“Schwarze Witwe” von Razer: Sehr gute Gaming-Tastatur jetzt über 50 Prozent günstiger

Mit der BlackWidow V4 bekommt ihr eine sehr gut bewertete Gaming-Tastatur von Razer aktuell so günstig wie noch nie im Angebot.

Razer BlackWidow V4 um 51% reduziert

Jetzt zum Angebot

Razers BlackWidow V4 gibt es im Angebot bei Amazon gerade um satte 51 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. So günstig gab es die sehr gut bewertete Gaming-Tastatur bisher noch nicht. Wie lange das Angebot gilt, ist allerdings nicht bekannt.

Das vergünstigte Modell setzt auf Razers mechanische Yellow-Switches für schnelles und lautloses Auslösen dank integrierter Schalldämpfer, wobei sowohl der Auslöse- als auch der Rückschaltepunkt bei 1,2 Millimetern liegt und nur 45 Gramm Auslösekraft nötig sind.

Mittels Razer Snap Tap, das per Firmware-Update nachgerüstet werden kann, lässt sich auch bestimmen, welche der beiden letzten Eingaben Priorität haben soll, ohne dass eine der beiden Tasten losgelassen werden muss. Damit lässt sich etwa in Shootern praktisch sofort die Richtung ändern, was in manchen Spielen sogar als Cheat gilt.

Dazu gibt es auch sechs eigene Makro-Tasten zur freien Programmierung, einen multifunktionalen Drehregler und vier Medientasten. Zu der via Razer Chroma RGB synchronisierbaren Einzeltastenbeleuchtung gesellt sich obendrein auch noch eine Unterbodenbeleuchtung auf zwei Seiten.

Sehr gute Gaming-Tastatur zum Tiefpreis: Razers BlackWidow V4 für nur 93,99 Euro statt 189,99 Euro im Angebot bei Amazon

Dank einer weich gepolsterten Handballenauflage, die sicher an der Tastatur einrastet, soll indes auch bei längeren Gaming-Sessions stundenlanger Komfort geboten werden, während Doubleshot-ABS-Tastenkappen für mehr Langlebigkeit ohne Abnutzung der Beschriftung sorgen sollen. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

In den Rezensionen dort kommt die Gaming-Tastatur mit 4,3 von 5 Sternen im Schnitt ziemlich gut an. Im Test bei Chip.de gab es mit der Testnote 1,5 sogar ein sehr gutes Testurteil, wobei fast nur Lob und nur wenig Kritik für die Razer BlackWidow V4 ausgesprochen wurde:

Bei der Razer Blackwidow V4 sticht besonders ein Feature ins Auge: Auf der linken Seite befindet sich eine zusätzliche Reihe mit sechs Makro-Tasten. Diese Funktion mag beim ersten Ausprobieren etwas ungewohnt wirken, erweist sich jedoch beim Spielen als äußerst praktisch. Wie auch bei ihrem Nachfolger, der Huntsman V3 Pro, überzeugt die Blackwidow V4 mit hervorragender Anpassungsfähigkeit, erstklassiger Verarbeitung und solider Ausstattung und Bedienung. Insgesamt lassen sich 116 Tasten programmieren, von denen 115 für Makros genutzt werden können. Eine magnetische Handballenauflage und sechs spezielle Multimedia-Bedienelemente mitsamt Lautstärkerad sind ebenfalls enthalten. Im Gegensatz zu ihrem Nachfolger können bei der Blackwidow V4 die Switches bereits beim Kauf ausgewählt werden – eine Hot-Swap-Funktion sucht man jedoch vergeblich. Weitere Nachteile sind die verbauten ABS-Keycaps und das vergleichsweise hohe Gewicht. Chip.de

Pro 6 eigene Makrotasten

maximale Anpassbarkeit

Multimedia-Lautstärkerad

solide Ausstattung und Bedienung

Switches beim Kauf frei wählbar Contra ABS-Keycaps

Keine Hot-Swap-Funktion

Relativ schwer

Weitere Angebote: WoW-Sonderheft, Top-Tablet, OLED-Monitor und GTA-6-Soundtrack

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein neues GameStar-Sonderheft zu World of Warcraft: Forever sowie das derzeit wohl beste Tablet zum Tiefpreis. Außerdem gibt es den derzeit günstigsten OLED-Monitor mit 280 Hertz und brillanter Bildqualität zum Tiefpreis sowie den GTA-6-Soundtrack auf CD, Vinyl oder als Download zur Vorbestellung.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.