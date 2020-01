Ihr wollt euren Namen in Fortnite Battle Royale im Jahr 2020 noch ändern? Wir zeigen euch, wie das auf PC, Xbox One, Switch und PS4 bei Epic Games funktioniert.

Warum sollte man seinen Fortnite-Namen ändern? Verschiedene Gründe führen dazu, dass man seinen Anzeigenamen in Fortnite ändern möchte. Das ist der Name, der Gegnern angezeigt wird oder im Rette-Die-Welt-Modus den Mitspielern.

Vielleicht habt ihr euch inzwischen einen neuen Online-Namen angeeignet und seid mit dem alten unzufrieden. Möglicherweise wollt ihr einfach mal etwas Neues ausprobieren. In Fortnite habt ihr dazu ganz einfach und unkompliziert die Möglichkeit. Wir zeigen euch, wie das auf PC, PS4 Mobile und anderen Plattformen geht.

Wie oft kann man seinen Namen wechseln? Das funktioniert über euer Epic-Konto auf der Webseite von Epic Games alle 2 Wochen. Seid ihr also mit einem neuen Namen unzufrieden, könnt ihr nach 14 Tagen wieder einen neuen wählen. Als Ausnahme gelten Accounts auf PS4 und Xbox One, die sich an die Zeiten der PSN-ID und Gamertags halten.

Fortnite-Name auf PC ändern

Für PC-Spieler ist es unkompliziert, den Namen in Fortnite zu ändern.

Besucht zunächst die Webseite von Epic Games

Loggt euch dort mit euren Anmeldedaten (E-Mail und Passwort) ein

Ist das ein neues Gerät, von dem ihr euch anmeldet, ist der 2FA-Code jetzt wichtig

Klickt nach dem Einloggen oben rechts auf euren Kontonamen und wählt die Option „Konto“

Unter Persönliche Daten ist der erste Punkt gleich der Anzeigename, den ihr dort ändern könnt.

Anschließend tragt ihr den Namen in einem weiteren Feld erneut ein, um ihn zu bestätigen. Hakt außerdem an, dass ihr verstanden habt, dass ihr den Namen 2 Wochen lang nicht erneut ändern könnt.

Bestätigt das jetzt und euer Name ist geändert.

Fortnite Name kann nicht geändert werden? Falls ihr nach dem Eingeben des Namens nicht bestätigen könnt, liegt das vermutlich daran, dass ihr den Namen vor weniger als 14 Tagen bereits geändert habt.

Eine andere Möglichkeit ist, dass ihr die E-Mail-Adresse, die mit dem Konto verknüpft ist, noch nicht verifiziert habt. Loggt euch dafür in das E-Mail-Konto ein und sucht nach der E-Mail von Epic Games. Dort folgt ihr dann dem Link zum Bestätigen des Kontos.

Fortnite-Name auf PS4 ändern

Seit das Ändern von PSN-Namen offiziell funktioniert, könnt ihr auf der PS4 auch euren Fortnite-Namen ändern. Hier greift Fortnite auf den PSN-Namen zurück.

Kostet das etwas? Diese Änderung ist das erste Mal noch kostenlos. Wollt ihr den Namen wiederholt ändern, fallen dafür gebühren von 9,99 € pro Änderung an. Als Kunde von PS-Plus kostet das nur 4,99 €. Bedenkt, dass nach der Änderung der Anzeigename eures PSN-Kontos geändert und damit auch in anderen Spielen so angezeigt wird.

PSN-Namen ändern:

Wählt im Menü der PS4 „Einstellungen“

Geht jetzt in die „Kontoverwaltung“ und dann auf „Kontoinformationen“, „Profil“ und „Online-ID“.

Tragt jetzt die gewünschte Online-ID ein oder greift auf einen der vorgeschlagenen Namen zurück

Folgt nun den Anweisungen im Menü, um die Änderung abzuschließen.

Das geht nur auf der PS4. Auf der PS3 oder PS-Vita ist das nicht möglich.

Seid ihr mit eurem neuen Namen unzufrieden, könnt ihr die Änderung wieder rückgängig machen.

Wer will, kann seinen PSN-Namen im Browser ändern – So geht’s.

Fortnite-Name auf Xbox One ändern

Auf der Xbox One verhält sich das Ändern des Namens ähnlich wie auf der PS4. Hier ist der Anzeigename genauso an das Konsolen-Konto gebunden.

Ihr müsst also euren Xbox-Gamer-Tag ändern, um einen anderen Namen bei Fortnite auf der Xbox zu präsentieren.

Xbox Gamertag ändern (im Browser):

Besucht die Webseite Account.xbox.com

Loggt euch dort mit euren Daten ein

Wählt jetzt die Option Gamertag Ändern

Im Kästchen für den Gamertag tragt ihr den neuen Namen ein und prüft anschließend die Verfügbarkeit

Ist alles okay, klickt ihr auf aktualisieren

Die Änderung des Xbox Gamertags ist beim ersten Mal kostenlos. Bedenkt auch hier, dass die Änderung des Gamertags euren Namen in weiteren Spielen ändert.

Fortnite-Name auf Switch ändern

Euren Fortnite-Namen auf der Nintendo Switch ändert ihr leicht über die Webseite von Epic Games. Das funktioniert wie die Namensänderung auf dem PC in Punkt 1 dieses Artikels.

Besucht die Webseite von Epic Games

Loggt euch dort mit E-Mail und Passwort ein oder erstellt einen Account

Klickt dann oben rechts auf euren Nutzernamen und im Dropdown-Menü auf Konto

Unter dem Punkt „Persönliche Daten“ tragt ihr jetzt den neuen, gewünschten Namen ein

Anschließend verbindet ihr unter „Verbundene Konten“ diesen Account mit eurem Switch-Konto.

Jetzt sollte auf eurer Nintendo Switch der Name in Fortnite angezeigt werden, den ihr auf der Webseite eingetragen habt.

Fortnite-Name auf Handy (iOS und Android) ändern

Spielt ihr Fortnite als Mobile-Version auf Android oder iOS, dann könnt ihr das Spiel nach der Installation mit eurem Epic Games Account verbinden.

Fortnite läuft auf Tablets und modernen Smartphones.

Dadurch ist die Möglichkeit, euren Namen zu ändern, auch gegeben.

Wie bei der Switch oder bei der PC-Version, ändert ihr euren Anzeigenamen einfach auf der Webseite von Epic Games.

Ruft die Webseite von Epic Games auf

Klickt oben rechts auf die 3 Striche im blauen Kästchen und klickt darin auf Anmelden.

Jetzt werdet ihr aufgefordert, euch mit E-Mail und Passwort einzuloggen

Habt ihr euch eingeloggt, wählt ihr erneut das blaue Kästchen mit den 3 Strichen, klickt auf euren Accountnamen und anschließend auf „Konto“

Ihr landet bei den Optionen für „Persönliche Informationen“, wo ihr den Anzeigenamen anpassen könnt

Ändert ihr jetzt den Namen, sollte er beim nächsten Login auch in eurer Mobile-Version von Fortnite angepasst sein

Habt ihr euren Namen jetzt geändert, seid ihr startklar für weitere Matches. Tobt euch doch auch in diesen coolen Parkour-Maps in Fortnite aus.