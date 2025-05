Tanzverbot streamt vor 150.000 Zuschauern auf Twitch, sagt: „Ich hab ja nur das Internet“

Der Streamer Kilian „Tanzverbot“ Heinrich meldete sich im April 2025 nach langer Auszeit auf Twitch zurück und sprach über seine schwierige Beziehung zur Streamerin „QuiteLola“. Nun erreicht er Rekordzahlen, doch freuen kann er sich darüber nicht.

Was ist die Situation? Der Streamer Tanzverbot war fast ein halbes Jahr von Twitch verschwunden, dabei hatte er sich richtig reinhängen wollen, um seine hohen Steuerschulden zu bezahlen. Zwischendurch meldete er sich ab und zu bei seinen Fans, doch die Updates klangen besorgniserregend.

Am 19. April 2025 erfolgte das große Comeback auf YouTube: In einen grünen Bademantel gehüllt sprach Tanzverbot über seine turbulente Beziehung mit der Streamerin Lola. Er sagte, die Beziehung habe ihn „gebrochen“, und ihm viel Lebenswillen geraubt.

Das Thema verbreitete sich rasend schnell im deutschen YouTube und Twitch. Jeder, der in der Influencer-Szene Rang und Namen hat, äußerte sich irgendwie, und ausgerechnet MontanaBlack und Knossi erwiesen sich als die Stimmen der Vernunft.

In einem Stream am 1. Mai arbeitete Tanzverbot das Thema erneut auf. Darin wünschte er sich mehr Ehrlichkeit von den am Streit beteiligten Parteien und sprach auch darüber, wie es ihm nun mit der Situation geht.

Tanzverbot sagt: Wenn er noch einmal abrutscht, muss er aufhören

Das war der Stream: Zur Spitze erreichte Tanzverbot 150.000 Zuschauer gleichzeitig – damit hat er den bislang größten Stream des Jahres im deutschen Twitch (via SullyGnome). Für den Streamer ist das jedoch ein Zwiespalt. Er sagt: Eigentlich habe er gar nicht online kommen wollen, das habe er richtig mit sich kämpfen müssen.

Er will jedoch dranbleiben, nicht wieder „versinken“. Einen Tag auszusetzen oder zwei, das ist für Tanzverbot noch in Ordnung. Doch wenn es mehr wird, komme man wieder in so einen Kreislauf: „Scheiß drauf, ja, nächste Woche, nächste Woche.“ Das wolle er nie wieder.

Der Streamer sagt: „Wenn ich nochmal abkacke jetzt, dann war’s das für mich, weil dann kann ich es einfach nicht mehr. Wenn man dieses scheiß Internet-Zeug nicht lebt, wenn man das Streamen nicht lebt, dann soll man es nicht machen. Dann muss man aufhören damit. Wenn ich es kopftechnisch nicht mehr hinkriege, dann muss man damit aufhören.“

Das VoD des Streams ist nicht mehr verfügbar, ein Ausschnitt landete jedoch auf dem Highlight-Kanal von Tanzverboz auf YouTube:

Der Erfolg hat für Tanzverbot aber offenbar einen bitteren Beigeschmack. So würden viele die Vorlese-Funktion der Donations auf Twitch nutzen, um ihn zu trollen. Gleichzeitig sei er aber auch dankbar für das Geld, er brauche es ja. Doch selbst, dass die Leute auf seiner Seite stehen, scheint er mit gemischten Gefühlen zu sehen.

Denn eigentlich verdiene er gar kein Mitleid, so Tanzverbot. Das, was er Lola vorwirft, habe er auch schon jemandem angetan. Ihm gehe es eigentlich nur darum, sich alles von der Seele zu reden: „Aber andererseits: Was soll ich denn sonst machen, so? Ich habe ja nur das Internet. Also, die einzige Konstante, die immer da war, weißt du, was ich meine?“

Im Stream zu sitzen, alles in sich hineinzufressen und nicht zu sagen, „was Phase ist“, das könne er nicht, das sei für ihn erdrückend.

In seinem Stream am 4. Mai gingen die Zahlen zwar schon etwas zurück, dennoch ist Tanzverbot mit seiner öffentlichen Aufarbeitung gerade einer der größten Streamer im deutschen Twitch. Nun bleibt abzuwarten, ob er sich tatsächlich fangen kann und diesmal am Ball bleibt.

Sein großer Wunsch, so Tanzverbot, sei ein ehrliches Statement von Lola oder Adam alias SkylineTV, in dem wenigstens einer der beiden zugibt, was wirklich zwischen ihnen vorgefallen sei, denn die hatten eine Affäre bislang abgestritten. Das Statement der Streamerin haben wir hier schon für euch aufgearbeitet:Twitch: Tanzverbot sagt, das neue Statement von Lola sei ein Schlag ins Gesicht