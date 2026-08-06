Schauspieler aus GTA 5 bewarb sich für über 60 Rollen in GTA 6, wurde von Rockstar geghostet

In GTA 5 mussten sich die Protagonisten mit seinem Charakter auseinandersetzen, doch in GTA 6 bekam ein Schauspieler nicht mehr die Chance dazu … oder überhaupt für irgendeine Rolle.

Von welchem Schauspieler ist die Rede? Es handelt sich um den Schauspieler Robert Bauge, der in GTA 5 den Antagonisten und FIB-Agenten Steve Haines gespielt hat.

Nach seiner Arbeit im Vorgänger wollte er auch ein Teil von GTA 6 werden, egal mit welcher Rolle er seinen Beitrag leisten konnte. Doch Rockstar hat sich geziert.

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„Das war ziemlich demotivierend“

Wieso hat der Schauspieler keine Rolle bekommen? Die Erklärung hat Bauge auch nicht parat, wie er in einem Gespräch mit Anderson Burak erklärte, das die beiden auf Instagram führten (Quelle: X).

Dort teilte der Schauspieler ihm mit, dass er für über 60 Rollen vorgesprochen hat, manche groß, manche klein, das war ihm egal. Er wollte einfach Teil des Spiels sein.

Darauf hat er jedoch nie eine Rückmeldung erhalten.

„Ehrlich gesagt, das war ziemlich demotivierend“, gibt Bauge zu, „Irgendwann habe ich mich sogar gefragt, ob es da vielleicht eine inoffizielle Richtlinie gibt, nicht immer wieder dieselben Schauspieler zu engagieren. Denn so oft abgelehnt zu werden und nicht einmal für eine kleine Rolle ausgewählt zu werden, ergab für mich keinen Sinn.“

Wie geht der Schauspieler mit dem Ghosting von Rockstar um? Bauge sagt, dass er ein bisschen enttäuscht und auch gekränkt ist. Es fühle sich so an, als hätte er sich in jemanden verliebt, der ihn dann plötzlich verlassen hat.

Auf die Info von Burak, dass ihr gemeinsames Interview viral zu gehen beginnt, hat Bauge das Bedürfnis, sich noch einmal zu der Thematik zu äußern:

Screenshot aus dem gespräch mit Robert Bauge (Bildquelle: X)

Es tut mir leid, dass ich Rockstar öffentlich bloßstelle, wenn ich erzähle, wie viele Vorsprechen ich schon hatte, aber die Wahrheit ist nun mal die Wahrheit. Hey, letztendlich dreht sich im Leben eines Schauspielers alles um Ablehnungen. Man braucht einfach ab und zu mal einen Erfolg.

Wie findet ihr diese Aktion? Hättet ihr dem Schauspieler wenigstens eine kleine Rolle gegönnt? Oder könnte Rockstar tatsächlich eine Regelung haben, nicht mit den gleichen Schauspielern zusammenzuarbeiten? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

Rockstar hat sich bereits vor vielen Jahren dazu geäußert, dass sie tatsächlich auf eine bestimmte Art von Schauspielerinnen und Schauspielern verzichten wollen: Rockstar-Präsident erklärte bereits vor 18 Jahren, wieso wir wohl keine berühmten Stimmen in GTA 6 erwarten sollten: „Ich finde das beleidigend und deprimierend“