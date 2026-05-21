Von der Absage bei Square Enix zu einer der erfolgreichsten deutschen Twitch-Streamerinnen: Die Karriere von Jasmin Gnu

Die Twitch-Streamerin Jasmin Gnu – früher: Saftiges Gnu – gehört zu den größten deutschen Content Creatorn. Eigentlich wollte sie etwas ganz anderes machen, nämlich Spiele entwickeln, anstatt sie nur zu zocken.

Um wen geht es? Es geht um die YouTuberin und Twitch-Streamerin Jasmin Gnu, die mit über 1,51 Millionen Abonnenten auf ihrem YouTube-Hauptkanal und über 800.000 Followern auf Twitch zu den erfolgreichsten deutschen Content Creatorinnen gehört. Ihre Inhalte drehen sich hauptsächlich ums Gaming, auf ihrem YouTube-Nebenkanal Jasmin Gnu spricht die 36-Jährige gesellschaftskritische Themen an.

2022 veröffentlichte Jasmin Gnu ihr Buch Du schaffst das nicht , in dem sie autobiografisch wichtige Themen aufarbeitete, wie unter anderem ihre Essstörung oder ihre Schönheitseingriffe. Sie bezeichnete es selbst als Seelen-Striptease .

Jasmin Gnu gab im Rahmen der 2. Staffel der YouTube-Deutschland-Doku dem Produzenten Paul Sydow ein Interview. In der Dokumentation sprach die Streamerin darüber, wie Twitch YouTube nach einiger Zeit abgehängt hat. In dem vollen Interview auf YouTube redete sie auch über ihre Karriere.

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Wenn sich eine Tür verschließt, öffnet sich eine bessere.

Wo wurde sie abgelehnt? Eigentlich startete Jasmin Gnu ihren YouTube-Kanal im Jahr 2015 nicht, um YouTuberin zu werden, sondern als Portfolio. Sie studierte nämlich Grafikdesign und schließlich New Media und machte YouTube als eine Art Nebenprojekt. Damit wollte sie sich ursprünglich bei Spielefirmen bewerben und dort Spiele designen oder programmieren.

Von Square Enix erhielt sie aber eine Absage. Im Interview meint die YouTuberin: Da stand nur: ‚Wir suchen nur die Besten‘ und ich dachte: ‚Okay, tschau.’ (Quelle: YouTube ab 45:27). Immerhin gab ihr das allerdings mehr Raum, um sich auf YouTube und Twitch zu konzentrieren und schließlich erreichte sie 2021 als erste deutsche Gaming-YouTuberin die 1 Million Abonnenten.

Aus heutiger Sicht sagt Jasmin Gnu dazu: Wenn sich eine Tür verschließt, öffnet sich eine bessere. (Quelle: YouTube ab 45:18).

Das ganze Interview könnt ihr hier auf YouTube schauen:

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Was verhalf Jasmin Gnu zum Erfolg? Wie für einige andere Twitch-Streamer und YouTuber auch war Fortnite ein Wendepunkt für Jasmin Gnu. Als das Spiel 2017 mit dem berühmten Battle-Royale-Modus an den Start ging, sorgte es für einen riesigen Hype, den auch Jasmin Gnu in ihren Zuschauerzahlen bemerkte.

Mit ihren Let’s Plays hob sie sich allerdings von anderen Streamern ab, denn sie spielte das Spiel anders und gab sich seiner kompetitiven Natur nicht hin. Anstatt andere Spieler in dem Modus Battle Royale abzuschießen, versuchte die deutsche Streamerin, sich mit ihren Gegnern anzufreunden. Im Interview meint sie, sie habe schnell bemerkt, dass Zuschauern diese Art von Content gefiel.

Auch in anderen Videospielen behält sie diese Art bei. Sie erkundet die Spiele und schaut, wie sie die Grenzen austesten kann.



Jasmin Gnu ist aus der deutschen YouTube- und Twitch-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Ihre Inhalte bieten nicht nur einen Unterhaltungswert, sondern auch einen lehrreichen, wenn sie über wichtige gesellschaftliche Themen aufklärt.

Auch für ihre Twitch-Kolleginnen steht Jasmin Gnu ein, wie sie mit einem YouTube-Video bewies: Das deutsche Twitch feuert einen Mann an, der eine Streamerin belästigt – Eine YouTuberin sagt: Es reicht