GTA 6 erscheint zwar nicht auf Disc, aber dafür könnt ihr euch jetzt auf CD noch den Soundtrack sichern

GTA 6 wird im November lediglich als Download verfügbar werden, doch immerhin kann man sich jetzt den Soundtrack auf CD vorbestellen.

Grand Theft Auto VI: The Album

Jetzt zum Angebot

Rockstar Games hat kürzlich “Grand Theft Auto VI: The Album” vorgestellt, das im Gegensatz zum Spiel auch als physische Version statt nur als Download bzw. Code-in-the-Box verfügbar wird. Dabei war die Limited Edition der Vinyl-Version innerhalb kürzester Zeit bereits ausverkauft, doch die CD mit Soundtrack zum Spiel könnt ihr euch derzeit noch bei Amazon vorbestellen.

Der Andrang auf die Spielmusik hat auch dazu geführt, dass die CD aktuell der Bestseller Nr. 1 in Compilations bei Amazon ist, während die hier aktuell ebenfalls ausverkaufte Schallplattenversion ihrerseits Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Vinyl ist. Zudem gibt es das Ganze alternativ auch als MP3-Download und zum Streamen per Amazon Music Unlimited zur Auswahl.

Die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI: The Album ist für den 19. November angesetzt, wobei Amazon derzeit den 20. November für die CD-Lieferung nennt. Die Zusammenstellung wird 34 Titel beinhalten, die laut Ankündigung “die elektrisierende Energie der Welt von Vice City und Leonida in ‘Grand Theft Auto VI’ einfangen” und “eine genreübergreifende Auswahl der spannendsten Künstler der Welt” bieten.

Soundtrack zu GTA 6: Grand Theft Auto VI: The Album für 18,99 Euro bei Amazon

Die CD-Version kommt als Doppel-CD, inklusive Booklet und Jewel-Case, wobei es sich bei letzterem um eine klassische CD-Hülle aus Kunststoff handelt. Bei den bisher bekannt gegebenen Artists und Tracks handelt es sich unterdessen um:

Yung Lean – That’s It (feat. Future & Metro Boomin)

Travis Scott – RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., & Etienne de Crécy – Sexy Magic

Morgan Wallen – Last Thing You Need

Rauw Alejandro – Macacoa 2000

Keith Richards – Bright Lights, Big City

Weitere Angebote: WoW Forever, Gaming-Maus und Prime Day

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel 10 Gründe, warum gerade Classic-Spieler WoW Forever lieben werden, sowie eine gut bewertete Gaming-Maus von Logitech zum Schleuderpreis für unter 30 Euro. Außerdem naht der nächste Amazon Prime Day mit vielen Rabatten im Oktober, zu dem wir bereits ein paar Tipps für euch haben.

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