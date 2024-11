Eine der härtesten Spezies in Warhammer 40.000 sind eigentlich nur wirklich heftige Pilze

In Dragon Age: The Veilguard gibt es mehrere geheime Enden – So schaltet ihr sie frei

Diese Theorie ist allerdings umstritten und wurde in Teilen schon widerlegt. Was jedoch immer wieder beobachtet wird, ist, dass der Glauben der Orks an die Kraft bestimmter Farben tatsächlich funktioniert:

Unter den Orks gibt es eine einfache Regel: Der Stärkere hat das Sagen. Entsprechend folgen Orks dem einen Boy, der größer und stärker oder klüger ist als alle anderen. Im Regelfall reicht das jedoch nur, um sich in Clans zusammenzurotten und ab und an kleinere Kriege zu führen.

Alles, was ein Ork können muss, ist in seinen Genen bereits verankert. Ein Mechaniker (oder „Mekboy“) muss nicht erst eine Ausbildung machen. Je älter er wird, desto mehr versteht er durch sein genetisches Wissen schlicht von Technik.

Der größte Unterschied zu allen anderen Spezies in Warhammer 40.000 ist, dass Orks (oder genauer: Orkoiden) keine eigentlichen Individuen sind. Orks bestehen aus einem tierischen Teil und einem Pilz, die beide in einer Symbiose zueinander existieren:

Kaum eine Spezies ist für die Welt von Warhammer 40.000 eine so große Bedrohung wie die Orks – behaupten zumindest die Gelehrten. MeinMMO erklärt, woher diese seltsamen Wesen eigentlich stammen und warum sie so brandgefährlich sind.

