Twitch-Streamer schockte HandOfBlood bei Sauercrowd mit einem Apfelstrudel, dabei stand die wirkliche Gefahr auf dem Balkon

Der deutsche Twitch-Streamer Brudivoeller_TV wollte eigentlich seit längerem einen vollen Spaghettitopf reinigen. Eigentlich, doch dann waren plötzlich 2 Jahre rum.

Wie schockte der Twitch-Streamer HandOfBlood? Der deutsche Streamer Brudivoeller_TV hat auf Twitch knapp über 22.000 Follower und anscheinend ein Problem damit nicht mehr brauchbare Lebensmittel zu entsorgen.

Bei dem deutschen WoW-Twitch-Event Sauercrowd stürzte er Twitch-Kollegen HandOfBlood in die Verzweiflung, als er ihm von seinem Apfelstrudel erzählte.

Während Brudivoeller_TV mit HandOfBlood und weiteren Mitspielern einen Dungeon-Run vollzog, zeigte er ihnen stolz seinen Apfelstrudel, den er von seiner Großmutter bekommen hatte. Der Apfelstrudel hatte in der Glasschale schon ein Eigenleben entwickelt.

Einfach den Apfelstrudel mitsamt der Glasschale in den Müll zu schmeißen – so wie es ihm HandOfBlood auch riet –, wollte Brudivoeller_TV nicht, da er die Glasschale noch gerne seiner Oma zurückgeben wollte.

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Abgestandener Spaghetti-Topf wird zu Topfi

Was war da für eine Gefahr auf dem Balkon? Seiner Twitch-Kollegin Minuself erzählte Brudivoeller_TV vor kurzem während eines Streams die Geschichte von seinem Schimmel-Topf, den er liebevoll Topfi getauft hat.

Brudivoeller_TV wollte den Topf mit Spaghetti und Hackfleischsoße im Kühlschrank eigentlich noch essen, verpasste wohl aber den richtigen Zeitpunkt dafür. Es bildete sich schließlich eine Schimmelschicht auf dem Essen.

Der Twitch-Streamer gibt zu: Bei mir im Kopf muss man das so sagen: Wenn ich so Aufgaben vor mir habe, die ich halt nicht weiß [sic!], wie ich sie gleich lösen soll, dann schiebe ich das auf die lange Bank. (Quelle: TikTok ab 00:20).

Irgendwann breitete sich der Schimmel-Geruch im Kühlschrank aus. Brudivoeller_TV brachte es allerdings nicht übers Herz, den Topf mitsamt dem vermutlich fast schon lebendigen Inhalt wegzuschmeißen. Also stellte er Topfi kurzerhand auf den Balkon, wo er die nächsten 2 Jahre unberührt verweilen sollte. Später schmiss ihn seine Ex-Freundin dann komplett weg, als sie die Wohnung aufräumte.

Durch diese Geschichte blieb Brudivoeller_TV wohl einigen Zuschauern und Twitch-Streamern von Sauercrowd im Gedächtnis. Wer jetzt in Erinnerungen rund um Sauercrowd schwelgen möchte, kann das gerne mit unserer Liste tun: 7 Twitch-Streamer gingen als Gewinner aus Sauercrowd – drei bleiben bei WoW