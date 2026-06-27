GTA 6 flext mit neuen Autos, lässt mich jetzt schon von Roadtrips träumen 

GTA 6 veröffentlichte über 60 neue Screenshots, die neben Outfits und weiteren Stylemöglichkeiten auch neue Fahrzeuge im Spiel zeigen – und die sorgen nicht nur bei Autofans für Begeisterung.

Wie ist die Reaktion auf die Screenshots der Autos? Die Auto-Screenshots kommen bei GTA-Fans sehr gut an. In einem Post im Subreddit von GTA 6 zeigt der Nutzer Ahmed_Sh_115, dass die Autos rein vom Aussehen her sogar mit den Wagen des neusten Forza Horizon 6 mithalten könnten.

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„Als jemand, der Autos sehr liebt, machen diese Bilder richtig Lust darauf, mich einfach ins Auto zu setzen und einen Roadtrip quer durch die Karte aus der Ego-Perspektive zu unternehmen, so wie ich es früher in GTA V gemacht habe”, schreibt XSilentxOtakuX unter dem Post.

Und mit dem Gedanken ist er nicht allein. Denn auch ich liebe das Fahren in GTA, obwohl mich Autos – im Gegensatz zu dem Redditnutzer – im wahren Leben recht kaltlassen.

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Cruisen in Open-World-Spielen wie GTA ist einfach Peak

Das Fahren in GTA 6 ist ein wichtiger Bestandteil des Gameplays: Auch ich freue mich sehr über die neuen Einblicke der Autos in GTA 6. Eher konträr zu meiner Einstellung zu Autos im echten Leben, die für mich eher ein Mittel zum Zweck sind, finde ich Autos im Gaming deutlich spannender.

Vor allem in Spielen, wo das Fahren so viel Zeit einnehmen kann, muss das Fahren einfach Spaß machen. Da spielen natürlich die Umgebung und die Szenerie eine große Rolle, für mich ganz persönlich auch starke Radiosender und Musik, aber natürlich auch die Autos selbst. Wenn das erfolgreich umgesetzt werden kann, kann ich – so wie anhand der Kommentare auch viele Spieler – Stunden damit verbringen, die ganze Map zu durchcruisen.

Bereits der Vorgänger, GTA 5, hat das perfekt hinbekommen. Ich höre die Musik, ich fahre durch bekannte Straßen, die Sonne beginnt unterzugehen – diese Momente sind mindestens so wertvoll wie eine spannende Mission. Und anhand des Trailers und der Ato-Screenshots muss ich sagen: Darauf hab ich schon richtig Bock!

Was erlaubt den Autos in GTA 6, so gut auszusehen? Das gute Aussehen liegt unter anderem an einem erhöhten Polycount-Budget, also daran, dass bereits das 3D-Modell deutlich detailreicher ist und sich nicht allein auf „gebakte“ (= von „backen“: der Prozess beim Kreieren von detaillierten Textur-Maps auf einer 2D-Ebene) verlassen muss, um Tiefe zu schaffen. Aber auch das PBR (Physically Based Rendering), also die physikalisch akkurate Darstellung von Licht auf Oberflächen, zeigt vor allem im Vergleich zu GTA 5, wie gut die vielen Jahre dem Aussehen der Autos getan haben.

Aber man sollte klar beachten, dass es sich hier um Screenshots handelt, die zu Promo- und Pressezwecken genutzt werden. Gameplay wurde nämlich noch nicht gezeigt. Ein gutes Beispiel für geschönte Bilder ist übrigens Cyberpunk 2077. Hier gab es heftige Kritik, weil die tatsächliche Grafik auf den Konsolen massiv von den in Trailern und auf hochauflösenden Presse-Screenshots gezeigten Bildern abwich (via Spiegel.de).

Wie findet ihr das Fahren in GTA-Games? Fahrt ihr gerne herum? Oder versucht ihr, möglichst schnell von Punkt A zu Punkt B zu kommen?

Auch wenn das Fahren in GTA wirklich Spaß machen kann, gibt es ein Feature, das die Spritztouren schnell ruinieren kann. Und Fans hoffen, dass GTA 6 in diesem Sinne gnädiger sein wird: Spieler haben keinen Bock mehr auf einen nervigen Missionstyp in GTA 6, machen sich darüber lustig