Warhammer 40.000: Die 5 stärksten Orden der ersten treuen Space Marines im Power-Ranking

Wenn Warhammer 40.000 für eines bekannt ist, dann für seine aufgepumpten Space Marines. Diese übermenschlichen Krieger sind größer, stärker und härter als alle anderen Soldaten des Imperiums. Aber welche von ihnen sind die Besten der Besten? MeinMMO-Redakteur und Warhammer-Experte Benedict Grothaus wagt sich an ein Ranking.

Der Artikel erschien bereits in einer früheren Version im Januar 2025. Wir haben ihn aktualisiert.

Wer wird hier gerankt? In der Welt von Warhammer 40.000 gibt es 1.000 oder mehr Orden der Space Marines, über 200 davon sind bekannt. Um die Liste übersichtlich zu halten, findet ihr hier deswegen nur die stärksten der neun ursprünglichen Orden der Zweiten Gründung (engl. „Second Founding“) und ohne ihre Nachfolge-Orden.

Die zweite Gründung fand direkt nach dem Großen Bruderkrieg statt und hat die Orden durch den Codex Astartes auf 1.000 Space Marines beschränkt. Diese neuen Orden sind allesamt dem Imperium der Menschheit gegenüber loyal. Dadurch ist es leichter, die Kämpfer miteinander zu vergleichen.

Aus der zweiten Gründung sind schon etliche Nachfolge-Legionen entsprungen. Hier geht es um die neun, mit denen alles angefangen hat.

So kam das Ranking zustande: Jeder Orden hat seine eigenen Spezialisierungen, Stärken und Schwächen. Ihre Vielseitigkeit ist einer der Gründe, warum das Imperium immerhin die aktuell zweitstärkste Fraktion in Warhammer 40.000 ist.

Für das Ranking gehe ich von einem offenen Kampf der Orden gegeneinander aus, um ihre Stärke, ihr taktisches Geschick und ihre logistischen Fähigkeiten zu prüfen. Da sie allesamt gleichgroß sind, fließt in die Bewertung mit ein:

wie stark die Krieger rein körperlich sind und sich in einer Schlacht schlagen

welche Expertise in Waffen und Strategien die Space Marines mitbringen, um einen Krieg zu führen und zu gewinnen

wie der allgemeine Aufbau des Ordens aussieht, wenn es um die Verwaltung des eigenen Reichs geht

Besonders der letzte Punkt soll widerspiegeln, wie diszipliniert und geordnet der Orden tatsächlich ist. Für den Kampf gegen große Gefahren über Jahrtausende hinweg ist schließlich auch Verwaltung wichtig. Mit diesen Informationen komme ich auf das folgende Ranking.

Der Vollständgkeit halber findet ihr hier die verbleibenden vier Orden im Ranking Platz 9: Salamanders

Platz 8: White Scars

Platz 7: Raven Guard

Platz 6: Imperial Fists

Platz 5: Iron Hands

Obwohl ihr Primarch Ferrus Manus gefallen ist, stellen die Iron Hands einige der stärksten Krieger der Galaxie. Der Grund dafür ist ihre Affinität zur Augmentierung ihrer Körper. Übersetzt heißt das: Die Iron Hands stopfen sich voll mit bionischen Implantaten – obwohl sie schon genetisch verbessert sind.

Brüder des Ordens glauben, dass Fleisch eine Schwäche ist und es gibt sogar Gerüchte über Space Marines der Iron Hands, die mittlerweile vollständig in Maschinen verwandelt wurden. Stellt euch Arnies Terminator vor, nur noch größer und mit futuristischen Über-Waffen.

Eigentlich stehen die Iron Hands in Sachen Stärke etwa auf einer Stufe mit den auf Belagerung spezialisierten Imperial Fists. Was den Cyber-Orden aber abhebt, ist ihre besondere Kriegsdoktrin.

Ihre Anführer, das Eiserne Konzil, werten die Daten aus den Schlachten aus und machen sie zu nackten, rohen Zahlen. Mit diesen berechnet der Rat dann völlig rational, ob sich eine Operation lohnt oder nicht (das Calculus Rationale ).

So entwickeln die Iron Fists dann Pläne, die sie mit eiskaltem Kalkül durchziehen. Sie entscheiden sich gegen einen Einsatz, oder mit voller Stärke dafür – dann sogar ohne Rücksicht auf Verluste, wenn sie denken, dass das notwendig ist. Diese Opfer beinhalten sogar andere Space Marines. Die Iron Fists nutzen also grob die gleichen Methoden wie die Tyraniden, die aus gutem Grund die größte Gefahr der Galaxie sind.