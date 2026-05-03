Games Workshop stellt neue Starter-Box für Warhammer 40.000 vor, bringt den brutalsten Orden der Space Marines mit

Mit der Armageddon-Box gibt es zur kommenden 11. Edition von Warhammer 40.000 eine neue Box mit gleich zwei Armeen zum direkt spielen. Passend zum Setting sind die Space Marines im Set genau der Orden, der schon fast zum Chaos tendieren könnte.

Für Warhammer 40.000 steht die 11. Edition des Tabletops an, jetzt mit offiziellem Release-Zeitraum im Juni 2026. Games Workshop geht diesmal zurück nach Armageddon, einem Planeten, auf dem einige der schlimmsten Kriege der Geschichte stattfanden.

Am 1. Mai haben die Macher dann schließlich die Armageddon-Box vorgestellt, die vollgepackt ist mit Modellen zum bauen und bemalen:

23 Space Marines

28 Orks

ein Heft mit Grundregeln

ein Lore-Buch zu Armageddon und „Operation Imperator“

jeweils ein Missions- und ein Kampagnendeck

Datenblattkarten und ein Abziehbilderbogen zur Verzierung

Ihr findet die vollständige Vorstellung auf Warhammer Community.

Besonders spannend dürften dabei die Space Marines sein, denn die sind – zumindest per Lore – Blood Angels, einer der ursprünglichen Orden der Astartes. Blood Angels sind die wildesten und brutalsten Kämpfer der Space Marines, was sie ihrem Pirmarchen zu verdanken haben.

Sanguinius trägt einen Makel in sich, den er seinen Kindern vermacht hat: den Roten Durst. Dieser lässt Blood Angels zu geistlosen Berserkern werden, die im schlimmsten Fall dauerhaft in diesem Zustand bleiben und Freund wie Feind gleichermaßen abschlachten.

Video starten Die Blood Angels aus der neuen Armageddon-Box zur 11. Edition von Warhammer 40.000 Autoplay

Der Orden der Streber drängt sich trotzdem ins Rampenlicht

Obwohl die Blood Angels die Stars der 11. Edition bzw. des Armageddon-Sets sein sollten – schließlich ist das ihr Krieg – gibt es auf der offiziellen Website wie auch im Vorstellungs-Stream ab Minute 57:35 die Hinweise, dass ihr die Figuren natürlich anmalen könnt, wie ihr wollt.

Als Beispiel liefert Games Workshop direkt ein Bild eines Ultramarine vor, den regeltreusten Space Marines überhaupt.

Die liebevoll „Schlümpfe“ genannten Ultramarines gelten als absolutes Aushängeschild und stehen oft im Fokus, erhalten die meisten neuen Figuren, zuletzt etwa einen legendären Helden samt Gefolge. Sogar Games Workshop selbst scherzt damit und erklärte im Neujahrs-Stream: sie seien rechtlich dazu verpflichtet, mindestens einmal pro Stream Ultramarines zu zeigen.

Im Grimdank-Subreddit, das, wie der Name vermuten lässt, vor allem nicht allzu ernste Memes postet, greifen die Nutzer genau diesen Umstand auf und meinen eher halb im Scherz: nicht einmal auf Armageddon dürfen die Blood Angels die Poster Boys sein (auf Reddit).

Ein Preis für die Armageddon-Box steht noch aus. Traditionell sind diese Sets jedoch verhältnismäßig günstig für die Anzahl an Modellen und Zusatz, die ihr bekommt und eignen sich gut für den Einstieg. Wenn ihr sparen wollt, findet ihr hier Tipps: Mit diesen 3 Optionen könnt ihr Warhammer ausprobieren, ohne eure Niere verkaufen zu müssen