FFXIV bringt bald eine neue Klasse und lockt mich nach längerer Pause endlich wieder zurück nach Eorzea

Final Fantasy XIV bekommt – wie fast jedes MMORPG – regelmäßig Updates. Jetzt steht der letzte große Patch der Erweiterung Dawntrail an und ist ein Grund, weshalb MeinMMO-Autor Nico auf jeden Fall zurück nach Eorzea kommen wird.

Was gibt es Neues im Patch 7.5? Mit dem großen Patch 7.5 für Final Fantasy XIV wird nicht nur das Hauptszenario weitergeführt, es gibt auch einige Neuerungen, die direkt mit dem Patch oder mit kleineren Updates im Nachhinein hinzugefügt werden. Mit dabei sind:

Ein neuer Allianz-Raid, Dungeon und eine Prüfung

Der neue Ultimate-Raid

Die neue Klasse Bestienmeister

Neue Abenteuer mit Hildibrand

Ein Update für Kreszentia, mit neuer Zone, Monstern und Phantom-Jobs

Handwerker und Sammler können einen neuen Planeten bei der Kosmischen Erkundung betreten

Weitere Updates für Housing, Farben, Ausrüstung und PvP

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Patch 7.5 von Final Fantasy XIV anschauen:

Video starten Final Fantasy XIV zeigt die neue Klasse im Trailer zu Patch 7.5 Autoplay

Seit über 2 Jahren warte ich schon auf die neue Klasse

Wer schreibt hier? MeinMMO-Autor Nico spielt seit 2021 Final Fantasy XIV. Seitdem läuft er schon über 3.000 Stunden in Eorzea herum und sucht sich eine Herausforderung nach der anderen. Die Nächste wird auf jeden Fall der Bestienmeister sein.

Als die Erweiterung Dawntrail irgendwann 2023 angekündigt wurde, war ich natürlich im großen Hype. Für mich war es die erste große Erweiterung, die veröffentlicht wird, seitdem ich tief in FFXIV versunken bin. Erst 2021 startete ich meine Reise in Eorzea und war nicht sofort gepackt, aber nach einiger Zeit wurde das MMORPG zu einer zweiten Heimat für mich.

Besonders der Bestienmeister weckte bei der Ankündigung damals meine Neugier. Da ich schon den ersten limitierten Job, den Blaumagier, hoch und runter gespielt und mir jeden der über 100 verschiedenen Zauber mühevoll besorgt hatte, hoffte ich auf eine ähnliche Herausforderung.

Und jetzt, am Ende von Dawntrail, soll der Bestienmeister mit einem Update innerhalb von Patch 7.5 endlich kommen. Das ist auch für mich das Zeichen, mein Abo zu erneuern und mich nach einer längeren Pause wieder nach Eorzea zu begeben.

Was macht die neue Klasse so besonders? Beim Bestienmeister handelt es sich um einen limitierten Job und das bedeutet, dass diese Klasse nicht das Hauptszenario spielen kann oder über die normale Gruppensuche einen Inhalt suchen darf. Stattdessen gibt es eigene Minispiele und Herausforderungen zu meistern.

Im Falle des Bestienmeisters erhaltet ihr ein Tagebuch mit 50 unbekannten Monstern. Diese müssen gefunden, geschwächt und anschließend gefangen werden. Gefangene Monster können schließlich beschworen werden, um mit ihnen zu kämpfen. Zusätzlich besitzt der Bestienmeister eigene Mechaniken, die den Kampf spannender machen sollen. Das alles erinnert mich an Pokémon, was ebenfalls eines meiner Lieblingsspiele ist und somit wie die perfekte Mischung aus FFXIV und dem Monstersammeln erscheint.

Freut ihr euch genauso auf den Bestienmeister wie ich? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Final Fantasy XIV hat jetzt schon 13 Jahre auf dem Buckel. Nach so einer langen Zeit fragt man sich vielleicht, ob es sich überhaupt noch lohnt, mit dem MMORPG anzufangen. MeinMMO-Redakteur Alex hat sich das ebenfalls gefragt und seine Meinung findet ihr hier: Lohnt sich Final Fantasy XIV im Jahr 2026?