Warhammer 40.000: 6 mögliche Rollen für Henry Cavill, die nicht der Imperator sind

Wir wissen schon seit Jahren, dass Henry Cavill die Hauptrolle in der Serie zu Warhammer 40.000 spielen wird – nur welche das sein soll, ist bisher nicht offiziell angekündigt worden. MeinMMO wirft die wahrscheinlichsten Kandidaten in den Ring und erklärt, wer diese besonderen Personen sind.

Nachdem kürzlich neue Informationen zur Warhammer-Serie aufgetaucht sind und wir mittlerweile sogar wissen, dass Cavill gleich an zwei Serien zu Warhammer 40.000 arbeitet, laufen in der Community (wieder) Diskussionen dazu, wen der Schauspieler eigentlich verkörpern wird.

Die Rolle, die Cavill schon seit langer Zeit angehängt wird, ist natürlich der Imperator der Menschheit selbst, und irgendwie wäre das ja passend, schließlich hat sich Big E kürzlich erst bewegt und für Aufsehen gesorgt.

Obwohl der Schauspieler die Rolle bisher nicht ausgeschlossen hat, ist es aber unwahrscheinlich, dass Games Workshop dieses Mysterium über die Serie auflöst. Wen also sonst wird Cavill spielen?

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Video starten Der Trailer zur 11. Edition von Warhammer 40.000 zeigt den Imperator überraschend lebendig Autoplay

Mögliche Rolle für Henry Cavill in Warhammer 40.000, Option 1: Kommissar Ciaphas Cain

Fraktion: Administration des Imperiums, Officio Prefectus

Administration des Imperiums, Officio Prefectus Wie sähe so eine Serie aus? Eher komödiantisch, fast schon Slapstick

Eher komödiantisch, fast schon Slapstick Wahrscheinlichkeit der Rolle: sehr gering, aber nicht ausgeschlossen

Ciaphas Cain ist einer der bekanntesten Charaktere in Warhammer 40.000 und hat eine Reihe aus beachtlichen 11 Büchern plus einigen Kurzgeschichten vorzuweisen. Als Kommissar gehört er einer der gefährlichsten Organisationen des Imperiums an und ist unter Verbündeten mindestens ebenso sehr gefürchtet wie bei seinen Feinden … in der Theorie.

Denn die Geschichten bedienen sich meist eher eines trockenen, britischen Humors mit Cain in einer Rolle, die häufig eher durch Glück als durch Können zum Erfolg kommt. In der Community gelten die Bücher mehr als lustige Unterhaltung als als Werke des „grimdark.“

Während insbesondere neuere Diskussionen Ciaphas Cain immer wieder als mögliche Rolle für Henry Cavill einwerfen, ist die Wahrscheinlichkeit für diese Rolle in einer der beiden Serien jedoch eher gering. Als größten Punkt dafür lässt sich anführen, dass Cain stets als äußerst gutaussehend mit markantem Kinn beschrieben wird, passend zu Cavills Statur und Äußerem. Da Games Workshop aber aktuell mehr Wert darauf legt, die Welt von Warhammer 40.000 authentisch in die Welt zu tragen, wäre eine Slapstick-Serie eher kontraproduktiv.