Alle feiern jetzt schon den Sie von Palworld gegen Nintendo – Aber vorbei ist der Rechtsstreit noch nicht

Mittlerweile ist es fast zwei Jahre her, dass Nintendo die Palworld-Macher verklagt hat. Aber was genau ist in der Zwischenzeit passiert und wie hat sich das auf die Kontrahenten ausgewirkt? MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß hat die Klage begleitet und schätzt die Lage für euch ein.

Im Januar 2024 ging Palworld in den Early Access. Schon vorab sorgte das Game für eine ganze Menge Hype, vor allem bei Streamern. Pokémon with Guns hieß es damals begeistert auf Twitch. Tatsächlich ist Palworld aber viel mehr als einfach nur Pokémon mit Schusswaffen. Es ist nämlich auch ein Action- und Survival-Game.

Trotzdem und vor allem auch wegen der optischen Ähnlichkeiten zwischen vielen sogenannten Pals und den altbekannten Pokémon warteten die Spieler gespannt darauf, ob Nintendo das durchgehen lassen würde. MeinMMO holte dazu sogar die Einschätzung eines Anwalts ein.

Es dauerte fast neun Monate. Im September 2024 verklagte Nintendo schließlich Pocket Pair, die Entwickler von Palworld. Allerdings nicht wie erwartet wegen Copyright-Verletzungen. Und der Klage zum Trotz ist Palworld in seiner 1.0-Version seit dem 10. Juli 2026 live.

In diesem Artikel gehe ich die Historie der Klage noch einmal durch und habe eine Antwort auf die Frage: Was hat das Nintendo jetzt eigentlich gebracht? Um das zu klären, gehen wir erst die Chronologie der Klage noch einmal durch und ziehen dann ein vorläufiges Fazit.

Wer schreibt hier? Sophia Weiß ist Managing Editor bei MeinMMO und schreibt schon seit Mitte 2023 für die Webseite. Palworld begleitet sie seit dem Early-Access-Start im Januar 2024, zum einen mit Guides, zum anderen aber natürlich auch mit News. Die Entwicklungen der Klage zu Palworld hat sie in den vergangenen fast 24 Monaten stets mitbegleitet und war auch zuletzt für MeinMMO zu Gast beim Sophia Weiß ist Managing Editor bei MeinMMO und schreibt schon seit Mitte 2023 für die Webseite. Palworld begleitet sie seit dem Early-Access-Start im Januar 2024, zum einen mit Guides, zum anderen aber natürlich auch mit News. Die Entwicklungen der Klage zu Palworld hat sie in den vergangenen fast 24 Monaten stets mitbegleitet und war auch zuletzt für MeinMMO zu Gast beim GameStar Talk auf YouTube , als es um den 1.0-Release ging.

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Eine Klage nach Patentrecht und ein schlauer Entwickler

Ich habe die Klage von Nintendo zusammen mit meinen Kollegen von Anfang an begleitet: Los ging es in der Nacht auf den 19. September 2024 unserer Zeit. Nintendo gab bekannt, sie hätten eine Patentverletzungsklage gegen die Palworld-Macher beim Bezirksgericht Tokio eingereicht. Die Firma klagte auf Unterlassung, also den Stopp der Verletzung der Urheberrechte, und auf Schadensersatz in Höhe von 10 Millionen japanischer Yen – etwa 61.000 Euro zum damaligen Zeitpunkt.

Pocket Pair gab noch am gleichen Tag bekannt, das man sie über die Klage unterrichtet habe. Zu diesem Zeitpunkt war ihnen aber noch nicht einmal klar, welche Patente genau sie denn verletzt hätten. Schlussendlich sollte es unter anderem um diese drei gehen:

JP7545191 (via Google Patente): Das Fangen von Charakteren durch kämpfende Charaktere oder das Fangen mit Bällen

JP7493117 (via Google Patente): Ein weiteres Patent bezogen auf das Fangen von Charakteren

JP7528390 (via Google Patente): Das einfache Wechseln eines Mounts

Der Rechtstreit legte Pocket Pair zwar Steine in den Weg, der Release auf der PS5 kurze Zeit später fand aber dennoch wie geplant statt.

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Die Klage lag und liegt nach wie vor in Japan. Auf der anderen Seite des Pazifik, nämlich in den Vereinigten Staaten von Amerika, versuchte Nintendo aber gleichzeitig 23 ähnliche Patente rund um Creature-Collector-Games anzumelden. 22 davon wurden im Februar 2025 abgelehnt. Nur das Patent Nummer 12.179.111 (via Google Patente) wurde abgenickt. Darin geht es um das Zielen auf und das Fangen von Charakteren.

Ob dies eine Vorbereitung auf eine mögliche weitere Klage gegen Pocket Pair, aber in den USA, sein sollte, ist nicht bekannt.

Am 20. April 2025 berichteten wir von den ersten Gegenmaßnahmen der Palworld-Entwickler. Man seie sich keiner Verletzung der oben genannten Patente bewusst und diese hätten gar nicht erst erteilt werden dürfen. Es hätte schon vorher eine Menge Spiele dieser Art gegeben, insgesamt nannten sie über 20 Titel als Beispiele. Mit dabei sind entsprechende Pokémon-Games, aber auch Final Fantasy XIV, Ark: Survival Evolved oder Path of Exile.

Pocket Pair bestätigte am 8. Mai 2025 via X.com erste Entwicklungsmaßnahmen, die auf die Klage zurückzuführen waren. Im November 2024 entfernten sie mit Patch 0.3.11 unter anderem Animationen, mit denen die Pals durch das Werfen einer Palsphäre beschworen werden würden. Mit dem damals anstehenden Patch 0.5.5 sollte auch die Möglichkeit entfernt werden, mit Pals zu gleiten.

Im Juli 2025 kam wiederum heraus, dass Nintendo mitten im Rechtsstreit eines ihrer Patente hat anpassen lassen. Die Webseite Gamesfray wertete dies als Zeichen dafür, dass Nintendo das Patent als stark gefährdet ansah.

Ein Schritt von Nintendo aus dem September 2025 wiederum hätte sehr schnell sehr viele Spiele in die Bredouille bringen können: Erneut meldete die Firma Patente in den Vereinigten Staaten von Amerika an. U.S. Patent Nr. 12.409.387 dreht sich um das sanfte Wechseln von Reitobjekten.

U.S. Patent Nr. 12.403.397 hingegen patentiert das Beschwören und Für-Sich-Kämpfen-Lassen von Videospielfiguren. Diese Beschreibung war aber so umfangreich, dass es potentiell jedes Spiel, in dem es einen Pet-Build gibt, betreffen könnte. So etwa der Nekromant aus Diablo 4, der Beschwörer aus Final Fantasy XIV und natürlich noch viele mehr.

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Der Umfang wurde dem Patentamt vermutlich auch recht schnell klar, denn es wurde nur zwei Monate später eine Neuprüfung angeordnet. Im April 2026 wurde besagtes Patent schlussendlich wieder aufgehoben.

Am 12. Juni 2026 gab es dann die Meldung, dass Nintendo seine Klage gegen Pocket Pair anpassen musste. Diese bezieht sich nun nicht mehr auf die aktuelle Version von Palworld, sondern auf eine vergangene Version.

Die Schadensersatzforderung wurde daher auch am 12.08.2026 auf 5. Millionen Yen (etwa 27.190 Euro) heruntergesetzt. Die Maßnahmen von Pocket Pair, bestimmte Features und Animationen aus dem Spiel zu entfernen, scheinen erfolgreich gewesen zu sein.

Am 10. Juli 2026 erschien Palworld endlich in seiner 1.0-Version, allen Widrigkeiten zum Trotz.

Am 1. Oktober 2026 soll eine erste Anhörung vor Gericht stattfinden, bei der Beweismittel gezeigt werden sollen. Am 9. November 2026 wird das Gericht dann seine Meinung kundtun (via Gamesfray).

David Palworld gegen Goliath Nintendo

Wichtig: Wir bei MeinMMO sind keine Rechtsexperten. Entsprechend können wir keine rechtliche Einschätzung zu Nintendos Klage gegen Palworld geben. Wir haben das Thema aber über die letzten zwei Jahre stetig verfolgt und geben es nach bestem Wissen und Gewissen wieder.

Im September 2026 ist es zwei Jahre her, dass Nintendo die Klage gegen Palworld bzw. Pocket Pair eingereicht hat. Aber was haben sie damit jetzt eigentlich bewirkt? Die Entwicklung und Veröffentlichung von Palworld konnten sie offensichtlich nicht großflächig oder nachhaltig behindern. Es kam zum finalen Release.

Tatsächlich hat der Prozess Pocket Pair vermutlich sogar richtig Wind in die metaphorischen PR-Segel gepustet. Das Game versprach eine erwachsenere, düstere Version der beliebten Pokémon-Games, mit moderner Grafik und besserem Weltdesign. Etwas, was sich viele, die mit Pokémon aufgewachsen sind, schon länger gewünscht hatten.

Mit der Zeit wäre das Interesse am Game vermutlich gesunken. Doch hielten die regelmäßigen Inhalts-Updates sowie die ständigen Neuigkeiten zur Klage das Thema Palworld im Gedächtnis der Spieler:

Wenn ein Goliath von einem Unternehmen, wie es Nintendo ist, sich mit einem kleinen David von Indie-Entwickler anlegt, dann generiert das Aufmerksamkeit. Dazu kam die durchgängige Verwirrung darüber, dass Nintendo wegen Patenten klagte und nicht wegen Copyright-Verletzungen.

Pocket Pair hingegen hat sich durch den anstehenden Prozess nicht aus der Fassung bringen lassen und entwickelte Palworld stets weiter: Es gab immer wieder frischen Content – neue Pals, neue Inseln, Kooperationen mit anderen Games, den Port auf die PS5 und schlussendlich den 1.0-Release.

Dass sie es geschafft haben, dass Nintendo seine Klage anpassen und verkleinern musste, spricht für ein besonnenes und organisiertes Krisenmanagement hinter den Pocket-Pair-Kulissen.

Wie genau das Gericht entscheiden wird, wissen wir erst im November 2026. Die Klage hat Pocket Pair und Palworld aber über zwei Jahre hinweg spürbaren Rückenwind gegeben. Nintendo steht jetzt hingegen mit einem eher angekratzten Image da, denn sie haben ja den Publikumsliebling herausgefordert und sich bisher scheinbar die Zähne an ihm ausgebissen.

Aber ganz wichtig: Natürlich hat nicht nur Nintendos Klage für Rückenwind bei Palworld gesorgt. Das Game ist wirklich richtig gut und verdient die zuletzt immer wieder gestiegenen Spielerzahlen. Pocket Pair hat hier wirklich Qualitätsarbeit geleistet. Die Klage war nur ein helfender Aufwind.

Wir bei MeinMMO werden die gerichtliche Auseinandersetzung natürlich auch weiterhin begleiten und euch informieren, sobald es Neuigkeiten dazu gibt. Habt ihr eigentlich Palworld auch schon gespielt und bei der ganzen Geschichte mitgefiebert? Packt eure Meinung doch gerne einmal in die Kommentare – wir sind neugierig. Übrigens gab es zuletzt auch Stimmen aus dem japanischen Patentamt: Nintendos Patente sind wohl so frech, dass sogar die Japaner sehr klare Worte finden.