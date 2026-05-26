Twitch-Streamerin sorgte vor 2 Jahren mit ihrem Hintern für Aufregung, jetzt zielt die Kamera auf eine andere Körperstelle

Eine Twitch-Streamerin nutzte einen ganz besonderen Greenscreen und wurde dafür prompt von der Plattform gebannt.

Was hat die Twitch-Streamerin gemacht? Die Streamerin Morgpie hat auf Twitch über 400.000 Follower und konnte in den letzten 30 Tagen durchschnittlich 4.949 Zuschauer in ihren Streams unterhalten (Quelle: SullyGnome.com). Für einen Dark-Souls-3-Stream dachte sie sich etwas ganz Besonderes aus:

Die Streamerin hielt die Unterseite ihrer Füße in die Kamera, um sie als Greenscreen für das Gameplay zu nutzen. Das Ganze streamte Morgpie unter dem Namen Dark Soles ( Dunkle Sohlen ), eine Anspielung auf den Titel des Spiels.

Ihr Stream hatte einen temporären Bann von Twitch als Konsequenz. Ein Grund für die Sperre wurde nicht genannt – Morgpie selbst fragte auf X: WARUM???

Vermutlich verstieß die Streamerin mit dem In-Szene-Setzen ihrer Füße gegen die Twitch-Regeln. In ihren Richtlinien schreibt Twitch, dass Inhalte, die sich für längere Zeit auf bekleidete intime Körperteile wie das Gesäß, die Leistengegend oder die Brüste konzentrieren , verboten sind. Das war zwar in Morgpies Stream so nicht gegeben, aber Füße können auf sexuelle Art und Weise interpretiert werden.

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Körperstellen als Twitch-Hintergrund

Was hat Morgpie in der Vergangenheit gemacht? In ihren vergangenen Streams gab es einige Aktionen von Morgpie, die in so eine sexuelle Richtung gingen. Große Aufmerksamkeit zog Morgpie beispielsweise auf sich, als sie vor 2 Jahren Fortnite auf ihrem Hintern spielte. Sie nutzte dafür ein Foto von ihrem Gesäß und legte einen Greenscreen darüber, auf dem sie dann ihr Gameplay von Fortnite übertrug.

Die aktuelle Aktion von Morgpie erinnert an einen Trend, der schon vor einigen Jahren auf Twitch sehr präsent war. Twitch-Streamer nutzten ihre Körperteile – vorzugsweise ihre Brüste oder Hintern –, um Gameplay darauf zu übertragen, wie Kotaku damals berichtete. Ganz oft möchten sie ihre Zuschauer durch solche Aktionen auf andere Plattformen locken, auf denen sich explizitere Inhalte monetarisieren lassen.

Das war übrigens nicht der erste Bann von Morgpie auf Twitch: Im Jahr 2023 positionierte sich Morgpie so vor der Kamera, dass impliziert wurde, sie hätte kein Oberteil an. Auch jetzt zeichnen sich die Streams von Morgpie durch expliziten Content aus: Die Streamerin setzt sich selbst immer wieder freizügig vor die Kamera. Morgpie ist eben dafür bekannt, immer wieder die Grenzen der Twitch-Richtlinien auszutesten.

Twitch-Streamer haben immer wieder außergewöhnliche Ideen, um ihren Stream interessant für Zuschauer zu gestalten und neue Menschen anzulocken. Eine Twitch-Streamerin rekrutierte beispielsweise ihren Hund als Support für einen Shooter: Twitch-Streamerin sucht sich eine ganz besondere Mitspielerin für einen Shooter – ihre Hündin