Marco Risch vom YouTube-Kanal Nerdkultur hat sich die aktuellen Gerüchte um einen neuen Bond-Darsteller angeschaut und analysiert in einem neuen Video die Chancen eines Darstellers, der bereits als Spion vor der Kamera war.

Wer ist Marco Risch? Seit 2015 veröffentlicht Marco Risch auf seinem YouTube-Kanal Nerdkultur Videos, in denen er anhand von Reviews, Analysen, News oder Interviews verschiedene Filme und Serien behandelt.

Außerdem spricht er mit seinem Kollegen Yves Arievich einmal pro Woche im Podcast Nerd & Kultur über diverse Themen aus der Popkultur.

Sowohl der YouTube-Kanal als auch der Podcast sind Teil des Webedia-Netzwerks, zu dem auch MeinMMO gehört.

Bei einem Interview von Marco mit Gary Oldman ging es im Zuge des Releases der neuen Staffel Slow Horses auch um James Bond. Dabei wurde der Name seines Co-Stars Jack Lowden eingeworfen. In einem neuen YouTube-Video schaut sich Marco Lowden genauer an, und welche Chancen er als neuer James Bond wirklich hätte.

Video starten Marco von Nerdkultur analyisiert die Chancen, dass Jack Lowden der neue Bond wird Autoplay

Jack Lowden als neuer James Bond?

Was spricht für Jack Lowden als neuen James Bond? In seinem Video schaut sich Marco Indizien und Argumente an, die für Lowden als neuen Bond sprechen könnten. Allen voran ist ein Interview mit Gary Oldman, das Marco selbst geführt hat. Oldman und Lowden spielen zusammen in der Apple-TV-Serie Slow Horses mit, ausgerechnet in einer Spionage-Serie.

Oldman sagte im Interview, der neue Bond sei bereits gestartet, und kurz davor erwähnte er, Gerüchten zufolge sei Lowden jetzt James Bond. Später revidierte Gary Oldman in einem anderen Interview aber, dass er wisse, wer der neue Bond sei. Drehbuchautor Steve Knight wurde auf die Aussage von Oldman angesprochen, äußerte sich aber nicht dazu. Er sagte aber, es wäre einfacher, Bond zu schreiben, wenn man einen Darsteller im Hinterkopf hat, statt sich nur auf die Romanfigur zu fokussieren.

Ein anderer interessanter Aspekt ist aber, dass in Slow Horses Nina Gold die Casting-Direktorin war – diese Rolle übernimmt sie auch im nächsten James-Bond-Film.

Thematisch passt auch die Entwicklung von Lowdens Figur in Slow Horses, River Cartwright. Marco beschreibt die Entwicklung der Figur innerhalb der Serie so: Aus dem widerspenstigen Strafversetzten, der nur zurück will, wurde ein loyaler Spion, der alles für sein Team aufs Spiel setzt – und den seine eigenen Dämonen langsam einholen . Er ist das Gegenstück zu Gary Oldmans Figur und ein charismatischer Anker für die Zuschauer.

In seinem Video geht Marco auch auf die vergangenen Darsteller von Bond ein und vergleicht sie mit dem Schauspieler beziehungsweise Cartwright:

Roger Moore und Pierce Brosnan hatten auch TV-Wurzeln

Cartwright kämpft zusammen mit einem Team, während Bond allein agiert, aber in Slow Horses agiert er auch mal allein und laut Marco kann Lowden diese Passagen problemlos alleine stemmen.

Wie schon Daniel Craig übernimmt Lowden in der Serie auch einige Stunts (außer der sehr gefährlichen) selbst.

Lowden sei so aalglatt wie Timothy Dalton

wie Timothy Dalton Außerdem ist er ziemlich groß (1,85 m) und könnte damit, wie Sean Connery, viele seiner Nebendarsteller überragen.

Zudem sind sowohl Connery als auch Lowden Schotten, doch wie Marco betont: In seinen englischen Produktionen hört man nicht Lowdens schottische Herkunft heraus .

Somit gibt es 4 Gründe, laut denen Lowden passen könnte:

Gary Oldmans kryptische Aussagen im Interview und die Reaktion von Steve Knight

Seine Verbindung zur Casting-Direktorin Nina Gold

Er passt zu Elementen ehemaliger Bond-Darsteller

Die Parallelen zu seiner Rolle als Spion in Slow Horses

Doch das sind nur Indizien, denn es gibt noch einige Fragezeichen.

Es gibt aber auch Aspekte, die gegen Lowden sprechen

Was spricht gegen Lowden? Marco erwähnt im Video auch andere Konkurrenten, die zumindest mal in Gerüchten stattfanden oder mit denen Fans liebäugeln. Zum einen galt Aaron Taylor-Johnson einst als großer Kandidat, vor allem bei der Bond-Produzentin Barbara Broccoli. Sie wurde aber von Amazon rausgeworfen, nachdem die Firma die Rechte im Jahr 2025 kauften.

Henry Cavill, der bereits für Casino Royale vorsprach, ist zu alt und Patrick Gibson machte zwar im neuesten Spiel von IO Interactive eine gute Figur, doch auch da ging Amazon dazwischen. Statt IO Interactive soll Amazon nun volle Kontrolle über eine Fortsetzung zum Spiel bekommen.

Im Zuge dessen erwähnt Marco auch Apple als einen schwierigen Punkt. Slow Horses sei die 2. erfolgreichste Serie des Streamers, Bond aber gehöre zu Amazon. Hier könnte es zu einem Konflikt kommen, falls Amazon keinen Apple-Star haben möchte. Gleichzeitig erwähnt Marco aber auch Sony und Marvel. Die arbeiten für Tom Hollands Spider-Man zusammen, mit großem Erfolg.

Eine wichtige Rolle bei der Bond-Auswahl spielt auch Regisseur Denis Villeneuve, der zusammen mit Casting-Direktorin Nina Gold und der Produzentin Amy Pascal am Casting-Prozess beteiligt ist. Letztere kennt Lowden laut Marco immerhin noch aus der Komödie Fighting with My Family.

Am Ende seines Videos zitiert Marco noch Gary Oldman: Es gäbe immer irgendwelche Bond-Gerüchte. Eben auch um Jack Lowden. Zumindest traut er ihm die Rolle zu.

Wen hättet ihr gern als James Bond und was haltet ihr von Jack Lowden? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr nochmal die letzte Reihe Revue passieren lassen wollt, findet ihr hier ein Ranking: Alle Filme mit Daniel Craig als James Bond im Ranking – Welcher ist der Beste?



