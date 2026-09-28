Wir haben EUCH gefragt, wie ihr die Ankündigung zu Destiny 2 findet, eure Antwort zeigt: Bungie hätte euch nicht gehen lassen sollen

Bungie hat verkündet, dass sie mit Destiny noch nicht fertig sind. Man wolle den Loot-Shooter „zu seinem ursprünglichen Versprechen zurückbringen“ und dafür den Content-Vault öffnen. Verschiedene Inhalte, die im Rahmen des Sunsettings aus dem Spiel entfernt wurden, sollen wieder hinzugefügt werden.

Was verrät die Umfrage? Wir wollten nach der Ankündigung zu Destiny 2 und der geplanten Rückkehr der in Beyond Light entfernten Inhalte von euch wissen, wie die neusten Pläne von Bungie bei euch ankommen.

34 % von euch freuen sich über die Ankündigung, sind aber noch skeptisch, bis Bungie wirklich Ergebnisse zeigt

Für 22 % von euch sei die Ankündigung zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber mehr nicht

Mit 19 % hat ein nicht unbedenklicher Teil von euch Destiny schon lange aufgegeben. Die kleine Ankündigung komme jetzt zu spät.

18 % von euch sehen das deutlich positiver und empfinden die Ankündigung als „Sieg auf ganzer Linie”

Die meisten von euch haben insgesamt eine klare Meinung zur Ankündigung. Lediglich 7 % waren sich noch nicht sicher, was sie davon halten sollen.

Generell seid ihr der Ankündigung gegenüber positiv eingestellt, wenn auch großteils sehr verhalten und skeptisch. 74 % wählten eine tendenziell „positive“ Antwort aus.

Video starten Destiny 2 nimmt mit einem emotionalen Trailer Abschied von den Fans Autoplay

Inwiefern hätte Bungie euch nicht gehen lassen sollen? Die Umfrage zeigt, dass ein Großteil der langjährigen Destiny-Fans unter euch weiterhin Lust auf den Loot-Shooter hat und sich darüber freut, wenn die Geschichte des Spiels weitergeht und verlorene Inhalte zurückgebracht werden. Zwar sind viele von euch weiterhin skeptisch und wollen erstmal abwarten, aber das Interesse am Spiel und die Bereitschaft zur Rückkehr sind weiterhin da.

Dennoch wird auch deutlich, dass euer Vertrauen nicht mit einer reinen Ankündigung zurückkehrt. Dafür müssen jetzt auch wirklich Taten folgen, denn Bungie hat über die vergangenen Jahre zu viele Fehler gemacht, die zum Schicksal von Destiny 2 und dem Vertrauensverlust führten.

Was müsste für euch passieren, damit ihr Bungie wieder Vertrauen und Destiny 2 uneingeschränkt genießen könnt? Schreibt es uns in die Kommentare!

Nach dem verkündeten Ende von Destiny 2 stürzte sich der Twitch-Streamer und YouTuber Aztecross auf Bungies Extraction-Shooter Marathon, um für ein Destiny 3 zu kämpfen. Jetzt hat er sich bei dessen Community entschuldigt: „Brauchte eine Geisel“ – Der größte Streamer zu Destiny zeigt sich reumütig gegenüber Marathon