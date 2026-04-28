Ich habe nur kurz in der Pause den neuen Raid in FF14 gespielt, jetzt will ich unbedingt mehr

Patch 7.5 von Final Fantasy XIV ist da und pünktlich zum Start wollte MeinMMO-Redakteur Alex seine Pause opfern, um sich das Finale der Allianz-Raids von Dawntrail anzusehen. Was ihn erwartete, entzündete Hoffnung für kommende Inhalte.

Achtung: Hier kommt es gleich zu kleineren Spoilern der Kämpfe. Wenn ihr euch also komplett überraschen lassen wollt, solltet ihr nicht weiterlesen.

Pünktlich am Patch-Tag schmiss ich in meiner Pause den Launcher von Final Fantasy XIV an, um in die neuen Inhalte zu schnuppern. Spontan entschloss ich mich für den neuen Allianz-Raid, der die Reihe von Dawntrail abschließen wird. Der Inhalt war fix freigeschaltet und als Heiler fand ich schnell eine Gruppe.

Ich erwartete wie meist Ähnliches wie in den beiden vorangegangenen Raids, doch der neue, insbesondere der Endkampf, sollte mir zeigen, wohin die Reise mit den neueren Inhalten von Final Fantasy XIV noch gehen könnte. Denn hier wurde alles kombiniert, was das Spiel in meinen Augen so gut macht, und ein frisches Gefühl vermittelt.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Redakteur Alexander Mehrwald ist seit Anbeginn der Erweiterung Heavensward im Jahr 2015 vor allem als Dunkelritter in Eorzea unterwegs und macht auch vor schweren Inhalten keinen Halt. Mit Dawntrail sattelte er dann in seiner Raid-Gruppe auf den Weißmagier um und tummelt sich mit Vorliebe in schweren Prüfungen und Raids. Aber auch sein Haus in den Lavendelbeeten und seine Insel freuen sich immer wieder über seinen Besuch.

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Das Beste von Final Fantasy XIV in einem Kampf

Aber fangen wir von vorn an. Bereits das erste Setting und der erste Kampf machen wirklich Laune. Der Boss reimt lustig vor sich hin und die zusätzlichen Leylinien sorgen für ordentlich Chaos. Das ist zwar alles nichts Neues, macht aber trotzdem Spaß. Darauf folgen diverse Wiedersehen mit alten Bekannten und entspannte Zwischenteile mit Trashmobs, die aber immerhin erzählerisch begleitet werden und das Ganze damit auflockern. Aber auch nichts, was man nicht auch schon mal hatte.

Trotzdem spielen sich die Bosse solide und spaßig und werden vor allem inszenatorisch frisch aufgezogen, wie es die Raid-Reihe rund um die 12 in Endwalker bereits vorgemacht hatte. Doch das alles hätte noch nicht dazu geführt, dass mir die Finger jucken, meine Erfahrung mit euch zu teilen.

Gemeinsam den Boden Tanken gehört eigentlich zu jedem Blind-Run dazu – oder?

Was dann den Unterschied machte, war der Endkampf. Da ich euch hier den Moment nicht gänzlich nehmen möchte, verzichte ich an dieser Stelle auf Screenshots, aber lasst euch sagen: Mit sowas hatte ich nicht gerechnet. Die ganze Arena gefiel mir wirklich gut und war in 2 Teile geteilt. Jedoch nicht, wie man es schon aus Kämpfen wie beispielsweise der Prüfung um die Diamant-Waffe oder damals der extremen Prüfung von Shinryu kannte. Sondern…anders. Ihr werdet sehen, was ich meine.

Der Moment, in dem man die Kampfarena betrat, hatte dieses Mal etwas unglaublich Magisches. Man wusste: Das gibt Chaos. Und so war es auch. Die Mechaniken waren zwar nur mehr vom Alten, aber die Dynamik des Kampfes fühlte sich anders an als sonst. Schneller, chaotischer, flüssiger irgendwie. Ein ähnliches Gefühl wie bei den neusten Arkadion-Raids schlich sich ein und vermischte sich mit etwas anderem.

Ich fühlte mich eingebundener in den Kampf, es fühlte sich lebendiger an als sonst. Als es dann zum Phasenwechsel kam, wurde mir auch klar, warum. Was über die gesamte Erweiterung hinweg hier und da schon mal zum Tragen kam, wurde hier hervorragend umgesetzt. Denn die gesamte Inszenierung des Kampfes band Spieler in das Geschehen ein und gab Handlungen durch entsprechende Mechaniken zusätzlich einen handfesten Sinn.

Dadurch ergab sich eine frische Dynamik, die das starke Storytelling des MMORPGs mit den choreografierten Tänzen clever kombinierte. Eine epische Erzählung mitten im Kampf, ähnlich wie bei Prüfungen, aber etwas weitergedacht. Ich habe jedenfalls Blut geleckt und hoffe, dass die Entwickler das Ganze in Zukunft noch mehr ausbauen – und wenn ich mir den finalen Boss so anschaue, stehen die Chancen dafür gut.

Und wo wir grad bei frischem Wind waren: Es dauert nicht mehr lang und mit dem Bestienmeister kommt ein neuer, limitierter Job ins Spiel, auf den viele Spieler gewartet haben. So auch MeinMMO-Autor Nico Scheibel, für den die Klasse ein Ende einer Durststrecke bedeutet: FFXIV bringt bald eine neue Klasse und lockt mich endlich wieder zurück nach Eorzea