Die 10 stärksten Machtfähigkeiten aus Star Wars im Power-Ranking

In Star Wars dreht sich alles um die Macht. Sensitive Wesen beherrschen mitunter sehr starke Fähigkeiten, die ihnen verschiedene Vorteile im Kampf bringen, aber auch abseits des Schlachtfelds dienen. Wir stellen euch 10 der mächtigsten vor.

Wie wurde das Ranking erstellt? In Star Wars gibt es zahlreiche Wesen, die mit der Macht vertraut sind und durch sie über starke Fähigkeiten verfügen. Der allseits beliebte Geistestrick ist da noch vergleichsweise harmlos – mit ihm manipuliert etwa Obi-Wan Kenobi die Sturmtruppen in Mos Eisley (Episode 4).

Für diese Liste beschränken wir uns auf Kräfte, die im Kanon von Star Wars auftreten. Die Auswahl zeigt nur einen Teil aller Machtfähigkeiten und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

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10. Psychometrie – Das Macht-Echo offenbart Geheimnisse

Bekannteste Anwender: Rey Skywalker, Cal Cestis

Wie eingangs erwähnt dienen nicht alle Machtfähigkeiten ihren Nutzern im Kampf. Das Macht-Echo ist ein gutes Beispiel dafür. Wer diese Fähigkeit beherrscht, kann die Vergangenheit eines Gegenstandes kennenlernen, indem er oder sie die Macht nutzt.

So kann man schnell erfahren, was mit einem Objekt geschehen ist, und erhält im Zweifel wichtige Informationen, die in einem Konflikt entscheidende Vorteile bringen können. In Episode 7 berührt Rey etwa das Lichtschwert der Skywalkers und sieht sich plötzlich Szenen aus der Vergangenheit gegenüber.

Hier geht es aber noch über das Macht-Echo in seiner klassischen Form hinaus und Rey sieht auch Visionen einer möglichen Zukunft. Wer Psychometrie geschickt einsetzt, kann seinem Gegner einen Schritt voraus sein, oder, wie Rey, Informationen und Warnungen zur eigenen Person erfahren.