„Wenn ihr das Spiel spielt, werdet ihr es nicht denken“ – Der Chef von Stellar Blade äußert sich zum Design der neuen Heldin

Stellar Blade: Blood Rain war eine der großen Überraschungen auf dem Summer Game Fest 2026. Doch seit der Ankündigung tobt eine Diskussion um das Aussehen der Protagonistin. Nun hat sich der Chef von Shift Up zu dem Thema geäußert.

Worum geht es gerade bei Stellar Blade? Stellar Blade war für viele eines der besten Spiele 2024, denn hinter dem „Ab 18“-Design steckte ein richtig kompetentes Action-Spiel. Umso größer war die Freude bei vielen Fans, als Entwickler Shift Up auf dem Summer Game Fest dieses Jahr den Nachfolger Blood Rain ankündigte.

Der initiale Jubel wurde jedoch schnell von einer Diskussion um das Aussehen der neuen Protagonistin überschattet: In den Augen vieler sieht Evie in einigen Aufnahmen eindeutig kindlich aus. Hyung-tae Kim, der CEO von Shift Up, sprach über die Design-Entscheidungen.

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Outfits für Evie sollen sogar „noch ansprechender“ werden

Was sagt der Entwickler? Zunächst stellt der CEO klar, dass das jugendliche Aussehen von Evie tatsächlich beabsichtigt ist: „Wir haben Evie absichtlich ein bisschen kleiner und jünger gemacht“, sagte er gegenüber inven global. Diese Entscheidung diene dazu, die Kämpfe auf engem Raum intensiver zu gestalten. Wie aus dem Trailer hervorgeht, spielt Blood Rain in einer Cyberpunk-Großstadt, und im Gegensatz zum ersten Teil nutzt Evie vor allem ihre Fäuste zum Kämpfen.

Dafür soll aber auch Evies Persönlichkeit mehr reinhauen. Gegenüber IGN erklärte der Chef: „Ja. Sie ist jünger. Sie ist zierlicher. Sie ist kleiner als Eve. Aber sie hat eine stärkere Persönlichkeit und nimmt an sehr viel härteren Kämpfen teil.“

Beim ursprünglichen Stellar Blade sei sich der Entwickler noch unsicher gewesen, ob die Protagonistin Eve über eine eigene starke Persönlichkeit verfügen, oder eher eine Projektionsfläche für den Spieler bieten solle. Die Reaktionen der Fans auf das Ende des Spiels habe ihm jedoch gezeigt, dass die Spieler auch in einem Charakter aufgehen könnten, der eine eigene Persönlichkeit mitbringe.

Der Vergleich mit dem ersten Teil ist aber auch der Knackpunkt: Schon damals gab es Kontroversen, weil der Charakter Eve stark sexualisiert wurde. IGN fragte den CEO daher, ob man mit der Wahl einer jünger erscheinenden Figur kein Risiko eingehe, dass manche Leute Evie auf eine Weise betrachten könnten, die dem Entwickler nicht so recht sei.

„Wenn ihr das Spiel wirklich spielt, werdet ihr das nicht denken“, so Hyung-tae Kim. Ihm habe das Aussehen von Eve im ersten Teil zwar gefallen, doch bei Evie gehe es nicht nur um ihr Äußeres: „Ihre Persönlichkeit, die Art, wie sie spricht, wie sie kämpft, all das wird zusammenkommen, und ihr werdet sehen, dass sie ein sehr liebenswerter Charakter ist.“

Das bedeutet aber offenbar nicht, dass Shift Up davor zurückschreckt, Evie in ähnlich freizügige Outfits zu stecken, wie ihre Vorgängerin: „Es wird sogar noch ansprechender. Das ist alles, was wir dazu sagen können“, so der CEO. Wen genau das am Ende ansprechen wird, bleibt an dieser Stelle noch offen.

Noch ist es aber durchaus möglich, dass sich der Look von Evie bis zum fertigen Spiel ändern könnte. Was haltet ihr von Evies Design? Hättet ihr lieber mit Eve weitergespielt?

Bei der Diskussion um Stellar Blade: Blood Rain werden immer wieder Vergleiche zum ebenfalls frisch angekündigten God of War Laufey gezogen, das ebenfalls auf eine weibliche Hauptfigur setzt – auch wenn ihr im eigenen Spiel die Show gestohlen werden könnte: God of War Laufey: Eine Sache lieben Spieler schon jetzt, doch für Gesprächsstoff sorgt ein sprechender Würfel