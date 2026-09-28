Retail oder Forever? Die Beta zeigte mir, warum das “neue” WoW genau das ist, was ich brauche

Eine gute Woche in der Beta hat mir gezeigt, wie gut WoW: Forever sich jetzt schon anfühlt. Auch wenn ich ein großer Fan von Classic war, hat mich nichts so sehr gepackt wie die neuen Abenteuer in und jenseits von Azeroth. Und dennoch: Ich kann mir vorstellen, dass Forever mein Haupt-WoW werden wird. Dafür gibt es einige Gründe.

Als Jugendlicher habe ich mich immer über die Erwachsenen lustig gemacht, die “keine Zeit mehr zum Zocken” hatten. Jetzt bin ich gefühlt selbst dieser Erwachsene geworden. Und rein objektiv ist WoW in einer sehr guten Situation. Midnight hat massig Content für effektiv jeden Spielstil, den man sich vorstellen kann, und Classic lässt Unmengen an Spielern WoW so erleben, wie es damals war.

Was macht WoW: Forever so gut?

WoW: Forever nimmt das Beste aus beiden Welten und liefert eine dennoch frische Version unseres geliebten MMOs. Classic hat eine große Welt, in der das Leveln den Großteil des Spiels ausmacht, und ist generell eine eher ruhige und gemächliche Version. Retail hat viele nervige Aspekte der Vergangenheit ausgebügelt und bietet ein geschmeidiges Erlebnis, das man auch mit mehreren Charakteren erleben will.

Seit WotLK hat Sturmwind einen großen Hafen. In WoW: Forever schafft er eine direkte Verbindung nach Auberdine an der Dunkelküste.

Gleichzeitig bügelt Forever meines Erachtens auch die größten Schwächen beider Versionen aus.

Classic hat eine etablierte Meta und weil gefühlt jeder das Spiel schon auswendig kennt und meistens auch nur einen Main hat, sind in wenigen Monaten die meisten Spieler schon auf der höchsten Stufe. Nachzügler oder alle, die für einige Wochen oder Monate mal eine kurze Pause machen, treffen so auf wenige Mitspieler für Dungeons und extrem hohe Preise im Auktionshaus. Man muss fast hohe Goldbeträge zahlen, um sich durch die Todesminen durchziehen zu lassen.

In Retail wird Content mittlerweile so schnell veröffentlicht, dass man nach ein paar Monaten Pause viel verpasst, aber nicht allzu viel Zeit hineinstecken will, weil schon wieder der nächste Patch bevorsteht. Da ich mittlerweile Gelegenheitsspieler geworden bin, kommt es mir so vor, als ob das Spiel vor mir wegrennt.

Frischer Wind und Gemütlichkeit

Jeder kann mit seinem Beruf zum Lager beisteuern. Die neuen Buffs ergänzen eure Truppe und fördern somit den zusammenhalt.

Klar, wer in WoW Gemütlichkeit sucht, findet sie im Housing in Retail oder in der Nostalgie in Classic, Forever ist da nicht einzigartig. Aber es ist die Mischung aus altgewohnter Welt und neuem Content, die die Meta auflockert und endlich den Mut aufweist, längst überfällige Anpassungen am Klassen-Balancing zu übernehmen.

Forever bietet einen Neuanfang und den Ehrgeiz, Neues zu entdecken. Im Gegensatz zu Retail, wird hier aber mehrere Gänge nach unten geschaltet. Ich fühle mich nicht gezwungen, bis zum ersten Update Level 60 zu werden, denn der Content läuft nicht weg.

Das ist mitunter der Hauptgrund, weshalb ich mir vorstellen kann, dass WoW: Forever nach 20 Jahren mein Hauptspiel wird: Der Content läuft mir nicht weg.

WoW, so wie man es sich damals vorgestellt hat

Auch grafisch wurden einige Änderungen getroffen. Neben der Wahl zwischen den modernen und klassischen Charaktermodellen, gibt es vor allem viele Änderungen in den Licht- und Nebeleffekten. Auf Teldrassil leuchten die Mondbrunnen zum Beispiel leuchtend hell, während gelegentliche Sonnenstrahlen durch die Baumkrone scheinen.

Die Welt ist der Hauptcharakter: Und jetzt sieht sie so schön aus, wie wir sie uns damals vergestellt haben.

Was mich vor allem zuversichtlich stimmt, ist, dass Blizzard ziemlich schnell auf Feedback hört. In der ersten Woche haben sich viele Spieler gewünscht, dass das Wetter sichtbarer sein soll. Schon jetzt haben sie passende Veränderungen getroffen, und wir bekommen auch endlich starken Regen. Ich hoffe, dass sie weiterhin auf die Community hören, denn es hört sich bisher wirklich wie ein Herzensprojekt der Entwickler an.