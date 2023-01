Mutter nimmt 15-jährigen Sohn aus der Schule, damit er Zeit für Fortnite hat – So lief es für ihn

Die Geschichte von dem Fortnite-E-Sportler Benjyfishy ging im Mai 2019 um die Welt. Als er erste Preisgelder gewann, beschloss seine Mutter, ihn aus der Schule zu nehmen, damit er sich seiner Fortnite-Karriere widmen kann. Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengestellt, wie es dem Jungen erging und was er heute macht.

