Pokémon GO: Neuer Promo-Code schenkt euch jetzt ein schickes Item für euren Avatar

Ein neuer Promo-Code ist in Pokémon GO aktiv. Dieser bringt euch ein neues Accessoire für euren Avatar im Spiel.

Was ist ein Promo-Code? Promo-Codes sind eine Möglichkeit, um in Pokémon GO kostenlos an verschiedene Belohnungen zu kommen. Sie werden unregelmäßig im Zuge von Events, Kooperationen oder aus anderen Gründen im Spiel aktiviert.

Der aktuelle Code lautet:

ADIDASxPOKEMON

Was bringt der Code? Wie der Code selbst bereits vermuten lässt, erhaltet ihr mit diesem Code einen Adidas-Artikel für euren Avatar. Genauer gesagt erhaltet ihr hierdurch ein paar Schuhe.

Wie lange ist der Code aktiv? Wie lange genau ihr Zeit habt, um den Code einzulösen, ist nicht bekannt. In der Ankündigung zum Code ist lediglich von einer “begrenzten Zeit” die Rede.

Video starten Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer Autoplay

Wie kann ich den Code einlösen?

Wollt ihr den Code einlösen und die Schuhe für euren Avatar erhalten, dann müsst ihr sie im Webstore einlösen – egal, ob ihr Pokémon GO auf einem Android- oder einem iOS-Smartphone spielt. Dazu geht ihr wie folgt vor:

Öffnet zuerst den Webstore von Pokémon GO

Hier meldet ihr euch mit euren Anmeldedaten für Pokémon GO an

Tragt danach den Code im Eingabefeld ein, drückt auf „Anwenden“

Wenn ihr nun das Spiel öffnet, dann könnt ihr die neuen Schuhe auswählen

Solltet ihr die Belohnung nicht direkt erhalten, dann schließt das Spiel, wartet ein paar Minuten und öffnet es erneut. In manchen Fällen kann es etwas dauern, bis ihr die Belohnung erhaltet.

Um zu überprüfen, ob ihr die Schuhe bereits erhalten habt, könnt ihr euer Tagebuch im Spiel öffnen. Hier findet ihr einen Eintrag dazu, dass ihr den Code eingegeben und die Schuhe erhalten habt.

Was haltet ihr von dem Code? Und wie findet ihr die Schuhe? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte im kommenden Monat im Spiel auf euch warten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Oktober 2026 in Pokémon GO.