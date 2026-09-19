Die schnellsten Sportwagen in GTA 6 haben einen dicken Nachteil, den ihr kennen solltet

Die schnellen und schicken Sportwagen aus GTA 5 waren bei der Flucht nach einem Überfall stets eine zuverlässige Wahl. In GTA 6 sorgt eine Sache jedoch dafür, dass ihr euch bei eurer Wahl für ein Fluchtauto jedoch anders umschauen solltet.

Was ist der Nachteil bei Sportwagen? Sportwagen sind in der GTA-Reihe im Vergleich zu anderen Wagen nicht nur schick, sondern auch schneller und wendiger als herkömmliche Autos. Das machte sie in GTA 5 zu einer zuverlässigen Wahl, wenn man nach einem Überfall schnell vor der Polizei fliehen musste.

In GTA 6 erhalten die Wagen zu ihrem Nutzen als Fluchtwagen jedoch einen Nachteil, der sogar einen Van geeigneter erscheinen lässt: Sie können nicht so viel Beute transportieren, wie geräumigere Fahrzeuge.

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Motorrad < Sportwagen < … Familienwagen?

Was ist das für eine Neuerung? Der YouTuber TGG, der im Juli 2026 selbst bei Rockstar North zu Gast war, erklärt in einem Video, dass man je nach fahrbarem Untersatz unterschiedlich viel Beute transportieren kann. Er selbst betont, dass das schnellste Auto in GTA 6 nicht immer die sinnvollste Idee sei.

Er erklärt, dass ein Motorrad nur die Beute (beispielsweise eine Tasche) transportieren kann, die man am Körper trägt. Im tieferen Einblick kann man sehen, wie Lucia nach einem Raub auf ein Motorrad springt und dabei nur eine Tasche dabei hat.

Ein größeres Fahrzeug, ein Auto, hat mehr Platz und kann beispielsweise die doppelte Menge transportieren. Ein Van, der noch mehr Stauraum hat, kann wiederum mit mehr Beute beladen werden, und so weiter.

Wir wissen derzeit nicht, ob der Stauraum der Fahrzeuge durch „Taschen“ gemessen wird. Es ist jedoch das Beispiel, das der YouTuber für seine Erklärung benutzt.

Lucia kann auf dem Motorrad nur eine Tasche transportieren, die sie am Körper trägt. In einen Van passt deutlich mehr. (Auch wenn Raul in dem Beispiel nur eine Tasche in den Innenraum wirft)

(Beide Bilder sind von YouTube.)

Lohnt sich der Verzicht auf einen Sportwagen, um stattdessen einen Van zu fahren? Wie sich das Handling eines Vans in GTA 6 anfühlen wird, wissen wir bisher nicht. Allerdings klingt diese Einordnung so, als würde die Nutzung eines Vans durch seine träge und schwerfälligere Fahrweise die „Schwierigkeit“ erhöhen, dafür aber auch mehr Beute bringen.

Mit einem Sportwagen zu fliehen und die Polizei abzuschütteln, mag zwar leichter sein, bietet aber weniger Belohnungen. Man wird daher selbst abschätzen müssen, wie viel Risiko man bereit ist einzugehen – ein deutliches Motiv, das auch in der Geschichte von GTA 6 deutlich wird.

Was haltet ihr von dieser Neuerung bezüglich der Kapazität in GTA 6? Mögt ihr den realistischen Ansatz? Oder ärgert ihr euch, dass sich Sportautos bei Überfällen nicht mehr richtig lohnen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Als vor ein paar Monaten im Juni 2026 die ersten Wagen aus GTA 6 geleakt wurden, kamen die bei der Community direkt super an: GTA 6 flext mit neuen Autos, lässt mich jetzt schon von Roadtrips träumen