Trotz der Vorfreude gibt es eine Sache, die Fans ihr geliebtes GTA 6 ruinieren würde – und ich bin da voll auf ihrer Seite

Anhand der starken Vorbestellungen wird bereits deutlich, dass die Erwartungen, aber auch das Vertrauen in GTA 6 groß sind. Allerdings könnte das Projekt durch bestimmte Dinge dafür sorgen, dass diese Freude schnell abklingt. Die Community erklärt, was GTA 6 richtig machen muss, um die eigene Community nicht zu verlieren.

Woran zeigt sich das starke Vertrauen in GTA 6? Strauss Zelnick, der CEO des Publishers Take-Two, sprach in einem Interview mit CNBC darüber, dass die Vorverkäufe von GTA 6 bisher viel besser verlaufen sind, als sie zunächst erwarten konnten. Nicht nur in der Masse, sondern auch in der Auswahl der teureren Ultimate-Edition von GTA 6 für knapp 100 Euro.

Die Fans der GTA-Reihe haben daher selbst vor dem ersten Gameplay-Reveal, der mit großer Wahrscheinlichkeit am 27. August im tieferen Einblick auf Netflix und YouTube erscheinen wird, so großes Vertrauen in das Spiel, dass sie trotzdem bereit sind, so viel Geld als Vertrauensvorschuss zu investieren.

In derselben Antwort von Zelnick fügt der CEO jedoch hinzu, dass das Team trotz des Vertrauens in den eigenen Erfolg weiterhin bescheiden bleiben muss:

Wir verkünden niemals einen Sieg, bevor er tatsächlich errungen ist […] So groß die Vorfreude auch sein mag, wir müssen die Erwartungen übertreffen … Ich glaube, dass uns das gelingen wird. Strauss Zelnick im Gespräch mit CNBC (Quelle: X)

Und das ist die richtige Einstellung, wenn man manchen Stimmen aus der Community zuhört. Denn die haben sehr wohl noch einige Dinge, die Rockstar mit GTA 6 richtig machen muss, damit sie nicht enttäuscht sind.

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Ohne starke Story wird Rockstar Fans verlieren

Was könnte Fans das Spiel doch noch ruinieren? Im Subreddit von GTA 6 diskutieren Fans, welche Aspekte doch noch dafür sorgen könnten, dass sie von ihrem geliebten Spiel enttäuscht werden. Der Punkt, der bei der Frage deutlich am meisten aufkommt, ist ganz klar: die Story.

Anhand der Kommentare wird klar, dass eine kurze, repetitive und vorausschaubare Story nicht entschuldigt werden könnte. Dabei sind die Erwartungen der Community sogar noch recht gnädig. Es wird keinerlei Level erwartet, das Rockstar für Red Dead Redemption 2 aufbringen konnte, doch der Narrative soll trotzdem genug Liebe gewidmet werden.

Weitere relevante Punkte neben einer schwachen Story, sind repetitive Missionen, leere Maps oder eine potenzielle Übermonetarisierung, auf die Spieler absolut keinen Bock hätten.

MeinMMO-Redakteurin Caro kann die Community da sehr gut nachvollziehen: Ich erinnere mich, dass ich trotz Freude an GTA 5 die Story und ihre Charaktere eher schwächer fand. Ja, das Spiel beinhaltet eine Menge Humor, allerdings kann ich mich an keinen Storymoment aus GTA 5 erinnern, der mich wirklich packen konnte oder der mich im Nachhinein noch beschäftigte, wie beispielsweise ein anderes Open-World-Game wie Cyberpunk 2077, in dem ich die Story als einen der besten Aspekte lobe.

Ich bin jedoch guter Dinge, denn ich glaube, allein durch Lucia und Jason als ihre Protagonisten hat GTA 6 richtig starkes Potenzial, genau diese Schwäche loszuwerden. Von ihnen verspreche ich mir nicht nur den Humor, der in GTA einfach dazugehört, sondern auch Emotionen, schwere Entscheidungen und vielleicht wirklich sogar Schmerz und Tränen?

Klar, es gibt sicherlich Leute, für die die Story in GTA 6 eher zweit-, dritt- oder 24-rangig ist … Allerdings finde ich, dass sich ein erwarteter Gigant wie GTA 6 eine schwache Story nicht leisten darf.

Wie seht ihr diesen Wunsch nach einer guten Story? Ist euch die Story in GTA 6 auch so wichtig? Oder zählen für euch eher andere Stärken? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

GTA 6 erhält zwar bereits eine Menge Vertrauen von seiner Community, doch trotzdem muss es einige Dinge besser machen als sein Vorgänger GTA 5. Welche das genau sind und wieso sie etwas kritischer betrachtet werden, haben wir hier für euch zusammengefasst: GTA 6: 5 Dinge, die Rockstar besser machen muss als in GTA 5