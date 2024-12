„Lasst euch das eine Motivation sein“ – 18-Jähriger verrät, wie er in einem Jahr über 1 Million Euro mit Fortnite verdiente

Ein 18-jähriger aus Deutschland hat 2024 mit Fortnite über 1 Million Euro verdient, aber seine wichtigste Einnahmequelle ist nicht etwa Twitch oder YouTube.

Um wen geht es? Der deutsche Twitch-Streamer, YouTuber und Fortnite-Profi Lennard „Rezon ay“ Sill hat verschiedene Fragen seiner Zuschauer beantwortet und das als Video auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht.

Rezon hat 1,1 Millionen Follower auf Twitch und streamt regelmäßig vor rund 5.000 Zuschauern (via SullGnome). Auf YouTube erreichen seine Video regelmäßig über 100.000 Aufrufe.

Rezon ist aktuell als Spieler für das E-Sport-Team Exceed tätig, zuvor spielte er für das Team vom Fokus Clan, das von dem Twitch-Streamer Elias Nerlich gegründet wurde.

Als Fortnite-Profi schaffte Rezon es bei diversen internationalen Fortnite Turnieren in die Top-10, so konnte er insgesamt knapp 499.000 € in Preisgeldern gewinnen und gilt als einer der besten Spieler Deutschlands – obwohl er 2024 erst 18 Jahre alt wurde (via esportsearnings.com)

Rezon ist allerdings nicht nur als Content-Creator und Profi-Spieler erfolgreich, sondern verdient obendrein Geld mit Maps, die er für Fortnite veröffentlicht.

18-Jähriger wird mit Fortnite-Millionär

Wie viel hat er verdient? Rezon möchte in dem Video auf YouTube zwar keine genauen Angaben treffen, aber er verrät, dass er 2024 insgesamt über eine Million Euro verdient hat: „Es ist auf jeden Fall im siebenstelligen Bereich, also ich hab mehr als ne Million […] dieses Jahr verdient.“

Der 18-Jährige sagt aber auch, dass die Einnahmen im Verlauf des Jahres sehr geschwankt haben. Zum Ende von 2024 seien diese nochmal „viel krasser“ gewesen als am Anfang.

Was sagt er zu seinem hohen Einkommen? Rezon betont in dem Video, dass er damit nicht „flexen“, also angeben wolle. Stattdessen möchte er zeigen, was man erreichen kann, wenn man an seinem Ziel dranbleibt:

Es sollte für euch eine Motivation sein. Damit brauch ich nicht flexen oder was auch immer, es bringt mir nicht mal was, wenn ich damit flexen würde. Das Ganze soll für euch eine Motivation sein. […] Ich bin wirklich von 0 auf 100 gegangen und das Ganze in 2 Jahren und das nur, weil ich meine Zeit reingesteckt habe und auf niemand anderen gehört habe und wirklich jeden Tag gegrindet habe. Und wenn ihr das macht, könnt ihr das auch irgendwann erreichen, deswegen lasst euch das eine Motivation sein.

Social-Media-Stratege und Map-Creator

Womit hat er so viel verdient? Im neusten Video hat Rezon keine genauen Details zu seinen Einnahmen verraten, aber wir wissen bereits, dass ein Großteil des Geldes durch die Fortnite-Maps kommt. Hinzu kommen beispielsweise die Einnahmen durch Twitch, YouTube und TikTok.

Vor etwa einem Jahr, im Januar 2024, war Rezon im Podcast des Content-Creators Amar zu Gast. Dort hat er einen Einblick in seine damaligen Einnahmen gegeben (via YouTube). Die geschätzten Summen waren:

TikTok: etwa 3.000 bis 4.000 € pro Monat

YouTube: etwa 10.000 € pro Monat

Twitch: etwa 20.000 bis 25.000 €pro Monat

Fortnite-Kurse: etwa 10.000 bis 12.000 € pro Monat Rezon bietet Kurse an, mit denen er Spieler besser in Fortnite machen möchte

Verkauf von eigenen Tastaturen: 25.000 bis 35.000 € je nach Drop

Gehalt durch E-Sport-Orga Rezon konnte keine Vertragsgeheimnisse verraten, doch Amar schätzte, er würde ihm als E-Sport-Team etwa 5.000 bis 15.000 € pro Monat bezahlen. Rezon kommentierte dies als „gute Preisspanne.“

Fortnite Creator-Code: Rezon darf keine Summe nennen, gab aber an, monatlich von etwa 20.000 Spielern unterstützt zu werden

Fortnite Maps: Für Januar 2024 erwartete Rezon 100.000 €

Außerdem hat Rezon 2024 durch Preisgelder rund 100.000 € verdient (via esportsearnings.com)

Rechnet man die verschiedenen Einnahmequellen zusammen, kommt man auf deutlich über 100.000 € pro Monat – und somit ist ein siebenstelliges Jahreseinkommen denkbar.

Zwar gab Rezon im Januar noch an, dass die Map-Einnahmen im Vergleich zu Vormonaten überdurchschnittlich gut gewesen seien, aber da er im neusten Video verriet, dass das Ende des Jahres 2024 besser lief als der Anfang, dürfte er keine großen Einbußen gehabt haben.

Rezon hat also nicht nur eine große Einnahmequelle, die 90 % seines Geldes ausmacht – auch wenn die Fortnite-Maps wohl schon einen großen Anteil erzielen. Stattdessen ist er direkt in mehreren Bereichen aktiv. Er nutzt seine Kanäle (YouTube, Twitch und TikTok) dabei nicht nur als weitere Einnahmequelle, sondern auch als Marketingplattform, um sich und seine Produkte bekannter zu machen.

2024 erlangte Rezon zudem Aufmerksamkeit außerhalb der Fortnite-Community, als ein Clip seines Livestreams viral ging. In dem Clip strömte Wasser in das Streaming-Zimmer des Creators, doch dessen Mitspieler meckerte, er solle sich auf Fortnite konzentrieren: 18-Jähriger hat während eines Profi-Matchs in Fortnite einen Wasser-Einbruch – Kollege brüllt, er soll gefälligst weiterspielen