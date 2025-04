Beim Streit um Tanzverbot im deutschen Twitch sind Knossi und MontanaBlack die Stimmen der Vernunft

Am Ostersamstag hat der Twitch-Streamer Tanzverbot in einem Video auf YouTube, seine Ex-Freundin Lola und Twitch-Streamer SkylineTV angegriffen. Das Internet brennt seitdem. Beide Influencer werden scharf beleidigt. Doch es gibt auch Stimmen der Mäßigung, wenn auch aus einer unerwarteten Richtung.

Das hat Tanzverbot gesagt: In einem Video am Ostersamstag hat der Twitch-Streamer Tanzverbot seine eigene desolate Lage beschrieben, die nach einer depressiven Phase klingt. Er verlässt nicht mehr das Haus, schläft bis in den Nachmittag und muss mehrfach die Woche weinen.

Die Beziehung zur Twitch-Streamerin Lola habe ihm viel Lebenswillen geraubt, sagt der 28-Jährige. Lola habe, noch während sie bei ihm gewohnt hat, mit dem Streamer SkylineTV angebandelt. Tanzverbot sagt, er habe das erfahren, als er Lola beim Umzug in ihre neue Wohnung geholfen habe. Das habe ihn extrem getroffen und sei das Krasseste gewesen, was ihm hätte widerfahren können.

Er wisse, dass SkylineTV bestens vernetzt ist, müsse das jetzt aber mal loswerden, sagte Tanzverbot. Er könne es nicht ertragen, dass er auf Social Media vorgehalten bekomme, was für eine tolle Frau Lola sei, die er so schlecht behandelt habe. Die Wahrheit liege ganz anders.

Heftiger Shitstorm gegen Lola und SkylineTV

Wie eskaliert die Situation? Tanzverbot ist ein beliebter Streamer, der viele Fans hat, die ihm jetzt sofort glauben und die von ihm Beschuldigten hart auf Social-Media attackieren. So mancher wird das aus Sympathie zu Tanzverbot tun, so mancher vielleicht auch einfach, weil er ein Flame-Tourist, der die Welt gerne brennen sieht.

Die Instagram-Accounts von Lola und SkylineTV werden mit gehässigen Kommentaren überflutet. Gerade gegen Lola liest man Kommentare, die weit unter die Gürtellinie gehen.

Ein junger Fortnite-Streamer, Rezon (18), hat Lola sogar aufs Übelste beschimpft und beleidigt. Amar tadelt ihn zwar dafür, aber das ist schon harter Tobak.

MontanaBlack und Knossi rufen zur Mäßigung auf: Regt euch ab

Wer sind die Stimmen der Vernunft? Die „älteren“ Twitch-Streamer MontanaBlack (37) und Knossi (38), die beide Tanzverbot kennen und mit SkylineTV befreundet sind und ihn geschäftlich als Kameramann für IRL-Streams und Events eingesetzt haben, rufen beide zur Mäßigung auf.

Knossi sagt, man wisse hier nichts, nur dass beide Partien mal miteinander sprechen müssten. Die Leute sollten sich abregen (via tiktok).

Von MontanaBlack heißt es, Menschen neigten dazu, Partei zu ergreifen. Aber er stelle sich auf keine Seite und wolle erstmal abwarten, was Lola und SkylineTV dazu sagen. Hier könne es keine Gewinner geben (via tiktok). Wenn Tanzverbot mit seinen Anschuldigungen richtig liege, sei das ein Skandal – wenn er falsch liege ein genauso großer.

Tanzverbot und Lola traten immer wieder gemeinsam auf und gaben vielen Fans Futter, um über eine Beziehung zu spekulieren, deren Details jetzt ans Licht kamen. (quelle: YouTube, 2022).

