Neuer Topseller auf Steam ist wie Pokémon als Shooter, lässt euch eigene Monster züchten

Monster-Collector wie Pokémon sind meist klassische Rollenspiele, die euch einen rundenbasierten Kampf bieten. Ein neues Sci-Fi-Spiel auf Steam dreht den Spieß um und lässt euch Monster für Shooter-Gameplay züchten. Damit landet der Titel in den Steam-Charts.

Um welches Spiel geht es? Pokémon-likes oder Kreaturensammler, wie Steam sie beschreibt, sind meist rundenbasierte Rollenspiele, die sich beim Gameplay stark an der Nintendo-Reihe orientieren. Das frisch erschienene Voidling Bound von Entwickler Hatchery Games macht aber eine Sache ganz anders.

Im Sci-Fi-Spiel züchtet ihr wie gewohnt eigene Kreaturen und entwickelt sie weiter. Diese Monster steuert ihr dann selbst im Kampf, aber als 3rd-Person-Shooter. Den Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Video starten Im Sci-Fi-Shooter Voidling Bound züchtet ihr Kreaturen mit denen ihr Aliens in die Flucht schlagen müsst Autoplay

Monster züchten, um Aliens zu erledigen

Was ist Voidling Bound für ein Spiel? In eurer Basis züchtet ihr kleine Monster, die ihr in Eiern findet. Die sehen nicht nur anders aus, sie haben auch verschiedene Fähigkeiten, Elemente und Herangehensweisen an das Gameplay. Im Kampf übernehmt ihr dann die Kontrolle eines solchen Monsters und kämpft gegen Alienhorden.

Dafür verbessert ihr eure Monster und versucht, die optimalen Pokémon Alien-Kreaturen zu erschaffen. Die Kämpfe finden in verschiedenen Gebieten statt, die ihr säubern müsst. Dadurch verändert sich die Umgebung und ihr könnt immer schwierigere Missionen annehmen, um euer Kreaturen-Repertoire zu verbessern.

Wie man im Trailer sehen kann, erinnert das direkte 3rd-Person-Shooter-Gameplay an Spiele wie Ratchet & Clank. So scheint auch nicht jedes Monster auf Fernkampf zu setzen, man sieht einige Kreaturen, die in den direkten Kampf gehen.

Für sammelwütige Spieler gibt es auch eine Sammlung, die ihr für die verschiedenen Gebiete vervollständigen könnt.

Wie kommt das Spiel zum Release an? Das Spiel ist am 9. Juni 2026 erschienen und hat sich (Stand: 10.06., 17:40 Uhr) auf Platz 5 der Topseller auf Steam gemausert, über Spielen wie Path of Exile 2 – das gerade sogar stark reduziert ist – oder Dauerbrennern wie Apex Legends und Wuthering Waves (Quelle: SteamDB).

Auch die ersten Steam-Reviews zeichnen ein positives Bild. Aktuell steht das Spiel mit über 500 Reviews bei Sehr Positiv (94 % positiv).

Bis zum 23. Juni 2026 könnt ihr Voidling Bound mit einem kleinen Rabatt für 22,94 € statt 25,49 € kaufen. Wer sich noch unsicher ist, kann auch in die kostenlose Demo reinspielen. Mehr Empfehlungen zu den aktuellen Angeboten auf Steam findet ihr hier: Schon vor dem Steam Summer Sale könnt ihr gerade ordentlich sparen und seid bis September beschäftigt: 5 Spiele unter 20 €