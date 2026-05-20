Tanzverbot verzichtet auf das große Geld auf Twitch, zieht sich auf YouTube zurück, begeistert Fans

Der ehemalige Twitch-Streamer Kilian Tanzverbot Heinrichs lädt momentan nur Videos auf seinen YouTube-Nebenkanälen hoch. Die Community feiert es, auch wenn die Videoinhalte sehr zufällig erscheinen.

Was ist momentan bei Tanzverbot los? Der deutsche Content Creator Tanzverbot ist seit ungefähr einem Jahr nicht auf Twitch live gewesen. Der letzte Twitch-Stream fand am 4. Juni 2025 statt (Quelle: SullyGnome). Sein letztes Video auf YouTube lud er auf seinem Hauptkanal TANZVERBOT vor rund einem Jahr, im April 2025, hoch: In ihm redete er darüber, wie schlecht es ihm aktuell geht.

Auf seinen Hauptkanälen ist Tanzverbot nach wie vor nicht zu sehen, auch wenn er damit vermutlich viel Geld und Zuspruch verdienen könnte. Vor seiner Abwesenheit streamte Tanzverbot teilweise vor 150.000 gleichzeitigen Zuschauern.

Dafür ist Tanzverbot aber auf zwei YouTube-Kanälen zu sehen: RANDOMVERBOT und Kilian Heinrichs . Hier lädt er in unregelmäßigen Abständen die verschiedensten Videos hoch:

Sein erstes Video nach langer Zeit war eine Ansage an die Firma WC Frisch. Er beschwerte sich darüber, dass er angeblich häufig fehlproduzierte Exemplare der Toilettendüfte erhielt.

Ein anderes Video war ebenfalls eine Ansage: Diesmal aber an die Telekom, mit denen Tanzverbot wegen einer instabilen Internetverbindung schlechte Erfahrungen machte.

In einem anderen Video spricht Tanzverbot darüber, dass er von einer Essensbestellung enttäuscht sei.

Außerdem thematisiert Tanzverbot in einem weiteren Video, dass er auf der Plattform Lovoo gesperrt worden sei. Dort hatte er immer mal wieder livegestreamt.

In weiteren Videos redet Tanzverbot unter anderem darüber, dass er sich nicht zurück auf Twitch traue, da er befürchte, seine Zuschauer zu enttäuschen. Schaut man sich die Kommentare unter seinen letzten Videos an, scheint diese Befürchtung jedoch unbegründet.

Video starten Twitch-Streamer Tanzverbot spricht über seine schwierige Vergangenheit, bereut bis heute seine fehlende Schulbildung Autoplay

Community wünscht sich Tanzverbot zurück: Vor kurzem lud Tanzverbot ein YouTube-Video hoch, das man vermutlich erstmal so nicht mit dem Content Creator in Verbindung bringen würde: Ein Let’s Play zu dem Spiel Roblox, in dem er – ähnlich wie in Counter-Strike 2 – Kisten öffnete, aus denen er zufällige Skins zu Waffen erhalten konnte. Das Skurille: Seine Facecam ist maximal in die Breite gezogen.

Auch wenn dieses Video etwas zufällig platziert scheint, freut sich die Community über den neuen YouTube-Upload:

yabuti7466 schreibt beispielsweise: Schön, dich wiederzusehen, egal was du hochladen möchtest.

Der User ratchet_207 merkt, dass Tanzverbot fehlt: Wir brauchen mehr Videos, du fehlst auf YT & auf Twitch.

Auch LinoMarien freut sich: 30 Minuten Video von Tanzverbot = Peak

Insgesamt bemerkt man in den Kommentaren von Tanzverbots Videos, dass sich die Community darüber freut, dass Tanzverbot überhaupt Inhalte erstellt. Sie scheinen vor allem seine Art zu schätzen, was seine Videos, egal welcher Natur, unterhaltsam macht. Die Angst des YouTubers, seine Community könnte enttäuscht sein, wenn er auf Twitch zurückkehren würde, scheint also grundlos zu sein.

Es bleibt abzuwarten, ob Tanzverbot schließlich auf Twitch zurückkehrt. Nicht nur seiner Community scheint er nämlich zu fehlen, denn ein YouTube-Fan-Kanal musste wegen der Inaktiv des Twitch-Streamers auf eigenen Content zurückgreifen: Streamer ist so lange auf Twitch inaktiv, dass ein Fan-Account mit über 50.000 Abonnenten eigenen Content erstellen muss