu erledigen gibt, bevor man das Endgame sieht. Final Fantasy XIV ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Jetzt ist allerdings der beste Zeitpunkt, um damit loszulegen, und dafür gibt es zwei sehr gute Gründe:

Seit dem letzten April-Wochenende 2026 ist die beste Erweiterung von Final Fantasy XIV kostenlos. Wer außerdem dieses Wochenende startet, hat genug Zeit, alles bis zum Release der neuen Erweiterung Evercold fertig zu haben. Und Evercold wird das Game nach aktuellen Einschätzungen auf neue Höhen heben.

Video starten Der erste Trailer für Final Fantasy XIV Evercold schickt den Krieger des Lichts in eisige Gefilde Autoplay

6 Monate kostenlos durch 6 Jahre Content cruisen

Das Free Trial von Final Fantasy XIV ist schon länger eine der umfangreichsten kostenlosen Anspielversionen unter den MMORPGs und schafft es immer wieder in unsere Top 12 der kostenlosen MMOs – obwohl das Free Trial ja eigentlich kein eigenes Game ist, sondern nur die Light-Version eines Pay-2-Play-Spiels. Bis Level 80 einfach so zocken können, ist dennoch ein starkes Argument.

Mit nur wenigen Einschränkungen auf der sozialen Seite des Games – ihr könnt zum Beispiel keinen Gilden beitreten oder handeln – stehen euch die komplette Story und sämtliche Kampfinhalte zur Verfügung. Das inkludiert alle Dungeons, Raids und sogar die Fatalen-Kämpfe, den schwierigsten Content des Spiels. Durch ein Roulette-System werden zudem frühere Inhalte auch immer mit Spielern gefüllt, auch wenn diese schon viel weiter sein sollten. Entsprechend ist auch alter Content immer noch aktuell.

Final Fantasy XIV: Shadowbringers ist 2019 erschienen und war der Anfang eines absolut verdienten Höhenfluges. Das Add-on erzählt die im Base-Game und den beiden vorangegangenen Erweiterungen begonnene Story gekonnt weiter. Außerdem brachte es ein paar der coolsten Inhalte wie den durch die Nier-Games inspirierten Allianz-Raid – inklusive Bullet-Hell.

Shadowbringers hat mysteriöse Verbündete (?), … …. epische Posen, … … Frenemies, … … und Lichtvergiftung! Shadowbringers war verdammt episch und mitreißen!

Die Kampfinhalte werden ab hier auch richtig herausfordernd, wie eben durch die genannte Bullet-Hell. Es werden viele neue Mechaniken eingeführt und das Kampfgeschehen gewinnt insgesamt an Dynamik. Shadowbringers ist die beste Erweiterung von Final Fantasy XIV.

Und wer auf Mitspieler keine Lust hat, kann sich zurücklehnen: Mittlerweile können die meisten Inhalte mit NPC-Streitern erledigt werden und ihr seht andere Menschen nur durch die Oberwelt laufen.

Ihr könnt also kostenlos sechs Jahre Content zocken, der zum größten Teil richtig unterhaltsam ist. Wer schon immer mit Final Fantasy XIV geliebäugelt hat, hat jetzt keine Ausrede mehr. Das Free Trial ist nämlich nicht zeitlich begrenzt. Das ist wiederum sehr praktisch, weil die neue Erweiterung schon in den Startlöchern steht.

Das Free Trial laden Geht auf diese Webseite: https://freetrial.finalfantasyxiv.com/de/download

Ladet das Spiel für eure Plattform herunter

folgt den Installationsanweisungen Wichtig: Ihr benötigt einen Square-Enix-Account, der noch keine Version von Final Fantasy XIV besitzt. Ab dem Moment, in dem ihr das Spiel auf die eine oder andere Art und Weise kauft, seid ihr Abo-pflichtig. Meldet euch im Notfall mit einer neuen E-Mail-Adresse an.

9 Monate bis Evercold – Wer jetzt startet, wird rechtzeitig ready

Im Januar 2027 geht die neue Erweiterung Evercold an den Start. Damit wird es voraussichtlich wieder 40 Stunden Story, mehrere Dungeons, Bosskämpfe und Raids geben. Bereits bekannt ist eine Kooperation für den Allianz-Raid mit 24-Mann: In Shadowbringers war es Yoko Taros Nier-Reihe, in Evercold werden diese Raids von Neon Genesis Evangelion inspiriert sein.

So wie es im Moment aussieht, hat Evercold sehr große Chancen, an die Höhenflüge von Shadowbringers anzuknüpfen. Auf Social Media zumindest sind die Spieler sehr gehypt und auch MeinMMO-Redakteur Alexander Mehrwald blickt der Erweiterung positiv entgegen:

Mehr zum Thema Die neue Erweiterung für Final Fantasy XIV könnte jetzt die Rettung sein, erinnert an die beste Zeit des MMORPGs von Alexander Mehrwald

Wer jetzt noch mitten in der Story steckt oder noch nie einen Fuß in Eorzea gesetzt hat, sollte sich das Free Trial (oder die nächste Rückkehrer-Kampagne) genau ansehen: Mai 2026 bis Januar 2027 sind ca. neun Monate Zeit, um in aller Seelenruhe aufzuholen. Neun Monate sind genug Zeit, sich nicht hetzen zu müssen. Ihr könnt also relativ entspannt durch Eorzea cruisen und alles in eurem Tempo erledigen. Bis Shadowbringers eben komplett kostenlos.

Und auch wer total gepackt wird, alles am Stück zockt und für alles ab Endwalker Geld ausgibt, für den gibt es so viele Inhalte, die sich im Laufe der Story freischalten lassen, dass es auch nach dem Hauptteil des Games genug zu tun gibt. Hier nur eine Auswahl:

Optionale Dungeons und Bosskämpfe

Handwerker- und Sammler-Endgames

Multiplayer-Grind-Content mit 48-Mann-Dungeons

Housing

In-Game-Casino

Mounts und Emotes

Saisonale Quests

Schatzkarten und glücksbasierte Dungeons

Final Fantasy XIV ist ein Themepark-MMORPG vom Feinsten und es gibt eigentlich immer etwas Spannendes, Lustiges oder Herausforderndes zu tun.

Allianz-Raids werden wegen der vielen Spieler schnell chaotisch, machen aber unglaublichen Spaß Im Verlauf der Story kann man dem eigenen Charakter immer öfter eigene Worte in den Mund legen Zu den kleineren Quests gehören Eskorten, die an bestimmten Stellen in der Oberwelt Events triggern Die Schatzkarten-Dungeons sind Glücksbasiert und werden mit jedem geschafften Level schwerer FFXIV ist richtig schön und farbenfroh

Ein Marathon, kein Sprint und der schwierige Einstieg

So viel Spaß Final Fantasy XIV auch machen kann, einen Haken gibt es dann doch: Die Hauptstory abzuschließen ist Pflicht. Und diese hat leider kein konstant gehaltenes Niveau. Besonders der Einstieg mit dem Base-Game hat seine Längen und auch die aktuelle Erweiterung Dawntrail schwächelt im Hauptteil.

Das ist auch der Punkt, warum ich das MMORPG nicht ohne „Aber“ empfehlen kann. Die Aussage „Arbeite dich durch 30 Stunden Content und dann wird es richtig gut“ kommt nicht bei jedem Menschen mit sonst vollem Zeitplan gut an.

Allen Rufen nach einem neuen Einstiegspunkt näher am Endgame, wie es WoW macht, zum Trotz wird es dieses Feature wohl auch mit Evercold nicht geben. Das bedeutet, jeder Spieler muss sich durch das komplette Game arbeiten oder Echtgeld in die Hand nehmen.

Ohne meine Mitspieler hätte ich es damals vermutlich nie aus dem Base-Game herausgeschafft. Heute weiß ich, wie viele tausend Stunden Spaß mich dahinter erwartet haben. Aber das wusste ich 2016 nicht, als ich das Game installiert habe und von langweiligen Lauf-Quests erschlagen wurde.

Natürlich muss nicht jeder mit der Story des Base-Games oder Dawntrail fremdeln, so wie ich. Anderen ist die Story eventuell auch komplett egal. Bei einem für die Geschichte gefeierten Game würde ich das Ignorieren ebendieser allerdings nicht empfehlen. Aber jeder so, wie er oder sie es mag.

Hiermit seid ihr auf jeden Fall vorgewarnt und ich habe meiner Schuldigkeit euch gegenüber Genüge getan.

Wenn ihr noch mehr Insights zu Final Fantasy XIV wollt, haben wir hier einen Deep Dive auf unserem YouTube-Kanal für euch:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wer sich auf Final Fantasy XIV einlässt, bekommt mit dem Free Trial sehr guten und kostenlosen Content, der euch lange beschäftigen wird. Ladet es euch runter, schaut rein und gebt dem Spiel vielleicht bis zur ersten Erweiterung Heavensward eine Chance.

Versprochen, dann wird es wirklich richtig gut. (Ihr seht, was ich hier gemacht habe, ja?)

Während ich meine Probleme mit Dawntrail habe und im Schneckentempo durchkrieche, hat mein Redaktionskollege Alexander Mehrwald schon alles inklusive des neuesten Patches hinter sich gebracht. Direkt zum Release hat er sich auch auf den neuesten Allianz-Raid geworfen und seine Eindrücke mitgebracht: Ich habe nur kurz in der Pause den neuen Raid in FF14 gespielt, jetzt will ich unbedingt mehr