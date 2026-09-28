Dieb klaut Pokémon-Karten für 20.000 Dollar, aber er hat nicht mit versessenen Sammlern gerechnet

Das Sammelkarten-Spiel von Pokémon ist schon lange nicht mehr nur ein TCG, das von Fans der Monster gespielt wird, es ist für viele auch ein Business geworden. Hochpreisige Karten locken auch Diebe an. Doch ein dreister Verbrecher wurde dank anderer Fans wohl gefangen.

Was wurde geklaut? Am 19. September 2026 veröffentlichte playerspricetcg auf Instagram die Sicherheitskameraaufnahme eines Diebes, der in den Player’s Price TCG -Store in Kerman in Kalifornien eingebrochen ist.

Der Dieb konnte laut der Polizei in Kerman Karten im Wert von 10.000 bis 20.000 US-Dollar erbeuten. Dabei soll es sich um über 100 teure Karten gehandelt haben, darunter 20 gegradete Karten.

Lange blieb der Dieb aber nicht versteckt. Dank der Community konnte die Polizei einen Mann schnappen.

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Polizei fasst den Dieb und bedankt sich bei der Community

Wie wurde der Dieb gefasst? Der Dieb machte sich auf jeden Fall einen großen Aufwand, um in den Laden einzubrechen. Dazu sagt der Laden-Besitzer Joe Quijano: Dass jemand ein Loch ins Dach schneidet, eine Lüftungsöffnung durchschneidet, die Wand in meinem Flur aufbricht und uns bestiehlt – das ist schon ziemlich verrückt (Quelle: abc30.com).

Nach dem Posten des Videos soll die Pokémon-TCG-Community der Polizei aber geholfen haben, die gestohlenen Karten zu identifizieren. Dazu sagte Eduardo Barrera, ein Detective der Polizei in Kerman, laut abc30.com: Ich glaube, was viele Leute in Bezug auf diese äußerst wertvollen Sammlerstücke nicht wissen, ist, dass man ihre Herkunft zurückverfolgen kann, oder?

Das scheint auch funktioniert zu haben, denn die Polizei konnte wohl den mutmaßlichen Dieb am 20. September 2026 fassen, nachdem er versucht haben soll, die Karten zu verkaufen. Der mutmaßliche Dieb soll geflüchtet sein, wurde aber von der Polizei festgenommen.

Laut fox40.com wurde der 24-Jährige wegen Diebstahls als schweres Vergehen sowie wegen des Widerstands gegen die Festnahme und wegen eines Vergehens im Zusammenhang mit früheren Verurteilungen angeklagt.

Detective Eduardo Barrera bedankte sich laut abc30.com noch bei den Helfern aus der Community und erklärte, dass sie ihren Job einfacher gemacht hat: Ich finde, das ist ein großartiges Beispiel dafür, wie sich unsere Bürger über das Übliche hinaus engagiert haben.

Habt ihr wertvolle Pokémon-Karten zu Hause und wie steht ihr dazu, dass einige Karten enorme Preise erzielen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Ende letzten Jahres klauten Diebe Karten, die noch wertvoller waren: Diebe klauen Pokémon-Karten im Wert von 100.000 $, brechen Tür auf, werden von Kamera gefilmt