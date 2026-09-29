Aion 2 Daily und Weekly Checkliste – Das ist der perfekte Start in die erste Woche

Aion 2 startet und wer das Maximum aus den ersten Tagen herausholen möchte, sollte klare Prioritäten setzen. MeinMMO hilft euch in diesem Guide dabei, mit einer Checkliste der täglichen und wöchentlichen Inhalte.

Was bringt mir dieser Guide? Wer bestmöglich in Aion 2 starten und keine täglichen oder wöchentlichen Pflichtinhalte verschwenden möchte, ist hier genau richtig. Wir liefern euch eine Checkliste für die wichtigsten Dailys und Weeklys und verraten euch, wie der optimale Start in das MMORPG von NCSoft aussieht.

Beachtet dabei: Aktuell geht die Community davon aus, dass der Early-Access-Start am 30. September auch den Start der wöchentlichen ID in Aion 2 markiert. In dem Fall würde die ID der ersten Woche bis Mittwoch, den 7. Oktober laufen. Alle Spieler, die erst mit dem Free2Play-Start am 5. Oktober loslegen, hätten in dem Fall eine sehr kurze erste ID. Im Artikel findet ihr Tipps für beide Start-Zeitpunkte.

Checkliste für Dailys

Welche Daily-Inhalte sind in Aion 2 wichtig? Da gibt es tatsächlich gar nicht so viel:

Die Duty-Quests aus eurem Quest-Journal – ihr könnt 5 Duty-Quests am Tag machen (nur mit einem Charakter eines Servers)

aus eurem Quest-Journal – ihr könnt 5 Duty-Quests am Tag machen (nur mit einem Charakter eines Servers) Emergency Supply Requests verlangen von euch bestimmte Materialien oder Ausrüstungsteile, für die ihr dann mit Abyss-Punkten und anderen Dingen belohnt werdet. Da alle Spieler dieselben Supply Requests erhalten, könnt ihr aus den Liefermissionen ablesen, welche Gegenstände wahrscheinlich gerade sehr gut auf dem Marktplatz laufen.

Tipp: Sucht euch Duty-Quests, die mit einer möglichst hohen Chance mit Kristallen fürs Pet-System, Schlüsseln für versteckte Würfel, einzigartigen Ausrüstungsteilen oder den Ariel-Fragmenten fürs Daevanion-Brett belohnen.

Checkliste für Weeklys

Welche Weekly-Inhalte sind in Aion 2 wichtig? Hier finden sich sehr viel mehr Inhalte, die ihr nach Möglichkeit vor jedem wöchentlichen ID-Reset abschließen solltet:

Daily Dungeons könnt ihr 14 mal pro Woche machen (nur mit einem Charakter eines Servers)

könnt ihr 14 mal pro Woche machen (nur mit einem Charakter eines Servers) Ascension Trial könnt ihr mit jedem Charakter 3 mal pro Woche machen

könnt ihr mit jedem Charakter 3 mal pro Woche machen Auf PvP-Schlachtfeldern könnt ihr 3 mal pro Woche pro Charakter Siegbelohnungen erhalten

könnt ihr 3 mal pro Woche pro Charakter Siegbelohnungen erhalten PvE-Weekly-Quests bekommt ihr vom Command-Händler in der Hauptstadt, bis zu 12 dieser Quests könnt ihr pro Server kaufen

bekommt ihr vom Command-Händler in der Hauptstadt, bis zu 12 dieser Quests könnt ihr pro Server kaufen PvP-Weekly-Quests verkauft der Command-Händler im Abyss, nur könnt ihr euch hier bis zu 20 pro Woche pro Server gönnen

verkauft der Command-Händler im Abyss, nur könnt ihr euch hier bis zu 20 pro Woche pro Server gönnen Abyss-Events : 2 mal pro Woche (wahrscheinlich am Mittwoch und Samstag) finden im Abyss die PvP-Schlachten um die drei Artefakte der Zone statt. Erfolgreich eroberte Artefakte gewähren euch und euren Twinks im Anschluss Abyss-Korridore, die bis zur nächsten Schlacht offen sind; das sind instanziierte Areale, in denen ihr 2 Minuten lang möglichst viele Monster für Kinah und Abyss-Punkte umhauen könnt

: 2 mal pro Woche (wahrscheinlich am Mittwoch und Samstag) finden im Abyss die PvP-Schlachten um die drei Artefakte der Zone statt. Erfolgreich eroberte Artefakte gewähren euch und euren Twinks im Anschluss Abyss-Korridore, die bis zur nächsten Schlacht offen sind; das sind instanziierte Areale, in denen ihr 2 Minuten lang möglichst viele Monster für Kinah und Abyss-Punkte umhauen könnt Weekly Supply Requests sind die wöchentliche Variante der Liefermissionen, zudem gibt es Lieferaufträge, die für die gesamte Saison aktiv sind

sind die wöchentliche Variante der Liefermissionen, zudem gibt es Lieferaufträge, die für die gesamte Saison aktiv sind Sanctuary-Raid: Die Raid-Herausforderung für 10 Spieler liefert euch zweimal pro Woche eine Belohnung, sollte zum Start in Aion 2 aber noch keine Priorität für euch haben

Video starten Aion 2 startet – Diese 26 Dinge solltest du zum Zocken wissen Autoplay

Odyle Energie, Tickets und Schlüssel

Was muss ich noch beachten? In Aion 2 gibt es neben den Dailys und Weeklys noch eine ganze Reihe von Inhalten, für die ihr eine bestimmte Ressourcen für die Teilnahme oder Belohnung ausgeben müsst. Diese Ressourcen bauen sich mit der Zeit auf und passen daher nicht ins starre Daily- und Weekly-Korsett.

Shugo Festival Reward Key (ab Stufe 13): Benötigt ihr, um Belohnungen beim Shugo Festival zu erhalten; es gibt 2 neue Keys pro Tag pro Server (nicht Charakter), wobei ihr 14 Schlüssel insgesamt besitzen könnt

(ab Stufe 13): Benötigt ihr, um Belohnungen beim Shugo Festival zu erhalten; es gibt 2 neue Keys pro Tag pro Server (nicht Charakter), wobei ihr 14 Schlüssel insgesamt besitzen könnt Odyle Energie (ab Stufe 22): Braucht ihr, um Loot aus Expedition-Dungeons zu erhalten (40 Odyle-Energie pro geöffnetem Beutewürfel); ihr baut auf allen Charakteren alle 3 Stunden 15 Odyle Energie auf (120 Energie pro Tag; 840 Energie lassen sich aufbauen)

(ab Stufe 22): Braucht ihr, um Loot aus Expedition-Dungeons zu erhalten (40 Odyle-Energie pro geöffnetem Beutewürfel); ihr baut auf allen Charakteren alle 3 Stunden 15 Odyle Energie auf (120 Energie pro Tag; 840 Energie lassen sich aufbauen) Nightmare Tickets (ab Stufe 45): Jede Boss-Herausforderung im Nightmare-Inhalt verbraucht ein Teilnahmeticket; ihr erhaltet 2 neue Tickets pro Tag pro Charakter

(ab Stufe 45): Jede Boss-Herausforderung im Nightmare-Inhalt verbraucht ein Teilnahmeticket; ihr erhaltet 2 neue Tickets pro Tag pro Charakter Invasions-Schlüssel für die dimensionalen Invasionen: Ein ab und an auftauchendes Ereignis, bei dem ihr mit zufälligen Spielern Gegnerwellen zurückschlagen und einen Boss erledigen müsst; für den Belohnungswürfel braucht ihr stets einen Invasions-Schlüssel; jeden Tag erhaltet ihr einen Schlüssel, 7 könnt ihr insgesamt besitzen

Tipp: Zusätzliche Odyle Energie könnt ihr euch über das Crafting-Feature „Substance Morph“ sichern. Die Herstellung steht allen Charakteren 4 mal pro Woche zur Verfügung. Dazu kommen weitere 16 Herstellungen pro Woche pro Server (alle bis zu 20 insgesamt auf eurem Hauptcharakter).

Besucht außerdem jede Woche den Abo-Shop, denn dort könnt ihr unter dem Reiter „Special“ besonders wertvolle Dinge kaufen wie weitere Odyle Energie, Tickets für Daily-Dungeons oder die regenbogenfarbenen Seelenkistalle für das Pet-System. Diese Angebote verkauft der Shop nur in begrenzter Form, doch füllen sich die genannten Empfehlungen jede Woche wieder auf.

Was ist mit den Weltbossen?

In der Welt von Atreia tauchen mehrfach am Tag mächtige Weltbosse auf, die mit nützlichem Loot locken und daher meist nur ein paar Minuten am Leben sind. Extra für diese zahlreichen Weltboss-Spawns online zu kommen, das lohnt sich nicht. Schaut einfach, wenn ihr online kommt, wann der nächste Weltboss auftaucht. Passt das Zeitfenster, nehmt ihn mit. Legt aber vor allem am Anfang keine allzu hohe Priorität auf die Weltbosse.

Der perfekte Start in Aion 2 zum Early Access

Wer möglichst effizient Aion 2 spielen möchte, setzt sich die folgenden Ziele für den ersten Tag:

Ziel 1: Bringt euren Hauptcharakter und alle Twinks, die ihr aktiv spielen möchtet, schnell auf Stufe 22 So schaltet ihr die Odyle Energie auf euren Charakteren frei und baut ab jetzt Energie-Punkte für die späteren Dungeon-Runs auf

Bringt euren Hauptcharakter und alle Twinks, die ihr aktiv spielen möchtet, schnell auf Stufe 22 Ziel 2: Bringt euren Hauptcharakter auf Maximalstufe 45 (Optional: beendet die Hauptquestreihe) So schaltet ihr den Nightmare-Inhalt frei und geht sicher, dass ihr am zweiten Tag die ersten neuen Tickets bekommt

Bringt euren Hauptcharakter auf Maximalstufe 45 (Optional: beendet die Hauptquestreihe) Ziel 3: Macht die erste 5 Duty-Quests mit eurem Hauptcharakter

Beachtet dabei, dass ihr, wenn ihr flott unterwegs seid, in wenigen Stunden Stufe 45 erreichen könnt. Mit Blick auf die Startzeit um 15 Uhr müsst ihr euch aber dennoch ranhalten (und auf geschmeidige Server hoffen), um diese 3 Ziele an Tag 1 zu erreichen.

Sollte wider Erwarten noch etwas Zeit sein, levelt eure Twinks weiter oder fangt an, euch mit eurem Hauptcharakter durch die regionalen Quests, Sealed Dungeons, Stützpunkte und Federn in der offenen Welt zu arbeiten.

Mehr zu Aion 2 erfahrt ihr auch auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO:

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Wie geht es ab Tag 2 weiter? Auch hier haben wir mehrere Ziele für euch, die ihr mit hoher Priorität in den kommenden Tagen angehen solltet:

Ziel 1: Erledigt jeden Tag eure 5 Duty-Quests

Erledigt jeden Tag eure 5 Duty-Quests Ziel 2: Bringt eure Twinks auf Stufe 45

Bringt eure Twinks auf Stufe 45 Ziel 3: Beendet die Hauptquestreihe auf eurem Hauptcharakter (falls noch nicht gemacht)

Beendet die Hauptquestreihe auf eurem Hauptcharakter (falls noch nicht gemacht) Ziel 4: Macht mit eurem Hauptcharakter alle regionalen Quests, Sealed Dungeons und Stützpunkte, sammelt außerdem alle Federn ein und wertet mit diesen den Monolithen auf

Macht mit eurem Hauptcharakter alle regionalen Quests, Sealed Dungeons und Stützpunkte, sammelt außerdem alle Federn ein und wertet mit diesen den Monolithen auf Ziel 5: Bringt euren Hauptcharakter dadurch auf Itemlevel 1.400 oder höher

Wenn ihr diese Ziele erreicht habt, könnt ihr Inhalte einstreuen, die eine etwas geringere Priorität besitzen:

Holt euch die ersten 3 Schlachtfeldsiege

Macht beim Shugo-Festival mit

Spielt nach gewonnenen Abyss-Schlachten die Abyss-Korridore

Meistert mit euren Twinks die Hauptquestreihe, Nebenaufträge, Sealed Dungeons und Stützpunkte (die Federn müsst ihr nicht erneut sammeln)

Im Endgame von Aion 2 dreht sich alles darum, bestimmte Inhalte immer wieder und wieder zu spielen.

Wichtige Ziele bis zum 7. Oktober: Geht sicher, dass ihr vor dem ersten, wöchentlichen ID-Reset die wichtigsten Weeklys gespielt habt. Die höchste Priorität sollten für euch die folgenden Inhalte haben:

Expedition-Dungeons

Nightmare-Bosse

Ascension Trial

Daily Dungeons

Weekly-Quests für PvE und PvP

Tipp: Wenn ihr Ziel 5 und damit Itemlevel 1.400 oder höher erreicht habt, fokussiert euch mit eurem Hauptcharakter auf den Expedition-Dungeon Vakron Sky Island. Dort erwarten euch die zu diesem Zeitpunkt potenziell besten Item-Belohnungen.

Bei den Nightmare-Bossen und Ascension Trial lohnt es sich übrigens besonders, bis zum letzten Tag der ID zu warten. Je stärker euer Charakter ist, desto mehr Stufen beziehungsweise Schwierigkeitsgrade könnt ihr überspringen und euch so bessere Belohnungen sichern.

Wie wichtig sind Twinks? Vielspieler können sich mit Nebencharakteren einen kleinen Vorteil erspielen, da sie bestimmte Inhalte häufiger angehen können. Die so verdienten Aufwertungsmaterialien und Kinah helfen dabei, den Hauptcharakter zu verbessern. Dank diverser Restriktionen, accountgebundener Inhalte / Systeme und durch die Zeit, die euer „Main“ einnimmt, ist die Twink-Meta in Aion 2 jedoch nicht so ausgeprägt und essenziell wie beispielsweise in Lost Ark.

Der perfekte Start in Aion 2 am 5. Oktober

Wenn es tatsächlich den wöchentlichen ID-Reset am Mittwoch gibt, haben Free2Play-Spieler gerade einmal zwei Tage, bis sich die Weeklys zurücksetzen. Für den Launch-Tag fällt unsere Empfehlung dennoch genauso aus wie beim Early Access:

Ziel 1: Bringt euren Hauptcharakter und alle Twinks, die ihr aktiv spielen möchtet, schnell auf Stufe 22 So schaltet ihr die Odyle Energie auf euren Charakteren frei und baut ab jetzt Energie-Punkte für die späteren Dungeon-Runs auf

Bringt euren Hauptcharakter und alle Twinks, die ihr aktiv spielen möchtet, schnell auf Stufe 22 Ziel 2: Bringt euren Hauptcharakter auf Maximalstufe 45 (Optional: beendet die Hauptquestreihe) So schaltet ihr den Nightmare-Inhalt frei und geht sicher, dass ihr am zweiten Tag die ersten neuen Tickets bekommt

Bringt euren Hauptcharakter auf Maximalstufe 45 (Optional: beendet die Hauptquestreihe) Ziel 3: Macht die erste 5 Duty-Quests mit eurem Hauptcharakter

Wie geht es ab Tag 2 weiter? Die höchste Priorität sollte es am Dienstag für euch haben, die Daily Dungeons und die Ascension-Prüfung zu spielen. Macht außerdem unbedingt die 5 Duty-Quests. Ist all das erledigt, bringt eure Twinks auf die Maximalstufe. Wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr mit denen dann ebenfalls den Ascension Trial spielen.

Falls dann noch etwas Zeit sein sollte, besucht mit allen Charakteren die PvP-Schlachtfelder und arbeitet euch mit eurem Hauptcharakter durch Nebenaufträge, Sealed Dungeons, Stützpunkte und Federn. Euer Ziel: Itemlevel 1.400. Ab dem 7. Oktober könnt ihr dann ganz frisch in den normalen Endgame-Grind einsteigen. Wie ihr von da an am besten ein Itemlevel von 2.200+ erreicht, erfahrt ihr hier:

Mehr zum Thema Aion 2 Ausrüstung Guide: So erhaltet ihr schnell das beste Gear im PvE von Karsten Scholz

Muss ich so spielen? Nein, auf gar keinen Fall. Der Grind in Aion 2 ist langwierig und läuft euch nicht weg. Gleichzeitig sind die PvE-Herausforderungen des MMORPGs nicht so knackig, dass ihr zwingend die bestmögliche Ausrüstung im Spiel anstreben müsst. Ihr könnt auch ohne Twinks oder eine Minmaxing-Strategie Spaß in Atreia haben. Seid ihr ein Schwitzer oder eher ein gemütlicher MMO-Spieler? Wie spielt ihr Aion 2? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Egal ob ihr Vielspieler, Minmaxer, Hobby-Held oder Casual seid, wir haben nützliche Hilfestellungen für euch. Wo? Na, hier: Alle Guides, Tipps und Listen für Aion 2 in der Übersicht