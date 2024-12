Ein Volk in Warhammer 40.000 will eigentlich Frieden mit allen, setzt dabei auf fragwürdige Methoden

Die T’au sind ein recht junges Volk in Warhammer 40.000. Erst vor wenigen Jahrtausenden wurden sie überhaupt entdeckt, mittlerweile sind sie eine wachsende Gefahr für das Imperium und andere Völker. Dabei wollen sie eigentlich Frieden. MeinMMO erklärt, was es mit diesen „Space-Kommunisten“ auf sich hat.

Eigentlich als Sci-Fi-Gegenstück zu den Echsenmenschen aus Warhammer Fantasy erdacht, hat das Sternenreich der T’au (veraltet auch: Tau) nun einen ganz eigenen Charakter. Getrieben vom Ziel, dem „Höheren Wohl“ zu dienen, weitet sich das Reich immer weiter aus.

Die T’au sind eines der jüngsten Völker in der Lore von Warhammer 40.000. Vor rund 6.000 Jahren, also irgendwann im 35. Jahrtausend, hat eine Forscher-Flotte des Imperiums der Menschheit den Planeten T’au entdeckt. Auf diesem hat damals eine ziemlich primitive Spezies gelebt, die gerade so im Stand der Steinzeit war.

Die T’au sind ein humanoides Volk, etwas kleiner als Menschen, mit einer blau-grauen ledrigen Haut und ohne Nasen. Sie leben nur für etwa 50 Jahre, haben aber über die Zeit mehrere hochspezialisierte Sub-Spezies mit besonderen Eigenschaften entwickelt.

Heute haben die T’au die mitunter fortschrittlichsten und gefährlichsten Waffen in der gesamten Galaxie, mit einem Fortschritt, der jedes andere Volk in den Schatten stellt.

In 6.000 Jahren von der Steinzeit zu Star Trek

Nach der Entdeckung der T’au haben Warpstürme das Imperium dazu gezwungen, sich zurückzuziehen, ehe der Planet „gereinigt“ werden konnte. Anschließend war mehrere Jahrtausende lang kein weiterer Kontakt zu dem fremden Volk möglich.

Beim nächsten Zusammentreffen haben die Menschen ein unbekanntes Raumschiff abgefangen, dessen Besatzung zu den Berichten der T’au vor über 6.000 Jahren passen. In gerade einmal 6 Millennia haben sich die T’au von der Steinzeit zur Sci-Fi-Spezies entwickelt.

Zum Vergleich: die menschliche Steinzeit liegt mehrere Millionen Jahre hinter uns und endete erst vor schätzungsweise 9.000-5.000 Jahren (via Prähistorische Archäologie). Wo wir heute stehen, wisst ihr ja.

Die T’au haben sich in dieser Zeit immer weiter ausgebreitet, neue Planeten besiedelt und Völker in ihr Imperium integriert, sogar Menschen. Jede „Sphäre“ sollte neue Gebiete erschließen, was sich allerdings für das Volk als schwierig erweist. Denn ihnen fehlt etwas Wichtiges.

Ein Volk ohne Zauberei und Warp

Der Warp, oder das Immaterium, ist das Reich des Chaos, aber auch das Reich der Seelen. Jedes Wesen mit einer Seele hat hier eine gewisse Resonanz, wobei verschiedene Spezies verschieden stark „leuchten.“

Am stärksten leuchten die Seelen der mächtigen Eldar, quasi Weltraum-Elfen, die jeden Dämon sofort anziehen. Menschen sind dagegen eher ein kleines Flackern und die T’au haben eine so schwache Verbindung zum Warp, dass sie dort quasi nicht existieren. Das bringt zwei große Nachteile für das Volk:

Die T’au haben keine Möglichkeit, sich der Zauberei zu bedienen, weil diese eine Verbindung zum Warp benötigt.

Ebenso können sie nicht von sich aus durch den Warp reisen, weil dazu besondere Psioniker vonnöten sind – die bei den T’au eben nicht vorkommen.

Anders als die Dark Eldar haben sie auch kein Wegenetz für Schnellreisen. Dadurch ist die Expansion der T’au stark eingeschränkt, denn sie sind auf herkömmliche Reisemittel angewiesen. Entsprechend klein ist ihr Reich.

Allerdings haben die T’au Wissenschaftler, die in erstaunlich kurzer Zeit forschen können und erhalten so Zugang zu neuen Technologien. Mittlerweile können sie sogar kurze Sprünge vollführen oder, wenn auch experimentell, schneller als das Licht reisen.

Interessanterweise gibt es in der neueren Entwicklung tatsächlich eine Warp-Entität, die als Gott der T’au dient. Hauptsächlich wird das allerdings von den Verbündeten der Spezies genährt. Das Volk ist aber dennoch nicht vollkommen vom Warp abgeschnitten.

Die T’au sind bekannt für ihre starken Kampfanzüge und Langstreckenwaffen.

Mant’au und T’au’va

Die Kern-Philosophie der T’au ist das T’au’va, oder das „Höhere Wohl.“ Nach diesem streben alle T’au, unabhängig von ihrer Herkunft und ihr ganzes Streben ist darauf ausgelegt, das T’au’va zu erreichen.

Für das Volk ist das T’au’va nicht perfekt, aber der beste Weg, um Perfektion zu erreichen. Dem entgegen steht das Mant’au, oder etwa: großes Übel. Der Begriff kommt von einem Bürgerkrieg der T’au in früher Zeit, in dem sich viele Stämme gegenseitig bekriegt haben.

Heute steht Mant’au für Dinge, die dem Höheren Wohl entgegenstreben. Es gibt sogar Völker, die von den T’au als „mant’au“ angesehen werden und mit denen sie sich keinen Frieden vorstellen können. Darunter fallen etwa die stets kampfsüchtigen Orks und die Tyraniden, die einfach alles verschlingen wollen.

Die Gesellschaft der T’au: Die T’au leben in einem Kasten-System, wobei jede Kaste eindeutige Aufgaben verfolgt, die dem Höheren Wohl dienen. Während ihrer Entwicklung haben sich die Vertreter sogar physiologisch entwickelt und ihrem Bereich angepasst. Das Volk wurde erst durch das Erscheinen von „Himmlischen“ geeint. Diese seltsamen Vertreter der T’au strahlen eine so natürliche Autorität aus, dass alle anderen ihnen bedingungslos folgen. Einen Überblick über die Kasten findet ihr hier: Feuer-Kaste: Kämpfer, die stärksten und aggressivsten der T’au, die über Jahrhunderte hinweg buchstäblich gezüchtet wurden.

Erd-Kaste: Wissenschaftler, Techniker und Ingenieure, die für Konstruktion und Instandhaltung sorgen, aber auch neue Technologien entwickeln. Außerdem sind Arbeiter, die etwa für Landwirtschaft sorgen, der Erd-Kaste angehörig.

Wasser-Kaste: Diplomaten, Politiker und Bürokraten, die als Kaufleute und Vermittler zwischen den Völkern dienen.

Luft-Kaste: Die Raumfahrer und Flotten-Meister der T’au. Durch die Luft-Kaste bleibt das Sternenreich verbunden. Luft-Kasten-T’au haben durch ihren ständigen Aufenthalt in der Schwerelosigkeit einen leichteren Knochenbau.

Himmels-Kaste: Quasi der Adel und die spirituellen Führer der T’au. Niemand zweifelt ihre Autorität an.

In der Finsternis der fernen Zukunft gibt es … Frieden?

Das Ziel der T’au ist es eigentlich, ihr T’au’va zu verbreiten und stehen als einziges Volk allen anderen erst einmal offen gegenüber. Sie versuchen, Fremde mit Diplomatie zu überzeugen und dazu zu bringen, sich dem Reich anzuschließen.

Schon viele Völker haben sich den T’au so angeschlossen. Die bekanntesten sind die Kroot, allerdings gibt es auch Menschen unter ihren Alliierten. Für die T’au gibt es nur jene, die dem T’au’va folgen und jene, die noch überzeugt oder getilgt werden müssen.

Scheitern diplomatische Versuche, verbreiten die T’au ihre Philosophie mit Gewalt und ihren überlegenen Waffen. Dabei verfolgen sie eine zerstörerische Strategie mit der Idee: Wenn es keine Feinde mehr gibt, lässt sich ein Planet leichter besiedeln.

Sind die T’au wirklich Kommunisten?

Nein, eigentlich nicht. Dass die T’au „Space Communists“ sind, ist ein altes Meme aus der Community und ihrem Streben nach dem „Höheren Wohl“ geschuldet. Allein ihr Kasten-System widerspricht hier schon.

Das Kommunisten-Meme hält sich allerdings hartnäckig.

Die T’au sind zwar ein enorm junges Volk, aber durch ihren technologischen Fortschritt mittlerweile eine Gefahr vor allem für das Imperium, an welches ihr Sternenreich angrenzt. Auf der anderen Seite gibt es jedoch eine uralte Spezies, die langsam wieder die Augen öffnet: Ein Volk in Warhammer 40.000 könnte die größte Bedrohung der Welt einfach ausschalten, aber es schläft seit 60 Millionen Jahren