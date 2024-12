Alle großen Fraktionen von Warhammer 40.000 im Power-Ranking – Wer könnte die Galaxie beherrschen?

In der finsteren Zukunft von Warhammer 40.000 gibt es nur Krieg. Aber wer würde den eigentlich gewinnen, wenn es zum Showdown kommt? MeinMMO-Redakteur und Warhammer-Experte Benedict Grothaus wagt eine Prognose.

Mindestens 9 Fraktionen kämpfen in Warhammer 40.000 mehr oder weniger aktiv um die Herrschaft oder zumindest das Überleben in der Galaxie. Krieg herrscht ständig an verschiedenen Ecken der Welt, aber wenn sofort alle aufeinander treffen würden, kann es nur einen Sieger geben.

Im Ranking geht es nicht darum, wer im Apex seiner Stärke die Macht an sich reißen könnte, sondern wer genau jetzt in diesem Moment gewinnen würde, wenn alle Fraktionen gegeneinander antreten würden.

Entsprechend sind einige Völker hier etwas schwächer, als sie potentiell sein könnten. Ihr findet für jede Fraktion eine Erklärung für ihre Position hier im Ranking.

Woher kommt das Ranking? Zum Autor Ich habe hunderte Stunden in verschiedenen Spielen und der Lore des Warhammer-Universums verbracht, zuletzt vor allem in Warhammer 40.000. Allein in Rogue Trader habe ich etliche hundert Stunden versenkt. Vom Tabletop habe ich die Regelbücher und immerhin eine kleine Sororitas-Armee hier stehen, wenn auch unbemalt. Das Ranking basiert auf meiner persönlichen Einschätzung zur Stärke der Fraktionen. Benedict Grothaus

Redakteur und Warhammer-Experte bei MeinMMO

Platz 9: Dark Eldar oder Drukhari

Im direkten Kampf sind die Dark Eldar gefährliche Gegner, sie werden aber vor allem wegen ihrer Raub-Überfälle gefürchtet. Für eine direkte Konfrontation haben sie jedoch eine große Schwäche: Das Wegenetz.

Durch das Netz der Tausend Tore können sich die Dark Eldar zwar sehr frei bewegen, aber auch nur dort leben. Sonst würden sie früher oder später vom Chaos-Gott Slaanesh verschlungen werden. Zudem brauchen sie Qualen zum Überleben, könnten ihre Feinde also nicht auslöschen, sondern müssten sie versklaven.

Angesichts ihrer äußerst geringen Zahl, wäre das ein … sportliches Vorhaben.

Einige spannende Details zur Geschichte der Drukhari und Aeldari könnt ihr selbst im Rollenspiel Rogue Trader entdecken:

Platz 8: Eldar oder Aeldari

Nach ihrem Fall sind die Eldar ein sterbendes Volk, das seinen Tod nur noch herauszögert. Obwohl sie früher die gesamte Galaxie beherrscht haben, haben sie heute kaum noch eine Bedeutung im größeren Bild.

Die Eldar sind nur noch wenige und halten sich aus Kämpfen weitgehend heraus. Zwar gelten sie als starke Kämpfer und ihre Weltenschiffe sind fast uneinnehmbar, aber gegen eine dutzendfach größere Kampfkraft könnten sie wenig ausrichten.

Anders als die Dark Eldar, sind sie aber zumindest etwas freier in der Bewegung, was ihnen einen Vorteil verschafft. Sie versuchen gerade, einen ihrer Götter wiederzuerwecken – was ihnen zukünftig vielleicht bessere Chancen verschafft.

Platz 7: Sternenreich der T’au

Die T’au sind ein äußerst junges Volk, das vor gerade einmal etwa 6.000 Jahren überhaupt entdeckt worden ist. In dieser Zeit haben sich die T’au ausgebreitet und ihr Sternenreich vergrößert. Dabei setzen sie vor allem auf friedliche Expansion, greifen zur Not aber zur Waffe.

Technologisch sind die T’au eines der stärksten, wenn nicht sogar das stärkste Volk, mit Waffen, denen kaum jemand gewachsen ist. Für einen Sieg im großen Stil fehlt ihnen aber schlicht die Anzahl.

Das Volk der T’au ist recht klein und auf Unterstützung anderer Völker angewiesen. Dazu erforschen sie gerade noch Reisen, die schneller sind als das Licht und müssen expandieren. In fernerer Zukunft wären sie eine größere Bedrohung.