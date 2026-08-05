Pokémon GO: Lohnt sich die erste Rampenlicht-Stunde im August morgen?

Die erste Rampenlicht-Stunde im August steht in Pokémon GO an. MeinMMO zeigt euch wie gewohnt, welche Inhalte euch im Event erwarten.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Bei der Rampenlicht-Stunde handelt es sich um ein kurzes Event, welches nur 60 Minuten lang läuft. Es findet jeden Donnerstag statt und bringt euch ein Monster, das während des Events im Mittelpunkt steht sowie einen Bonus mit.

Die nächste Rampenlicht-Stunde erwartet euch am 6. August 2026. Hier wird Botogel der Star der Stunde sein. Das Monster stammt aus der 2. Generation und besitzt die Typen Eis und Flug.

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Rampenlicht-Stunde am 6. August 2026 – Start und Boni

Wann läuft das Event? Wie immer startet die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr und endet um 19:00 Uhr.

Welcher Bonus ist aktiv? Wenn ihr während des kurzen Events Monster fangt, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Sternenstaub.

Kann man Botogel als Shiny fangen? Ja, ihr könnt während des Events auch die Shiny-Form von Botogel finden. Da die Chance hierauf jedoch nicht zusätzlich erhöht ist, benötigt ihr hierfür einiges an Glück.

Lohnt sich das Event? Wenn ihr euch einen starken Angreifer erhofft, dann werdet ihr in diesem Event enttäuscht werden. Botogel eignet sich weder für die Kampfliga noch für Raids. Auf der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO werdet ihr nach dem kleinen Pinguin vergeblich suchen.

Das Event bietet jedoch eine gute Gelegenheit, um Sternenstaub zu erhaschen. Botogel gehört zu den Monstern, die grundsätzlich mehr Sternenstaub beim Fangen bringen – 500 Sternenstaub pro Fang erhaltet ihr für ein Exemplar.

Zusätzlich gibt es im Event noch einen Bonus auf gefangenen Sternenstaub, sodass ihr innerhalb der 60 Minuten sogar 1.000 Staub pro Fang erhaltet. Aktiviert ihr zusätzlich ein Sternenstück, dann bekommt ihr sogar satte 1.500 Sternenstaub pro Fang. Aktiviert ihr hierzu Rauch, um noch mehr Monster anzulocken, kann hier schnell eine stattliche Summe zusammenkommen.

Werdet ihr die Rampenlicht-Stunde nutzen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Neben der Rampenlicht-Stunde gibt es noch viele weitere Inhalte, die im August im Spiel auf euch warten. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann schaut gerne auf unsere Liste mit allen Events im August 2026 in Pokémon GO.