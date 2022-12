Was ist aus dem 15-Jährigen geworden, den seine Mama aus der Schule nahm, damit er mehr Zeit für Fortnite hat?

Im Mai 2019 ging die Geschichte um die Welt, dass seine Mutter den damals 15-jährigen Briten Benjy „benjyfishy“ Fish aus der Schule nahm, damit er Zeit hatte, sich auf das Online-Spiel Fortnite zu konzentrieren, das damals so angesagt war. Wir schauen bei MeinMMO: Wie ist dem damals 15-Jährigen in den letzten 3 Jahren ergangen?

Das war damals die Geschichte: Im Mai 2019 war Fortnite das größte Spiel der Welt, die Weltmeisterschaft um 30 Millionen US-Dollar stand an. Dennoch war die Entscheidung der Mutter damals umstritten.

Die Mutter entschied: Ihr Sohn sollte nicht länger am normalen Unterricht teilnehmen, sondern sollte zu Hause unterrichtet werden. In 3 Jahren sollte er dort den Stoff lernen, den er in der Schule in 2 Jahren hätte lernen sollen.

Auslöser für die Entscheidung war, dass der Junge 11.300 € bei einem Online-Turnier gewonnen hatte. Weil er meistens mit Freunden aus den USA in der Nacht gemeinsam Fortnite spielte, war er in der Schule oft müde und daher entschied die Mutter, ihn aus der Schule zu nehmen.

Für den 15-Jährigen ging ein Traum in Erfüllung, er sagte, er wolle seiner Mutter ein Haus kaufen, wenn er bei der Fortnite-WM so richtig abkassiert.

E-Sportler verdient halbe Million US-Dollar mit 15 und 16, danach trocknen Preisgelder aus

Wie viel Geld hat er mit E-Sport gemacht? Die E-Sport-Karriere von benjyfishy in Fortnite hat ihm mittlerweile 570.256 $ beschert, wobei er den Großteil dieses Geldes im Alter von 15 / 16 verdient hat (via esportsearnings). Zwar konnte er bei der WM nur zweimal den Trost-Preis einsacken (Platz 25 im Einzel, Platz 14 im Duo brachten ihm je 50.000 $), aber ansonsten kam einiges zusammen:

Mit 15 verdiente er 392.447 US-Dollar

Mit 16 nahm er 147.176 US-Dollar ein

Mit 17 waren es nur noch 15.735 $

Mit 18 hat er an Preisgeldern gerade mal 1.500 $ verdient

Der starke Rückgang an Preisgeldern liegt daran, dass Fortnite im Jahr 2022 lange nicht mehr so lukrativ wie 2019 ist, aber auch daran, dass benjyfishy die Lust am Spiel verloren hat.

Junge kritisiert erst geringe Preisgelder in Fortnite, gibt dann Karriere-Ende bekannt

So erlosch die Liebe von benjyfishy zu Fortnite:

Bereits im Januar 2021 kritisierte Beniyfishy, dass der „E-Sport“ in Fortnite stirbt. Die Preisgelder trockneten aus

Im Juni 2022 kündigte er das Ende seiner Profi-Karriere in Fortnite an, er wolle sich jetzt Valorant widmen

Im Dezember 2022 hat er jetzt auch sein E-Sport-Team NRG verlassen und sucht einen neuen Club, um in der Valorant-Challenger-Liga zu spielen (via dotesports)

Bei Valorant hat benjyfishy bislang aber noch kein Preisgeld gewonnen.

Pro baut sich großen Twitch-Kanal auf, aber mit der Lust an Fortnite verschwinden die Zuschauer

Wie steht er denn sonst da? Neben seiner Karriere als E-Sportler hat sich benjyfishy, während seiner Zeit in Fortnite, auch einen großen Twitch-Kanal aufgebaut: Hier hat er 3,9 Millionen Follower.

Aber auch hier merkt er, dass der Fortnite-Hype vorbei ist:

2020 hatte benjyfishy noch 23.600 Zuschauer im Schnitt

2021 waren es noch 18.730

In den letzten 365 Tagen waren es lediglich 4.845

Entscheidung war lukrativ – aber Karriere sah mit 16 besser aus als mit 18

Hat sich die Entscheidung also gelohnt? Klar ist, dass benjyfishy in der Hochzeit von Fortnite eine Menge Geld verdient hat und sich die Entscheidung der Mutter wahrscheinlich schon im Jahr 2019 bezahlt gemacht hat, als er einige hohe Preisgelder einsacken konnte.

In den Jahren danach hat er den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere im Gaming gelegt.

Aber die Zahlen machen auch deutlich: Ein Selbstläufer ist das Ganze nicht. Die Karriere von benjyfishy ist untrennbar mit Fortnite verknüpft.

Und wenn er das Spiel nicht spielt, schwinden auch die Zuschauerzahlen: Diese Erfahrungen haben viele Fortnite-Streamer gemacht, allen voran Ninja, der von einem Megastar und dem größten Gamer der Welt 2018 zu einem ziemlich normalen Twitch-Streamer mutiert ist.

Ninja war 2018 der größte Gamer der Welt – 2022 lag er bei den durchschnittlichen Twitch-Zuschauern auf Platz 3.500.

Ob es benjyfishy wirklich gelingt, bei einem neuen Spiel wie Valorant an die Erfolge von einst anzuknüpfen, ist fraglich.

Die Entscheidung der Mutter, den 15-Jährigen aus der Schule zu nehmen, hat sich, kurzfristig gedacht, finanziell also ausgezahlt – aber die Karriere des jungen Mannes sah mit 16 Jahren deutlich besser aus als mit 18. Das muss man so trocken feststellen.

Bei benjyfishy mag sich der Weg zum Pro-Gamer gelohnt haben, aber das gilt nicht für jedes E-Sport-Wunderkind. Von Crimz, den sein Vater zum Pro-Gamer erzog, dürfte in den letzten Jahren kaum noch wer etwas gehört haben:

