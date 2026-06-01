Warhammer 40.000 verrät das Release-Datum der 11. Edition, zeigt offizielle Bilder des Imperators

Mit einem neuen – und dem laut einigen Fans bisher besten – Video hat Games Workshop das Release-Datum der 11. Edition von Warhammer 40.000 angekündigt: Ab dem 20. Juni 2026 stehen die neuen Boxen in den Regalen. Spannender ist jedoch für viele, was im Trailer zu sehen ist.

Nachdem wir bereits seit einigen Wochen wissen, an welchem legendären Schauplatz die 11. Edition von Warhammer 40.000 stattfinden wird, hat Games Workshop nun in der Sunday Preview am 31. Mai 2026 den Release angekündigt:

Am 20. Juni 2026 erscheint die 11. Edition in den Läden

Bereits ab dem 6. Juni könnt ihr vorbestellen

Das Flaggschiff der neuen Edition wird die Armageddon-Box mit über 60 Miniaturen der Space Marines und Orks sein, die laut spikeybits.com angeblich für 245 Euro zu kaufen sein wird.

Damit ist die Box wie versprochen günstiger als das Saturnine-Set der Horus-Häresie, das auf 252 Euro im offiziellen Shop kommt.

Im begleitenden Video „No Peace Amongst the Stars“, das Games Workshop auf YouTube gepostet hat, wird fast 4 Minuten lang die Lore des Imperators erklärt, der selbst mehrmals in Erscheinung tritt:

Video starten Der Trailer zur 11. Edition von Warhammer 40.000 zeigt den Imperator überraschend lebendig Autoplay

„Er ist tatsächlich ziemlich erschreckend“

Der Trailer zeigt den Imperator in zwei verschiedenen „Versionen“: in seiner strahlenden Rüstung auf dem Apex seiner Existenz und als verwesende Leiche auf dem Goldenen Thron. Games Workshop zeigt damit zum ersten Mal offizielle Bilder des Imperators.

Bisher war es ein großes Rätsel, ob der Imperator noch lebt oder „wirklich“ tot ist und laut Fans bleibt es das mit der aktuellen Darstellung weiterhin:

Ich liebe, wie sie das handhaben. Mangels vertrauenswürdiger Quellen aus erster Hand und vielen verschiedenen Interpretationen wurde sich niemals kollektiv auf den Zustand des Imperators geeinigt. Dieser Trailer dient dazu, ihn noch stärker zu verschleiern. Er ist tatsächlich ziemlich erschreckend, weil er die größte unbeantwortete Frage des Universums und des Warps zugleich darstellt. 00skully auf Reddit

In anderen Diskussionen auf Reddit wird nun darüber diskutiert, wie lebendig der Imperator selbst als „Leiche“ noch ist, denn in verschiedenen Einstellungen sieht man ihn sich bewegen: Während er anfangs noch zur Seite schaut mit milchigem Blick, liegen am Ende seine Augen sehr klar auf dem Zuschauer.

Dazu kommt, dass der Imperator in einer der Einstellungen sogar überhaupt nicht auf seinem Goldenen Thron sitzt, was so ziemlich die größte vorstellbare Katastrophe der Menschheit darstellen würde – und eine Situation, auf die sich ein Elite-Orden schon lange vorbereitet: Games Workshop lüftet offiziell eines der größten Geheimnisse aus Warhammer 40.000 und besiegelt ein grausames Schicksal für den Imperator