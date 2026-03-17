Warhammer 40.000: Die 5 stärksten Orden der ersten treuen Space Marines im Power-Ranking

Wenn Warhammer 40.000 für eines bekannt ist, dann für seine aufgepumpten Space Marines. Diese übermenschlichen Krieger sind größer, stärker und härter als alle anderen Soldaten des Imperiums. Aber welche von ihnen sind die Besten der Besten? MeinMMO-Redakteur und Warhammer-Experte Benedict Grothaus wagt sich an ein Ranking.
Wer wird hier gerankt? In der Welt von Warhammer 40.000 gibt es 1.000 oder mehr Orden der Space Marines, über 200 davon sind bekannt. Um die Liste übersichtlich zu halten, findet ihr hier deswegen nur die stärksten der neun ursprünglichen Orden der Zweiten Gründung (engl. „Second Founding“) und ohne ihre Nachfolge-Orden.
Die zweite Gründung fand direkt nach dem Großen Bruderkrieg statt und hat die Orden durch den Codex Astartes auf 1.000 Space Marines beschränkt. Diese neuen Orden sind allesamt dem Imperium der Menschheit gegenüber loyal. Dadurch ist es leichter, die Kämpfer miteinander zu vergleichen.
Aus der zweiten Gründung sind schon etliche Nachfolge-Legionen entsprungen. Hier geht es um die neun, mit denen alles angefangen hat.
So kam das Ranking zustande: Jeder Orden hat seine eigenen Spezialisierungen, Stärken und Schwächen. Ihre Vielseitigkeit ist einer der Gründe, warum das Imperium immerhin die aktuell zweitstärkste Fraktion in Warhammer 40.000 ist.
Für das Ranking gehe ich von einem offenen Kampf der Orden gegeneinander aus, um ihre Stärke, ihr taktisches Geschick und ihre logistischen Fähigkeiten zu prüfen. Da sie allesamt gleichgroß sind, fließt in die Bewertung mit ein:
- wie stark die Krieger rein körperlich sind und sich in einer Schlacht schlagen
- welche Expertise in Waffen und Strategien die Space Marines mitbringen, um einen Krieg zu führen und zu gewinnen
- wie der allgemeine Aufbau des Ordens aussieht, wenn es um die Verwaltung des eigenen Reichs geht
Besonders der letzte Punkt soll widerspiegeln, wie diszipliniert und geordnet der Orden tatsächlich ist. Für den Kampf gegen große Gefahren über Jahrtausende hinweg ist schließlich auch Verwaltung wichtig. Mit diesen Informationen komme ich auf das folgende Ranking.
Der Vollständgkeit halber findet ihr hier die verbleibenden vier Orden im Ranking
- Platz 9: Salamanders
- Platz 8: White Scars
- Platz 7: Raven Guard
- Platz 6: Imperial Fists
Platz 5: Iron Hands
Obwohl ihr Primarch Ferrus Manus gefallen ist, stellen die Iron Hands einige der stärksten Krieger der Galaxie. Der Grund dafür ist ihre Affinität zur Augmentierung ihrer Körper. Übersetzt heißt das: Die Iron Hands stopfen sich voll mit bionischen Implantaten – obwohl sie schon genetisch verbessert sind.
Brüder des Ordens glauben, dass Fleisch eine Schwäche ist und es gibt sogar Gerüchte über Space Marines der Iron Hands, die mittlerweile vollständig in Maschinen verwandelt wurden. Stellt euch Arnies Terminator vor, nur noch größer und mit futuristischen Über-Waffen.
Eigentlich stehen die Iron Hands in Sachen Stärke etwa auf einer Stufe mit den auf Belagerung spezialisierten Imperial Fists. Was den Cyber-Orden aber abhebt, ist ihre besondere Kriegsdoktrin.
Ihre Anführer, das Eiserne Konzil, werten die Daten aus den Schlachten aus und machen sie zu nackten, rohen Zahlen. Mit diesen berechnet der Rat dann völlig rational, ob sich eine Operation lohnt oder nicht (das
Calculus Rationale).
So entwickeln die Iron Fists dann Pläne, die sie mit eiskaltem Kalkül durchziehen. Sie entscheiden sich gegen einen Einsatz, oder mit voller Stärke dafür – dann sogar ohne Rücksicht auf Verluste, wenn sie denken, dass das notwendig ist. Diese Opfer beinhalten sogar andere Space Marines. Die Iron Fists nutzen also grob die gleichen Methoden wie die Tyraniden, die aus gutem Grund die größte Gefahr der Galaxie sind.
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Platz 2 für Ultramarine kann ich zustimmen, aber Platz 1 für die Dark Angels halte ich für unzutreffend.
Die Dark Angels mögen vielleicht gute Ausrüstung und Ausbildung haben, aber die haben alle loyalen Astartesorden.
Die große Schwäche der Dark Angels macht sie, meiner Ansicht nach, ineffektiv.
Ihre Schwäche ist das unvermögen, mit anderen Streitkräften zusammen zuarbeiten. Sie können nicht effektiv mit der Garde zusammenkämpfen, von anderen Orden ganz zu schweigen. Sie verlassen sich nur auf sich selbst und das macht sie in größeren Gefechten mit anderen Imperialen unzuverlässig. Nicht umsonst haben sie den Ruf von beinahe-Häretikern.
Meiner Meinung nach müsste die Raven Guard in die Top 5, da sie die Stärken eines Astartes Orden verkörpern. Sie haben chirurgische Angriffe zur Perfektion gebracht.
Eine andere Kriegsführung als chirurgische Angriffe sind für Astartes Orden ineffektiv bis leichtsinnig.
Beispiel: Wieviele Space Marines sollen denn eine Festung der Imperial Fist bemannen, um, sagen, wir eine Orkhorde abzuwehren? Dafür bräuchte man ein bis zwei Kompanien plus jede Menge Geschütze. Eine Imperiale Befestigung geht nicht ohne das Astra Militarum.
Space Marine Orden haben viel zu wenig Mann, um außer in gezielten Missionen einen Sieg zu erringen.
Ich finde hier fehlen 2 Orden die man zumindest außer Konkurrenz erwähnen sollte und die mit jedem normalen Space Marines Orden den Boden aufwischen aber weder zu den ersten 12 gehören noch zu einem der Nachfolgeorden.
Die Grey Knights und der Adeptus Custodes.
Nicht spoilernn! Ich hab noch n paar Specials auf der Liste, die ich schreiben will/werde 😀
Ok alles klar 😀
So wie ich das hier verstehe geht’s in dem Ranking nur um die Primogenitor-Orden , also die Ersten 9 Orden die aus den 9 Loyalen Legionen hervorgegangen sind. Dann hätten die Grey Knights in dem Ranking nichts verloren, Sie entstanden zwar zu Ende des Bruderkriegs aus den Knight Errantes im Auftrag von Malkador sind aber kein Primogenitor-Orden. Und das Adeptus Custodes gehört auch nicht in das Ranking, da Sie nicht mal Legio Astartes sind.
ABER, ja, diese beiden Streitkräfte des Imperiums würden mit den meisten/allen Orden kurzen Prozess machen. Ausnahme vielleicht den Black Templers aber nur weil die mit schierer Masse (Realistisch 5-7K Space Marines/ Gerüchte 17-23K Space Marines im Orden…weil sie schummeln/Die Regeln des Codex Astartes großzügig auslegen) gewinnen würden, wenn die mal alle Ihre Kreuzzüge zurückrufen würden.
Also, ich find allgemein ein Ranking eigendlich kaum machbar was direkte Stärke eines Ordens bzw einer Legion betrifft.
Einfach weil JEDE Legion seine Spezialisierung hat somit jede Legion auch anders agiert aber darin quasi die Profis im Vergleich zu ihren Brüdern sind … ergo ist nur ein Ranking auf pure kampfkraft möglich und selbst bei diesem ist vieles zu beachten oder einzubeziehen…
Ich bin absoluter Dark Angels Fan aber Sie auf 1 zu packen kann ich nicht unterstützen. Man kann Ihnen zwar einen Ausrüstungs Vorteil geben , den als Erste Legion im Feld hatten sie natürlich vollen Zugriff auf die gesamte Rüstkammer des Imperiums was zum Beispiel Ihre Masse an Terminator Rüstungen erklärt. Bei allen Orden gibt es Sie ( meist 1-2 Dutzend in der Ersten Kompanie) aber nur die Dark Angels haben so vielen dass Ihre komplette 1 Kompanie (~100 Marines +-) in Terminator Rüssi rum rennt. Das gilt auch für ihre ca. 14 nachfolge Orden. Auch ihre Menge an Plasma Waffen ist unübertroffen ABER durch ihre Jagd nach den Gefallenen sind Sie echt unzuverlässig und ziehen sich auch mitten in einer Schlacht vom Feld zurück selbst wenn es nur ein Gerücht über eine Sichtung von einem Gefallenen gibt. Würde eher die Imperial fists auf 1 sehen.Da Sie Meister im Festungsbau sind wissen Sie auch wie man Sie einnimmt. Dazu haben Sie hervorragende Brechertruppen und Ihre Nahkampf fertig keinen sind auch nicht zu verachten.
Ja aber das Thema mit den Gefallenen ist ja mit dem Löwen erledigt und sie haben den kämpferisch Stärkeren der beiden aktiven Loyalen Primarchen, der anscheinend auch etwas Weiser geworden ist in seiner Abwesenheit.
Viel verwunderlicher finde ich das die Iron Hands auf Platz 5 sind, seit Ferrus seinen Kopf verloren hat versinken die ja regelrecht in Selbsthass und internen Querelen. Schon in der Heresy waren alle anderen Legionen brauchbarer als die…
Gutes Argument mit den Gefallenen, ob das sich dass mit der jagt erledigt hat kann ich nicht sagen. Seid dem Buch son of the forest hab ich nix mehr von ihm gelesen. Er gewährt ja pardon bei Gefangenen Gefallenen die ihm Treue schwören ( es seih den sie haben definitiv dem Chaos gedient, dann wars das für sie) aber gesucht werden müssen Sie ja trotzdem. Er wurde im Buch von Lazarus nur 1x erwähnt. Keine Ahnung was der so treibt.
Und ja die Iron Hands haben iwi nix mehr zu melden. Würde ich zustimmen dass das so seit Ferrus Tod ist. Schade eigentlich das er so früh abgesägt wurde. Dadurch konnte sich seine Legion nicht wirklich entwickeln.
Ich finde es persönlich schwer die Orden der ersten Gründung überhaupt in einem generellen Ranking miteinander zu vergleichen.
Sie haben alle Stärken und Schwächen und brillieren in ihren jeweiligen Nischen. So wie sie eben explizit konzipiert wurden.
Auch nach Jahrtausenden haben sich diese Eigenschaften nur vertieft was eine Gegenüberstellung schwierig macht.
Wenn man das Ganze jedoch situationsbedingt betrachtet können einige Orden gewisse Aufgaben besser erledigen als andere. Wobei selbst die Iron hands wahrscheinlich effektivere Festungsbrecher sind als jegliche andere imperiale Streitmacht abseits der Marines.
Ahhhh ich rieche Ketzerei… 🙂
Ich würde, was die loyalen Orden angeht, die Space Wolves definitiv auf zwei setzen. Der Grund ist einfach, sie wurden geschaffen, um abtrünnige Spacemarines zu töten oder notfalls auch um einen ganzen Orden aufzulösen. Dazu sind sie der einzige Orden, der NICHT der Inquisition untersteht
Nicht ohne Grund wurden sie als “Exekutionskommando” während der Horus Heresy eingesetzt und Horus fürchtete sie fast genauso wie die Ultramarines, auch wenn ihre militärische Macht sehr viel geringer war als die der Söhne Ultramars.
Die Dark Angels wären bei mir an Platz drei oder vier…denn an eins können nur die Imperial Fists stehen, auch wenn sie nicht als dezidierter Orden existieren.
Ich kann mich zwar irren aber das sind alles Orden der Ersten Gründung erschaffen durch den Imperator persönlich.
Sie sind auch Orden der ersten Gründung, ja, aber dann hätte ich auch die 12 anderen mit ranken müssen (wobei die beiden Lost Legions ja nicht gehen).
Ziel hier war, die 9 loyalen Legionen nach Erschaffung des Codex Astartes zu ranken, weil die leichter vergleichbar sind. Deswegen zweite Gründung, sie sind die Ursprungs-Orden der zweiten Gründung und werden auch in den allermeisten Quellen für ebendiese gelistet.
Aber ich habe lange überlegt, wie ich das am besten formuliere. Ich schaue mal, ob ich das irgendwie noch klarer hinbekomme.
Der Überschrift nach müssten die Lunar Wolves auf Platz 1 sein.
Die Lunar Wolves sind keine Loyalisten. Die Verräter-Legionen wollte ich gesondert in einem anderen Ranking besprechen.
Edit: Du hast aber recht, da fehlt ein “treu”, das hab ich vergessen. Sollte eigentlich mit rein.